Weiningen Fahrplan-Frust wegen Limmattalbahn: Forum Weiningen ärgert sich über neuen VBZ-Flyer Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) informieren in einem Prospekt Limmattaler Haushalte über den ÖV-Fahrplan ab Dezember 2022. Dass dabei die Wünsche der Weininger Pendler nicht berücksichtigt wurden, kommt nicht gut an. Sibylle Egloff 14.05.2021, 15.39 Uhr

Der Bus 304 fährt künftig nur noch verkürzt bis Unterengstringen Sennenbüel. Daran scheinen nun auch die Änderungsbegehren der Weininger Bevölkerung nichts zu ändern. Severin Bigler

Als Tino Schütterle vor kurzem einen Flyer der Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) in seinem Briefkasten entdeckte, staunte der Präsident des Forum Weiningen und alt Gemeinderat nicht schlecht. «Unsere Einwendungen sind nicht berücksichtigt worden», sagt Schütterle verärgert. Im sechsseitigen Prospekt wird die Bestvariante für die ÖV-Teilstrategie 2030 im Limmattal präsentiert. Die Fahrplanänderungen ab Dezember 2022 stehen dabei im Fokus. Diese erfolgen aufgrund der Einführung der Limmattalbahn. Ab diesem Zeitpunkt verliert das rechte Limmattal zwei direkte Busverbindungen – eine zum Bahnhof Dietikon und eine zum Bahnhof Zürich Altstetten via Frankental.

Dagegen wehrten sich das Forum Weiningen und weitere Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Rebbaudorf. Sie reichten beim Weininger Gemeinderat während der öffentlichen Auflage der Angebotsänderung vom 8. bis 28. März ihre Änderungsbegehren ein. Damit wollten sie verhindern, dass auf der Buslinie 302 der Abschnitt zwischen Dietikon Bahnhof und Geroldswil Zentrum eingestellt wird und die Linie 304 nur noch verkürzt vom Bahnhof Altstetten bis nach Unterengstringen Sennenbüel und nicht mehr bis nach Weiningen, Geroldswil und Dietikon fährt.

Forum Weiningen stellt öffentliche Auflage in Frage

Die Hoffnungen sind nun mit dem neuen Flyer verflogen.

«Die Fahrplanauflage ist eine Farce. Das Verfahren ist eine Verschwendung von Zeit und Geld»,

sagt Schütterle. Er ärgert sich, dass der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und die VBZ die Einwendungen ignoriert haben und den Absendern der Änderungsbegehren nicht einmal eine Antwort geben. «Immerhin hatten wir konkrete Verbesserungsvorschläge eingereicht, die aber nicht kommentiert wurden.» Der Flyer sei praktisch identisch mit dem aus dem Jahr 2018, sagt Schütterle. Bereits damals informierten die VBZ über die künftige ÖV-Strategie im Limmattal. Schütterle fragt sich, weshalb überhaupt eine öffentliche Auflage durchgeführt worden sei, wenn die Verantwortlichen ihre Strategie durchziehen, ohne wesentliche Bedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen.

«Die Verschlechterung im Fahrplan ist schade, aber typisch. Die Beamten müssen ja nicht selber fahren respektive dabei umsteigen.»

Der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) zeigt sich erstaunt über den Zeitpunkt des Versands des Flyers. «Ich kann das Unverständnis und die Frustration von Tino Schütterle und anderen Rückmeldenden verstehen, wenn ein Prospekt mit der Etappe 2022 in Umlauf gebracht wird, bevor die Abstimmung zu den Rückmeldungen im Rahmen der Vernehmlassung zum Fahrplan 2022 und 2023 in der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK) Limmattal durchgeführt ist.» Laut Okle können die Stimmberechtigten der RVK Limmattal ihre Voten zu den Anträgen bis zum 21. Mai abgeben.

Der Spielraum für Wünsche ist klein

Dies bestätigen auch die VBZ. «Die Änderungsbegehren aus den Gemeinden wurden von unserer Seite geprüft und beantwortet. Bis am 21. Mai haben die Delegierten der RVK Limmattal die Möglichkeit, auf unsere Antworten Bezug zu nehmen», sagt VBZ-Sprecher Oliver Obergfell. In Stein gemeisselt scheint der Fahrplan 2022 und 2023 also noch nicht. Doch der Spielraum ist klein, zumal die finanziellen Mittel beim ZVV pandemiebedingt begrenzt seien und die Budgetvorgaben bereits erfolgten.

«Wenn die Delegierten keine bahnbrechenden Voten haben, dann kann man davon ausgehen, dass der Fahrplan, so wie er jetzt steht, im Dezember 2022 umgesetzt wird»,

sagt Obergfell. Die Genehmigung erfolge schliesslich durch den Verkehrsrat. Im Groben stehe bereits seit 2018 fest, wie die ÖV-Teilstrategie 2030 im Limmattal aussehen werde. An der Ausarbeitung der Teilstrategie seien alle Gemeinden mit einem Vertreter beteiligt gewesen. Es seien nun aufgrund der Rückmeldungen der Gemeinden noch minimale Anpassungen erfolgt, über die man im aktuellen Flyer habe informieren wollen. Das betrifft die Buslinie 83, die noch nicht von Zürich Altstetten nach Unterengstringen verlängert wird, da die Europabrücke in den nächsten Jahren saniert wird. Dass der Flyer zu einem ungünstigen Zeitpunkt verschickt worden sei, findet man seitens der VBZ nicht. «Es ging darum, die aktuellste Bestversion zu präsentieren», sagt Obergfell.

Angesprochen auf die Kritik, dass die Wünsche der Weininger Pendlerinnen und Pendler ignoriert worden seien und sich das Angebot verschlechtere, verweist der VBZ-Sprecher auf die Antworten im Flyer. «Im Abschnitt Geroldswil Zentrum bis Bahnhof Dietikon soll die Linie 301 zu einem 7,5-Minuten-Takt verdichtet werden, wobei sie die Linien 302 und 304 ablöst und die Anschlüsse in Dietikon verbessert», heisst es. Des Weiteren schreiben die VBZ: «Durch Verdichtung der Linie 304 zu einem 7,5-Minuten-Takt von Montag bis Freitag ab zirka 6 bis 20 Uhr wird auf dem Abschnitt Unterengstringen bis Bahnhof Altstetten die Linie 308 ersetzt und das Angebot zur Nebenverkehrszeit insgesamt verdoppelt.»

Von einer Verschlechterung könne also nicht die Rede sein, so Obergfell. Es werde sogar eine Zusatzverbindung geschaffen, welche die Situation verbessere.