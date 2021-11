Endlich hat Weiningen seine Linde wieder zurück

Weiningen Nach 1372 Tagen: Endlich hat das Dorf seine Linde wieder zurück 2018 wurde die alte Linde in Weiningen wegen der bevorstehenden Strassenbauarbeiten im Dorf gefällt. Am Samstag feierte die Bevölkerung mit der Pflanzung eines neuen Baumes auch das langersehnte Ende der Arbeiten. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 14.11.2021, 14.07 Uhr

Die Freude im Dorf über die neue Linde ist gross. Viele Leute verfolgten das Schauspiel der Einpflanzung am Samstag. Virginia Kamm Die neue Linde ist gut zwölf Meter hoch und wiegt etwa acht Tonnen. Virginia Kamm Nach mehreren Anläufen klappte es, den Baum hochzuheben und an seinen vorgesehenen Platz zu befördern. Virginia Kamm 15 Leute von Feuerwehr, Gemeinde und den Firmen Bächli und Richi waren im Einsatz. Virginia Kamm Die neue Linde hatte bereits 25 bis 30 Jahre Zeit, in einer Baumschule in Norddeutschland heranzuwachsen. Virginia Kamm Bis der Baum fertig eingepflanzt sei, dauere es noch ein paar Stunden, sagte ein Mitarbeiter. Virginia Kamm Unter dem Baum ist ein geheimer Schatz versteckt, der erst zum Vorschein kommen soll, wenn die Linde eines Tages vielleicht wieder ausgegraben wird. Virginia Kamm Abteilungsleiter Tiefbau und Werke, Joël Inniger, Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) und Werkvorstand Thomas Mattle (SVP) freuen sich über die neue Linde. Virginia Kamm Die aufgehängten Bilder zeigten die alte Linde und wie sie gefällt wurde. Virginia Kamm

1372 Tage lang musste Weiningen ohne seine Linde auskommen. Der 220-jährige Baum fiel im Februar 2018 den bevorstehenden Bauarbeiten im Dorf zum Opfer und wurde gefällt. Nun sind die Arbeiten an der Dietikoner-, Badener-, Zürcher- und Regensdorferstrasse vorbei – und damit auch die baumlosen Zeiten. Am Samstag wurde auf der Lindenkreuzung feierlich eine neue Linde gepflanzt und so der Kreis geschlossen. «Es tat schon weh, die Linde fällen zu müssen», sagte Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) vor der Pflanzung. So legten damals sogar einige Leute wie bei einem Grab Blumen und Kerzen auf den Baumstrunk. Umso grösser ist im Dorf nun die Freude über den Ersatz und über das Ende der Bauarbeiten.

Wie eine Grabstätte: Der Baumstrunk der alten Linde nach deren Fällung 2018. Severin Bigler

Die neue Linde ist gut zwölf Meter hoch und wiegt laut Joël Inniger, Abteilungsleiter Tiefbau und Werke, rund acht Tonnen. 25 bis 30 Jahre lang wuchs sie in Bad Zwischenhahn in Norddeutschland heran, bis sie von der Baumschule nach Weiningen transportiert und am Freitagabend auf dem Gelände der Firma Richi deponiert wurde. Es handelt sich um eine sogenannte Winterlinde, die sich unter anderem durch Hitze- und Trockenheitsresistenz auszeichnet. 15 Leute von der Feuerwehr und der Gemeinde sowie von den Firmen Richi und Bächli waren am Samstag bei der Baumpflanzung im Einsatz. Auch die Bevölkerung war gut vertreten und verfolgte gespannt das Spektakel.

Allerdings war am Samstag Geduld von den Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt: Es brauchte mehrere Anläufe, bis der Kran die neue Linde hochheben und auf ihrem vorgesehenen Platz auf der Kreuzung vor dem Restaurant Linde wieder absetzen konnte. Nach einer knappen Stunde hielt Gemeindepräsident Okle eine kurze Ansprache, während die Gärtnerinnen und Gärtner noch damit beschäftigt waren, den Baum richtig zu platzieren. Bis der Baum fertig eingepflanzt und die Wurzel mit Erde bedeckt sei, würde es noch ein paar Stunden dauern, sagte einer der Mitarbeiter.

«881 Tage lang hatten wir in Weiningen eine Baustelle», sagte Okle in seiner Rede. «Die Leute erwarteten ungeduldig deren Ende.» So habe er auch Aussagen wie «Gopfriedstutz, gaht das nöd au schneller?» zu hören bekommen. Nun habe das Dorf gleich doppelt Grund zur Freude: Erstens, weil die Schweizer Fussballnati am Freitag nicht gegen Italien verloren habe, und zweitens, weil die Bauarbeiten zu Ende seien.

Unter der neuen Linde befindet sich ein geheimer Schatz

Die neue Linde hat die Gemeinde insgesamt rund 30'000 Franken gekostet: acht davon für den Baum an sich, den Rest für den Transport und die Pflanzung. Wie gross die Linde einmal werde, sei unklar, sagte Joël Inniger. «Es kommt ganz darauf an, wie sie sich im bestehenden Boden verwurzeln kann.» Auch die Pflege und die Bewässerung seien wichtige Punkte, die die Gesundheit, das zu erreichende Alter und die Grösse der Linde beeinflussen werden. «Bei Linden ist besonders wichtig, dass der Wasserhaushalt genau stimmt», sagte er.

Bereits vor dem offiziellen Anlass am Samstag hätten einige Kinder aus dem Dorf zusammen mit ihren Eltern einen Schatz unter der neuen Linde vergraben, verriet Inniger. Was dieser Schatz ist, soll aber ein Geheimnis bleiben, bis die Linde vielleicht eines Tages wieder ausgegraben wird. Mit der Fällung der alten Linde wurde 2018 auch der alte Dorfmythos aufgeklärt, der besagte, dass sich unter dem Baum Weinflaschen befinden. Beim Ausgraben der Wurzel fand man nämlich keinen einzigen Tropfen Weininger Wein. Bei der neuen Linde könnte das nun anders sein.