Weiningen Er zog Pleiten an: Cabaret-Urgestein Heinz Lüthi veröffentlicht ein neues Buch über komische Alltagserlebnisse Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag veröffentlicht Heinz Lüthi mit «Pannen, Pleiten, Pointen» ein humoristisches Buch. Dabei erzählt das Mitglied des legendären Cabaret Rotstifts auch eine Geschichte über die Weininger «Linde». Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 30.10.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zurück in der alten Heimat: Heinz Lüthi lebte Jahrzehnte in Weiningen. Mit «Pannen, Pleiten, Pointen» hat er ein Buch über seine Jugendjahre veröffentlicht. Severin Bigler

Heinz Lüthi, bekannt als Mitglied des legendären, 2002 aufgelösten Cabaret Rotstift, steht neben dem Dorfbrunnen in Weiningen. Er blickt auf das Restaurant Linde. «In meinem möblierten Dachzimmer, das ich als junger Lehrer in Weiningen bewohnte, war keine Küche eingebaut», sagt Lüthi. Deshalb ass Lüthi während vier Jahren als Pensionär sein Mittag- und Abendessen in der «Linde». Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag Mitte Oktober veröffentlicht Lüthi nun mit «Pannen, Pleiten, Pointen» einen humoristischen Erzählband, in dem auch die «Linde» eine Rolle spielt.

Da liest man beispielsweise, wie Lüthi nichts ahnend bei einem Feierabendbier von einem Zivilschutzchef unterbrochen wurde. Dieser habe ihn und seinen Freund Heini vehement von einem baldigen Einfall der Russen ins Limmattal überzeugen wollen. Die beiden jungen Männer waren jedoch gar nicht angetan von der Idee, sich in der Zivilschutzstelle zu verstecken. «Es wäre doch viel klüger, die Russen in den Keller zu locken, möglicherweise mit der Mosimann, die hat doch so eine Babuschkafigur und dann päng! - Panzertüre zu», sagte Heini. «Alle Probleme gelöst.» Der Mann sei empört gewesen. Er habe den beiden gleich mit einem Einwegticket nach Moskau gedroht. Das hat die beiden nur noch mehr angestachelt. So habe er nur angemerkt, wenn die Russen ja alle im Limmattal einmarschierten, hätten sie Moskau glücklicherweise für sich allein – vielleicht sogar mit den Tänzerinnen des Bolschoi-Balletts, schreibt Lüthi. Von da an konnten die beiden ungestört ihr Feierabendbier in der «Linde» trinken.

Buch erzählt von wahren Begebenheit

Heinz Lüthis Buch ist gespickt mit komischen Alltagssituationen, die er mit seinem Freund Heini erlebte. Diese seien meist wirklich so passiert, erklärt Lüthi und beginnt sogleich neue Episoden aus seinem Alltag zu erzählen. «Ich ziehe komische Situationen an», sagt er. In «Pannen, Pleiten, Pointen» erzählt Lüthi, dass er als Mittelschüler in den Ferien bei den PTT arbeitete, regelmässig um den Znüni jasste, aus der Wieneroper floh und dass Heini das c nicht von einem cis unterscheiden könne. Das sei denn auch der einzige Grund gewesen, weshalb er nicht mit Heini, den Lüthi als besten Freund und «Pointengarant» bezeichnet, als Cabaret Duo auftreten konnte. «Cabaret hat auch etwas zu tun mit Musik. Daran scheiterte es», sagt Lüthi. Heini habe wohl ein grosses komisches Talent, aber absolut kein Musikgehör.

Mehr oder weniger unbeschwerte Jugend: Heinz Lüthi und Heini an der Côte d’Azur auf einer Reise, die sie mit dem Velo von Zürich über Marseille nach Genua und wieder zurück führte. Archiv: Heinz Lüthi

Obwohl die beiden unterschiedliche politische Ansichten vertraten - Lüthi eher bürgerlich, sein Freund eher sozialdemokratisch- verstanden sie sich sehr gut. Sie absolvierten zusammen das Lehrerseminar und unterrichteten später beide in Weiningen. Sie hätten viel geredet, gelacht und seien auch oft Velo gefahren. Dem Fahrrad begegnet man in Lüthis neustem Buch immer wieder. Vom Cover bis über die Fahrradreise nach Korsika zieht sich das Gefährt durch die Kurzgeschichten. «Ich fahre noch immer häufig Velo, doch nun habe ich ein E-Bike», sagt Lüthi. Bis vor wenigen Jahren habe er auch Velotouren mit Heini unternommen. Das sei mittlerweile wegen Heinis Schlaganfalls nicht mehr möglich, da er jetzt im Rollstuhl sitze.

Lüthi plante schon länger, nach seinem über 500-seitigen historischen Roman «Strömungen», ein sowohl lustiges als auch dünneres Buch zu verfassen. Er habe damit ein Vermächtnis seiner Abenteuer erstellen wollen. Das Buch sei eine chronologisch geordnete Zusammenfassung der Bücher: «Der Mutsprung», «Das Doppelbett» und «Der Schiffsuntergang». In «Pannen, Pleiten, Pointen» nimmt Lüthi die Leser auf eine 276 seitenlange Reise durch seine Jugendjahre mit. Dabei zeigt er auf humoristische Weise, was sein Leben und die damalige Gesellschaft bewegte.

Vom Klassenzimmer auf die Bühne: Lüthi unterrichtete während 33 Jahren als Primarlehrer in Weiningen. 1977 trat er dem Cabaret Rotstift bei. Dieses wurde 1954 von Schlieremer Lehrern um Werner von Aesch gegründet. Mit den Auftritten sammelten sie Geld, um Kindern aus ärmeren Familien die Teilnahme an einem Skilager zu ermöglichen. Später engagierte sich Heinz Lüthi auch in den Produktionen der «Schlieremer Chind». (Bild: Werner von Aesch, Heinz Lüthi, Jürg Randegger, v. l)

zvg

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich aber sowohl die Gesellschaft als auch der Humor verändert. Lüthi sagt:

«Bei heutigen Comedians ist der technische Aufwand für ihre Bühnenshow enorm. Dabei werden die Pointen schneller abgeschossen und zielen öfters unter die Gürtellinie.»

Allerdings sei er schon lange nicht mehr bei einer Aufführung gewesen. «Diese Zeit ist für mich abgeschlossen.» Er kenne nur noch wenige Comedians. «Doch hin und wieder werde ich als Cabaret-Fossil von Divertimento oder Marco Rima zu einem Anlass eingeladen», sagt er.

Das wohl langlebigste Cabaret-Ensemble: Nach mehr als 45 Jahren auf der Bühne und etwa 20 Programmen, verabschiedete sich das Cabaret Rotstift 2002 mit zwei Vorstellungen im Schlieremer Salmensaal vom Publikum. Der Erlös dieser Vorstellungen ging an die Stiftung Solvita. (Im Bild: v.l. Viktor Lerch, Jürg Randegger, Werner von Aesch und Heinz Lüthi)

Jürg Krebs

Mittlerweile drehe sich sein Leben mehr um den Haushalt, die Enkelbesuche in Weiningen und das Schreiben seines zweiten historischen Romans über das Limmattal. «Strömungen» Band 2 soll in etwa zwei Jahren veröffentlicht werden. Trotz allen Veränderungen der letzten Jahre sei der Humor nicht aus seinem Alltag verschwunden. «Meist lache ich über mich selbst», sagt Lüthi. Denn er gerate immer wieder in ulkige Situationen.

Aktiver Schriftsteller im Pensionsalter: Heinz Lüthi veröffentlichte bislang 15 Bücher. 2018 erschien «Strömungen», ein historischer Roman über das Limmattal. Damals organisierte die Stadt Dietikon auch eine Lesung und eine Autogrammstunde mit dem Autor.

David Egger