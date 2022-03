Erneuerungswahlen Weiningen: Das sind die acht Kandidierenden

Weiningen Erneuerungswahlen: Diese acht Kandidierenden wollen in den Weininger Gemeinderat Am 27. März entscheiden die Stimmberechtigten, wer für die nächsten vier Jahre in die Weininger Exekutive einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» sagen die acht Kandidierenden, wo sie die grössten Herausforderungen sehen und wie sie sich für Weiningen engagieren wollen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Die acht Kandidierenden auf einen Blick: Heinz Brunner (Forum bisher), Mike Gardavsky (SVP bisher), Anette Hauggaard-Nielsen (FDP neu), Thomas Mattle (SVP bisher), Sara Ochsner (FDP neu), Mario Okle (parteilos bisher), Brigitte Schai (SVP bisher), Barbara Schütz (parteilos neu) Zvg

In Weiningen mangelt es nicht an Kandidatinnen und Kandidaten für die Erneuerungswahlen. Sieben Personen kämpfen um die sechs normalen Gemeinderatssitze. Es sind dies Heinz Brunner (Forum, bisher), Mike Gardavsky (SVP, bisher), Anette Hauggaard-Nielsen (FDP, neu), Thomas Mattle (SVP, bisher), Sara Ochsner (FDP, neu), Mario Okle (parteilos, bisher) und Barbara Schütz (parteilos, neu). Für den siebten Sitz im Gemeinderat, das Schulpräsidium, gibt es eine separate Wahl, hier kandidiert einzig Amtsinhaberin Brigitte Schai (SVP). So ergeben sich total acht Kandidierende für die insgesamt sieben Sitze im Gemeinderat. Für das Gemeindepräsidium bewirbt sich der bisherige Gemeindepräsident Mario Okle . 2018 kämpften in Weiningen zehn Personen um den Einzug in den Gemeinderat. Da zwei Kandidaten gleich viele Stimmen holten, musste damals das Los über den letzten Sitz entscheiden.

Die Weininger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 27. März die Qual der Wahl. Um den Leserinnen und Lesern beim Wahlentscheid zu helfen, stellen sich die acht Kandidierenden im Vorfeld der Wahl den Fragen der «Limmattaler Zeitung».

Heinz Brunner (Forum, bisher)

Heinz Brunner (Forum) kandidiert erneut für den Weininger Gemeinderat. Ihm liegt Weiningen als attraktiver Raum für Wohnen, Schule, Arbeit, Freizeit und Erholung am Herzen. zvg

Alter: 64

Familie: verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Beruf: Organisationsberater/Projektleiter

Ämter: Gemeinderat (seit 2018)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

Die Erneuerung von Infrastruktur und Investitionen in neue Anlagen sind für uns und künftige Generationen von grosser finanzieller Tragweite. Deshalb engagiere ich mich für einen haushälterischen Einsatz unserer Steuergelder. Ich erwarte, dass die Pandemie nach dem Wegfall von vorgelagerten Leistungen Spuren im Sozialbereich der Gemeinde hinterlassen und zu einer angespannten Lage führen kann.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Weiningen als attraktiver Raum für Wohnen, Schule, Arbeit, Freizeit und Erholung in einer intakten Umwelt liegt mir sehr am Herzen und verdient eine zielgerichtete und konstruktive Mitgestaltung im pulsierenden Limmattal. Dazu unterstütze ich mit Überzeugung die Realisierung des Neubaus Seniorenzentrum Im Morgen als zukunftsgerichtetes und modernes Angebot unserer Gemeinden im rechten Limmattal.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Der Spielraum für die Gemeinde ist eingeschränkt, da nur kommunale Nutzungen möglich sind. So stelle ich mir in erster Linie Infrastrukturen vor, für die der Platz in der Gemeinde knapp ist (Gebäude für Werke, Feuerwehr) und bei denen Lärmbelastung für die Umgebung anfällt (Entsorgungsstelle). Auch einer gemeinsamen Nutzung durch mehrere Gemeinden stehe ich positiv gegenüber.

Mike Gardavsky (SVP, bisher)

Mike Gardavsky (SVP, bisher) kandidiert erneut für den Weininger Gemeinderat. Er will das ländliche Dorfbild erhalten. zvg

Alter: 42

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Kantonspolizist

Ämter: Gemeinderat (seit 2014)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass mehrere aufwendige Grossprojekte, wie zum Beispiel die Nutzung des Gubrist-Deckels, in den nächsten Jahren umgesetzt werden, ist eine haushälterische Finanzpolitik sehr wichtig. Um weiterhin Infrastrukturen finanzieren und neue Projekte ermöglichen zu können, ist für mich eine prioritätenbasierte Investitionsplanung unabdingbar.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Die Erhaltung des Dorfbildes ist mir sehr wichtig. Weiningen soll sich massvoll weiterentwickeln. Unsere Gemeinde soll durch eine zeitgemässe Infrastruktur, gesunde Gemeindefinanzen und das ländliche Dorfbild weiterhin für alle Altersgruppen attraktiv bleiben.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Sowohl als ehemaliger Werkvorstand als auch als heutiger Sicherheitsvorstand bin ich nach wie vor in die Planung «Nutzung des Gubrist-Deckels» involviert. Stand heute sollten auf dem Gubrist-Deckel neben einem neuen Feuerwehrdepot auch ein neuer Werkhof und eine neue Abfallsammelstelle entstehen. Ich unterstütze diese Projekte vollumfänglich.

Anette Hauggaard-Nielsen (FDP, neu)

Anette Hauggaard-Nielsen (FDP, neu) kandidiert neu für den Gemeinderat. Sie setzt sich für Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und Gemeinsinn ein. zvg

Alter: 57

Familie: verheiratet, ein Sohn, eine Tochter

Beruf: Legal Director, Mitglied der Geschäftsleitung eines KMU

Ämter: bisher noch keine

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

In den steigenden Immobilienpreisen. Die Bau- und Zonenordnung soll überdacht werden, um mehr günstigen Wohnraum im Bestand zu ermöglichen. Zu den Herausforderungen gehören in der Fahrweid die Umsetzung des Verkehrskonzepts und im Dorf der Neubau des Altersheims. Vorprojekte für die Primarschulen Schlüechti und Fahrweid sowie die Neugestaltung des Dorfzentrums sind weitere wichtige Themen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und Gemeinsinn sind für mich wesentlich. Weiningen soll attraktiv für alle Generationen bleiben. Die Entwicklung von Angeboten für unsere Jugendlichen soll den Gemeinsinn innerhalb der Gemeinde stärken.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Auf dem Gubrist-Deckel bietet sich die Chance, öffentliche Projekte wie ein Recyclinghof, Räume für Vereine und den neuen Feuerwehrstützpunkt zu verwirklichen. Die öffentliche Verkaufsausschreibung des Bundes für das Gewerbehaus empfinde ich als suboptimal für die Gemeinde Weiningen, die alle Lasten von Bau und Betrieb der Autobahn trägt, die bestehenden Gewerberäume aber nicht kostenfrei übernehmen kann.

Thomas Mattle (SVP, bisher)

Thomas Mattle (SVP, bisher) kandidiert erneut für den Weininger Gemeinderat. Er legt Wert auf eine weitsichtige Planung und Realisierung von gemeindeeigenen Bauten. zvg

Alter: 41

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Finanzfachmann

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), 12 Jahre Mitglied in der Rechnungsprüfungskommission, 8 davon als Präsident

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

Für den Quartierplan Unterdorf soll möglichst zeitnah eine Lösung gefunden werden, damit «blockierte» Projekte vorangetrieben werden können. Ein Gemeindebauten-Masterplan, welcher die Entwicklungen und Veränderungen innerhalb der Gemeinde für die nächsten 10 bis 15 Jahre berücksichtigt, ist zu realisieren. Weitere grosse Infrastrukturprojekte sind in Planung, diese gilt es professionell umzusetzen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Bei der weitsichtigen Planung, Realisierung und Nutzung der gemeindeeigenen Hochbauten (Werk-/Feuerwehrgebäude, Gemeinde-/Schulhaus et cetera) möchte ich aktiv mitwirken. Die Standortattraktivität für Firmen soll erhöht werden. Das aktive Vereinsleben wird in Weiningen gelebt. Wir müssen auch in Zukunft dafür sorgen, dass wir die Vereine in ihrem Tun und mit funktionaler Infrastruktur unterstützen können.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Es sollen ein Werkhof und ein Feuerwehrdepot realisiert werden, welche bezüglich möglicher zukünftiger Veränderungen modular ergänzt und erweitert werden können. Zudem soll eine Wertstoffsammelstelle realisiert werden, welche möglichst viel Abfall durch zielgerichtete Behandlung wieder dem Wertstoffkreislauf zuführen kann.

Sara Ochnser (FDP, neu)

Sara Ochsner (FDP, neu) kandidiert neu für den Weininger Gemeinderat. Ihr liegt der «Feuerwehrweiher» und die Erneuerung dessen Staudamms am Herzen. zvg

Alter: 50

Familie: in einer Partnerschaft

Beruf: Personalfachfrau und Geschäftsstellenleiterin

Ämter: bisher noch keine

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

Für uns alle sind Sicherheit, Solidarität und Freiheit wichtig. Der Ausbau neuer Energien ist ein Teil der Unabhängigkeit der Schweiz. Die Verkehrsberuhigung der Fahrweidstrasse und die Umlegung der Niederholzstrasse erhöhen die Lebensqualität in der Fahrweid. Im Gemeinderat setze ich mich für ein zukunftsorientiertes Weiningen ein.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Der «Feuerwehrweiher» liegt mir am Herzen. Die Erneuerung des Staudamms und die Erhöhung des Wasserpegels vom Grossen Weiher sind ein Gewinn für die Natur und attraktiv für die Bevölkerung. Daraus soll ein sinnvolles Gesamtbild entstehen. Ich unterstütze den Neubau des Seniorenzentrums. Nach dem Rückbau des bestehenden Gebäudes kann dort ein zentraler Park für Jung und Alt realisiert werden.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Ich sehe eine Chance für die Gemeinde, dass wir auf der Überdeckung einen Werkhof, einen Feuerwehrstützpunkt und einen Recyclinghof errichten. Entlang der Überdeckung wird durch eine Brücke für Fussgänger und Velofahrer eine sichere Verbindung am Südrand von Weiningen und Unterengstringen entstehen.

Mario Okle (parteilos, bisher)

Mario Okle (parteilos, bisher) kandidiert erneut für das Weininger Gemeindepräsidium. Ihm ist es wichtig, dass Weiningen ein attraktiver Arbeitgeber bleibt. zvg

Alter: 60

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Elektroingenieur

Ämter: Gemeinderat (seit 2014), 4 davon als Gemeindepräsident und 4 davon als Schulpräsident

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

Die grössten Herausforderungen sind der Verkehr, der Hochwasserschutz und die Schulinfrastruktur. Der Bau der neuen Niederholzstrasse und die Ertüchtigung der Limmatbrücke in Dietikon bedingen ein neues Verkehrskonzept in der Fahrweid. Der Damm und der Abfluss des Weihers müssen saniert werden und unsere Primarschüler werden in vollen, 60-jährigen Schulhäusern beschult.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ich erachte es als äusserst wichtig, dass die Gemeinde ein attraktiver Arbeitgeber bleibt und dass die Möglichkeiten zur interkommunalen Zusammenarbeit ausgelotet werden und, wo es Sinn macht, dann auf diese Bereiche ausgedehnt werden. Zudem setze ich mich in unserem intensiv genutzten Limmattal für einen wohlüberlegten Einsatz von Ressourcen ein, damit eine hohe Lebensqualität erhalten werden kann.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Ein Ertüchtigungskredit von rund fünf Millionen Franken hat eine Nutzung erst möglich gemacht. Der Gemeinderat erachtet ein Feuerwehr- und ein Werkgebäude als optimale Nutzung, am liebsten gemeinsam mit der Gemeinde Unterengstringen. Es gibt aber noch weitere Punkte auf der «Wunschliste», wie eine Sammelstelle, ein Schlachthaus für die Jäger und einen Spritzenwaschplatz für unsere Bauern.

Brigitte Schai (SVP, bisher)

Brigitte Schai (SVP, bisher) kandidiert erneut für das Weininger Schulpräsidium. Sie setzt sich für eine qualitativ hochstehende Primarschule ein. zvg

Alter: 53

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Treuhänderin

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), Mitglied Primarschulpflege (2013 bis 2018)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

Durch innere Verdichtungen und die anstehenden sowie laufenden Bauprojekte stellt sich die Frage nach den kommenden Schülerzahlen. Uns fordert auch der aktuelle Mangel an Lehrpersonen sowie Fachpersonen allgemein.

In welchen Bereichen wollen Sie als Schulpräsidentin politisch Akzente setzen?

Ich setze mich für die Weiterführung einer qualitativ hochstehenden Primarschule, für die bedürfnisgerechte Schulraumplanung im Schlüechti und in der Fahrweid sowie für eine optimale Zusammenarbeit mit der Primarschule Oetwil-Geroldswil ein.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Der Gubrist-Deckel eignet sich optimal für notwendige Infrastruktur wie Feuerwehr, Werkhof und Sammelstelle.

Barbara Schütz (parteilos, neu)

Barbara Schütz (parteilos, neu) kandidiert neu für den Weininger Gemeinderat. Sie will die Anliegen aus der Fahrweid in den Gemeinderat bringen. zvg

Alter: 53

Familie: ledig, kinderlos

Beruf: Juristin und Mediatorin

Ämter: ehemaliges Vorstandsmitglied Damenriege Weiningen

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Weiningen in den nächsten vier Jahren?

In der Umsetzung der geplanten Erneuerung und des Ausbaus der Kehrichtverwertungs- und Abwasserreinigungsanlage der Limeco unter Berücksichtigung der ebenbürtigen Behandlung der Ideen und Positionen der Trägergemeinden. Der Neubau des Seniorenzentrums Im Morgen und die Umsetzung des Projekts «PartiZHipation» der Weininger Jugend unter Beachtung der erarbeiteten Wünsche sind auch herausfordernd.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ich will die Anliegen aus der Fahrweid im Gemeinderat – im Sinne eines Miteinanders auf Augenhöhe – einbringen. Ich setze mich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen unter Berücksichtigung einer wirkungsorientierten und sozial verträglichen Finanzpolitik ein. Ich stehe als Parteilose für einen Dialog, losgelöst von Partikularinteressen, ein, um konsensorientierte Lösungen zu finden und umzusetzen.

Welche Nutzungen schweben Ihnen auf dem entstehenden Gubrist-Deckel vor?

Nebst der geplanten Umsiedelung des Feuerwehrdepots auf dem Gubrist-Deckel schwebt mir ein Treffpunkt für Jung und Alt, der das Ausserdorf mit dem Dorf verbindet, vor. Beispielsweise eine Konditorei mit Café, in welchem auch Mittagsmenus erhältlich wären, ein Skatepark, ein Raum für Jugendliche, wo diese sich ohne Konsumationszwang treffen können, sowie ein Spielplatz für Kinder und Familien.

