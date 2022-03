Fahrweid ist wieder im Weininger Gemeinderat vertreten

Weiningen Fahrweid erobert Gemeinderatssitz zurück: Barbara Schütz und Sara Ochsner machen das Rennen Barbara Schütz (parteilos) aus der Fahrweid schafft es in den Weininger Gemeinderat. Sara Ochsner (FDP) wird ebenso gewählt. Für Anette Hauggaard-Nielsen (FDP) reicht es nicht. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 27.03.2022, 22.30 Uhr

Die Weininger haben gewählt: Künftig werden drei Frauen im Gemeinderat politisieren. Severin Bigler

Der Weininger Gemeinderat wird mit drei Frauen in die neue Legislatur starten. Die bisherige Schulpräsidentin Brigitte Schai (SVP) wurde am gestrigen Wahlsonntag mit 474 Stimmen wiedergewählt und erhält ab Juli Verstärkung von Barbara Schütz (parteilos) und Sara Ochsner (FDP).

Seit Ende 2017 erstmals wieder vertreten

Die beiden Neuen schafften es auf Anhieb in die Weininger Exekutive. Ochsner holte sich 412 Stimmen, Schütz vereinte sogar 593 Stimmen auf sich und erzielte damit das drittbeste Resultat aller acht Kandidierenden. Dank ihr wird die Fahrweid erstmals seit dem Rücktritt von Martin Henke (Quartierverein Fahrweid) per Ende 2017 wieder im Gemeinderat vertreten sein.

Einzig die Bisherigen Heinz Brunner (Forum) und Mario Okle (parteilos) erzielten mehr Stimmen als Schütz. 610 Stimmberechtigte wählten Brunner in den Gemeinderat, 699 unterstützten Okle. Dieser wurde zudem mit 664 Stimmen erneut als Gemeindepräsident gewählt.

Mario Okle (parteilos, bisher) wurde mit 699 Stimmen wiedergewählt. zvg Heinz Brunner (Forum, bisher) wurde mit 610 Stimmen wiedergewählt. zvg Barbara Schütz (parteilos, neu) wurde mit Gemeinderat 593 Stimmen gewählt. zvg Thomas Mattle (SVP, bisher) wurde mit 512 Stimmen wiedergewählt. zvg Brigitte Schai (SVP, bisher) wurde mit 474 Stimmen wiedergewählt. Fabio Baranzini Sara Ochsner (FDP, neu) wurde mit 412 Stimmen gewählt. zvg Mike Gardavsky (SVP, bisher) wurde mit 402 Stimmen wiedergewählt. zvg Anette Hauggaard-Nielsen (FDP) schaffte mit 357 Stimmen den Sprung in den Gemeinderat nicht. zvg

Wiedergewählt wurden ebenso Thomas Mattle (SVP) mit 512 und Mike Gardavsky (SVP) mit 402 Stimmen. Den Sprung in den Gemeinderat nicht geschafft hat Anette Hauggaard-Nielsen (FDP). Sie erreichte mit 357 Stimmen das absolute Mehr von 307 Stimmen, schied jedoch als Überzählige aus. Vereinzelte erhielten 104 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 27,7 Prozent.

Eine spätere Kandidatur schliesst sie nicht aus

Barbara Schütz zeigte sich zufrieden mit ihrem Wahlergebnis: «Ich bin hoch erfreut und überrascht.» Wegen einiger Leserbriefe in der «Limmattaler Zeitung», die ihre Parteilosigkeit in Frage stellten, sei sie etwas unsicher geworden, was ihre Wahl anbelange. «Ich bin daher froh, dass es geklappt hat und ich für die Bedürfnisse der Fahrweid und der gesamten Bevölkerung im Gemeinderat einstehen kann», sagte Schütz.

Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Gemeinderat und ihrer neuen Kollegin Sara Ochsner. Auch diese freute sich über ihre Wahl. «Ich bin überwältigt und kann es gar noch nicht fassen», sagte Ochsner. Sie wolle das ihr geschenkte Vertrauen nun in Form ihres Engagements für die Gemeinde umsetzen. Als gute Verliererin zeigte sich Anette Hauggard-Nielsen. «Ich freue mich, dass zwei Frauen neu im Gemeinderat sind», sagte sie. Eine erneute Kandidatur zu einem späteren Zeitpunkt schliesse sie nicht aus.

Wiederwahl gibt Kraft nach dem Verlust

Für Okle, der mit dem besten Resultat wieder in den Gemeinderat gewählt wurde, war es ein berührender Wahlsonntag. «Die Leute stehen hinter mir. Meine Linie kommt gut an. Das freut mich.» Das gute Abschneiden gebe ihm Kraft. «Meine Frau ist vor zwei Wochen verstorben. Sie hat mich bei meiner politischen Arbeit bis zum Schluss unterstützt und wollte, dass ich weitermache.»

