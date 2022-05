Vom 17. bis 19 Juni findet das Weininger Rebblüetefäscht statt

Weiningen «Wir sind im Endspurt der Vorbereitungen»: Endlich gibt es wieder ein Rebblüetefäscht Nach corona- und baustellenbedingter Pause findet das Weininger Rebblüetefäscht dieses Jahr vom 17. bis 19 Juni wieder statt. Auf die Gäste warten Rundfahrten im Postauto-Oldtimer, Beizen und ein Konzert von Andrew Bond. Virginia Kamm 18.05.2022, 17.00 Uhr

Am Rebblüetefäscht 2018 war der Ballonstand gut besucht. David Egger

Die Banner im Dorf verraten es schon, endlich ist es wieder so weit: Das Weininger Rebblüetefäscht steht vor der Tür. Vom 17. bis 19. Juni verwandelt sich das Dorf erstmals seit 2019 wieder in ein Festgelände für Gross und Klein. 2021 fiel das Rebblüetefäscht coronabedingt ins Wasser. Die Absage der Ausgabe von 2020 erfolgte schon mehrere Monate vor Pandemieausbruch, nämlich wegen Bauarbeiten an der Badener- und der Dietikonerstrasse, die im November 2021 beendet wurden.

«Wir sind im Endspurt der Vorbereitungen», sagt Fabian Korn, der im Organisationskomitee (OK) des Rebblüetefäschts für die Kommunikation zuständig ist, auf Anfrage. «Wir freuen uns extrem auf das Fest.» Auch im Dorf herrsche Vorfreude. «Die OK-Mitglieder sind immer wieder gefragt worden, ob das Rebblüetefäscht stattfinde», sagt er. Weil die Besucherzahlen des Fests in der Vergangenheit nie gemessen worden seien, sei schwierig einzuschätzen, wie der Zuspruch dieses Jahr ausfallen werde. «Wir hoffen aber, alle bisherigen Gäste wieder begrüssen zu können und auch alle, die neu ins Limmattal gezogen sind», sagt er.

Für die Kinder gibt es ein Ponyreiten und ein Kinderschminken

Der Startschuss für das 25. Rebblüetefäscht fällt am Freitagabend um 18.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch die Trychlergruppe Dietikon. Ab dann sind die Beizen, die Weindegustationsstände und die Chilbibahnen für alle offen. Bereits am Nachmittag dürfen die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Schlüechti die Bahnen ausprobieren. «Das war schon zu meiner Schulzeit ein exklusives Highlight», sagt Korn. Die Begrüssung durch OK-Präsident Jakob Haug jr. begleitet von der Kreismusik Limmattal folgt am Samstag um 11 Uhr.

Fabian Korn, Kommunikationsverantwortlicher des OK, freut sich auf das 25. Rebblüetefäscht. zvg

«Unser Ziel ist, dass das Fest ein breites, gemischtes Programm bietet», sagt Korn. So dürfte ein Höhepunkt für Familien mit Kindern das Konzert von Liedermacher Andrew Bond am Samstag um 15 Uhr sein. Zudem gibt es für die kleinsten Gäste jeweils ab 12 Uhr ein Kinderschminken durch den Elternverein Weiningen sowie am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr ein Ponyreiten. Am Samstag um 10.30 Uhr können Kinder ab drei Jahren in der «Schnäggeen-Beiz» spannenden Geschichten lauschen. Die Chilbibahnen sind am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr in Betrieb.

Wie bereits 2019 finden auch dieses Jahr wieder Rundfahrten durch Weiningen in einem Postauto-Oldtimer statt. Dies jeweils stündlich ab 13.30 Uhr. Korn verrät:

«Bekannte Personen aus Weiningen werden diese moderieren und Anekdoten erzählen.»

Weitere Attraktionen für Autoliebhaber sind eine Ausstellung der Fahrzeuge der Feuerwehren Weiningen und Engstringen am Sonntag um 13 Uhr, gefolgt von einer Jaguar-Oldtimer-Ausstellung um 13.30 Uhr.

Am Freitag und Samstag ab 22 Uhr werden Feuerkünstler durch das Festgelände ziehen und ihr Können zum Besten geben. Ansonsten locken abends vor allem die zahlreichen Beizen der Vereine: Am Freitag und am Samstag sind sie bis um 4 Uhr morgens offen. «Die Idee beim Rebblüetefäscht ist, dass hinter jeder Beiz ein Verein steht und so das Geld der Vereinskasse oder einem guten Zweck zukommt», sagt Korn. So gibt es in insgesamt zehn Beizen Leckereien wie Würste, Fish and Chips und Raclette. Auch an Livemusik von Pop über Rock 'n' Roll bis hin zur Stubete fehlt es nicht.

Das Säulirennen fällt dieses Jahr aus

Auf das bereits einige Male durchgeführte Säulirennen verzichtet das OK dieses Jahr: «Weil die Wiese, wo das Säulirennen früher war, teilweise bereits neu bebaut ist, ist der nötige Platz nicht vorhanden», sagt Korn. Zudem seien die drei Tage durch das bestehende Programm schon gut gefüllt.

Auch im OK gab es seit 2019 einige Änderungen: Für das neue Ressort Sponsoring ist Mauro Grossmann zuständig, das Ressort Unterhaltung wurde durch Roger Hubler ergänzt und das Ressort Bau hat neu Robin Haug inne. Seit letztem November planen die OK-Mitglieder das diesjährige Rebblüetefäscht. «Wie viele Stunden ich schon investiert habe, kann ich nicht sagen», sagt Korn. Das OK sei schon eingespielt und die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut. «Ausserdem leisten auch die Vereine einen wesentlichen Teil der Arbeit», betont er.