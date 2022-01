Weiningen Reto Beutler und Harry Landis treten nicht mehr zu den Erneuerungswahlen an Im Weininger Gemeinderat entstehen zwei Vakanzen. Weil sich zu wenig Kandidaten gemeldet haben, verlängert die Gemeinde nun die Frist, während der Wahlvorschläge eingereicht werden können. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 05.01.2022, 04.30 Uhr

Der heutige Weininger Gemeinderat von links: Reto Beutler (FDP), Harry Landis (parteilos), Thomas Mattle (SVP), Mario Okle (parteilos), Mike Gardavsky (SVP), Brigitte Schai (SVP) und Heinz Brunner (Forum) zusammen mit Peter Wolf, Regionale-2025-Geschäftsleiter, bei der Einweihung der Gemeinde-Stele für die Regionale Projektschau 2025. Bild: Sibylle Egloff

Im Weininger Gemeinderat kommt es zu Veränderungen. Finanzvorstand Reto Beutler (FDP) und Bauvorstand Harry Landis (parteilos) treten bei den Gesamterneuerungswahlen vom 27. März nicht mehr an. Beutler zieht sich aufgrund beruflicher Mehrbelastung aus der Gemeindepolitik zurück, wie er auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» sagt.

Beutler will bei der Nagra Vollgas geben

Beutler ist als Bereichsleiter Finanzen, Controlling und Personal für die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) tätig. «Es stehen sehr anspruchsvolle Jahre vor uns. Im Herbst 2022 wird die Nagra ihre Vorschläge für die Standorte für den Bau von Tiefenlagern bekanntgeben und bis 2024 die Dokumentationen für die Rahmenbewilligungen erarbeiten. Wir müssen Vollgas geben», sagt Beutler. Seine Ressourcen seien zu knapp, um sich zusätzlich weiterhin als Finanzvorstand von Weiningen zu engagieren.

Reto Beutler (FDP) engagiert sich seit 2014 im Weininger Gemeinderat. Eine weitere Amtsperiode will er nicht mehr anhängen. Bild: zvg

Das Amt hat Beutler seit knapp vier Jahren inne, davor wirkte er vier Jahre lang als Sozial- und Gesundheitsvorstand. «Ich habe das Ressort Finanzen übernommen, weil ich die Umstellung auf das Rechnungsmodell HRM2 begleiten wollte. Mit Hilfe des grossen Einsatzes der Finanzabteilung konnte das gut über die Bühne gebracht werden», sagt Beutler. Zudem sei es Zeit, Jüngeren im Gremium Platz zu machen.

Landis wollte nur vier Jahre bleiben

Dieser Ansicht ist auch Bauvorstand Harry Landis. Er wird ebenfalls nicht mehr antreten. «Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mich vier Jahre lang zur Verfügung stelle», so Landis. 2018 setzte er sich haarscharf gegen Konkurrent André Wymann (Quartierverein Fahrweid) durch. Weil beide gleich viele Stimmen erhielten, wurde Landis erst via Losentscheid in den Gemeinderat gewählt. «Meine zwei Kinder sind hier aufgewachsen und konnten von den lokalen Vereinen und dem sozialen Netz profitieren. Ich wollte der Gemeinde dafür etwas retour geben.»

Harry Landis (parteilos) wurde 2018 via Losentscheid in den Weininger Gemeinderat gewählt. Nach vier Jahren will er Platz für jemand neues machen. Bild: zvg

Er sei froh, habe er den Quartierplan Unterdorf vorantreiben und die Revision der Bau- und Zonenordnung im Gemeinderat verabschieden lassen können, sagt Landis. «Es war schön, raumplanerisch im Dorf etwas zu bewirken. Es stimmt für mich, nun aufzuhören. Dies auch, weil ich im Austausch mit den Weininger Ortsparteipräsidenten gehört habe, dass es Kandidaten für die Nachfolge gibt.»

Anmeldefrist wird auf den 11. Januar verlängert

Anscheinend gibt es jedoch nicht genug. Denn die Gemeinde verlängert nun die Nominationsfrist für die Erneuerungswahlen für den Gemeinderat, die Primarschulpflege und die Rechnungsprüfungskommission bis zum 11. Januar. Eigentlich hatten Weininger Stimmberechtigte die Möglichkeit, von 3. bis 20. Dezember 2021 ihre Kandidaturen der Gemeinde zu melden, um so auf dem Beiblatt der Wahlunterlagen aufgelistet zu werden.

«Wir waren etwas baff, als wir nach Ablauf der ersten Frist keine Kandidaturen erhalten hatten. Dies, obwohl uns die Ortsparteipräsidenten im Vorfeld versicherten, dass es Kandidaten gibt», sagt Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos). Im Nachhinein habe sich gezeigt, dass einige die Frist verpasst hätten. «Diesen wollen wir nun nochmals eine Chance geben», sagt Okle.

Auch die Oberstufe Weiningen hat zu wenig Kandidaten

Zudem will man auch der Oberstufenschulpflege Weiningen, die Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil umfasst, unter die Arme greifen. Die Gemeinde Weiningen amtet als wahlleitende Behörde für das Gremium. «Es gibt zwei Vakanzen in der Oberstufenschulpflege, da Marco Rossi (FDP) und Maria Lisa Inglima-Giardino (parteilos) nicht wieder antreten. Auch hier fehlen bislang Kandidaturen. Wir hoffen, dass sich das durch die Fristverlängerung ändert», so Okle. Er ist guter Dinge, dass bis zum nächsten Dienstag die Ausbeute besser sein wird.

Okle stellt sich als Gemeindepräsident wieder zur Verfügung. Ebenso seine Kollegen, Sozialvorstand Heinz Brunner (Forum), Sicherheitsvorstand Mike Gardavsky (SVP), Werkvorstand Thomas Mattle (SVP) und Schulpräsidentin Brigitte Schai (SVP). Für die Rechnungsprüfungskommission treten Präsident Marc Isenring (Forum), Aktuar Tony Ryf (FDP), Martin Geistlich (FDP), Hans Hintermann (Forum) sowie Fredy Lieberherr (SVP) erneut an. Carmen Imfeld-Mani (Forum), Nuria Keller (Forum), Evelin Weber (Forum) und André Wymann (Quartierverein Fahrweid) wollen sich weiterhin für die Primarschulpflege einsetzen.

SP und Mitte stellen keine Kandidaten

Scharmila Bansal-Tönz aus Unterengstringen ist seit 2021 Präsidentin der SP Kreisgemeinde Weiningen. Bild: Sandra Ardizzone

Die Mitte und die SP werden auch für die nächste Amtsperiode 2022 bis 2026 keine Vertreterinnen und Vertreter in den Weininger Behörden haben. «Die Bereitschaft ist leider nicht da. Die Mitte ist im rechten Limmattal zu wenig etabliert», sagt Amadeus Zimmermann, Präsident der Mitte Oetwil-Geroldswil-Weiningen. SP-Kreisgemeinde-Präsidentin Scharmila Bansal-Tönz scheiterte ebenfalls an der Kandidaten-Suche. «Es braucht mehr Zeit, um Leben in die SP Kreisgemeinde Weiningen zu bringen und die Leute zu mobilisieren. Ich hoffe, dass wir in vier Jahren Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen können», sagt Bansal-Tönz.

Hans-Ulrich Furrer, Präsident des Quartiervereins Fahrweid, bedauert, dass er keine Kandidaten für die vakanten Gemeinderatssitze finden konnte. Bild: Alex Spichale

Auch für bereits etablierte Parteien wie den Quartierverein Fahrweid ist die Situation schwierig. «Wir haben trotz vieler Gespräche und Flyeraktionen niemanden gefunden, der uns im Gemeinderat vertreten möchte», sagt Präsident Hans-Ulrich Furrer. Es würden sehr viele junge Personen in der Fahrweid wohnen, die für das Amt geeignet seien. Doch der Wille, sich politisch zu engagieren, sei schlicht nicht vorhanden. Furrer bedauert das Desinteresse. «Es ist sehr schade. Der Fahrweid fehlt ohne eigenen Gemeinderat der direkte Informationsfluss und die Interessenvertretung.»

Vom Forum Weiningen und der SVP sind laut Umfrage der «Limmattaler Zeitung» ebenso keine neuen Kandidaturen zu erwarten. Die Hoffnung liegt somit auf der FDP. Die Aussage von Ortsparteipräsident Hans-Peter Stöckl klingt vielversprechend: «Unser Ziel ist, dass alle Gremien vollständig besetzt werden. Wir sind zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.»

