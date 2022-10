Weininger "Linde"-Küchenchef zeigt vegetarisches Wildgericht

Weiningen Ein herbstlicher Gruss aus der Küche: Der vegetarische Wildteller der «Linde» Weiningen trifft den Nerv der Zeit Das Weininger Restaurant Linde ist bekannt für seine fleischigen Wildgerichte. Küchenchef Stephan Wegmüller zeigt, wie man auch für Vegetarier den Herbst auf den Teller zaubert. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stephan Wegmüller ist Küchenchef in der Weininger «Linde» und präsentiert eines der beliebtesten Herbstgerichte: den vegetarischen Wildteller. Sandra Ardizzone

Dampf steigt aus den Töpfen. In der Pfanne brutzeln die selbst gemachten Spätzli in etwas Butter und daneben köcheln das Rotkraut und der Rosenkohl. Auf dem Küchenherd in der Weininger «Linde» ist an diesem Vormittag einiges los.

Die Speisen verraten es: Es gibt ein Herbstgericht. Küchenchef Stephan Wegmüller und Souschef Rasika Nambukara bereiten den beliebten vegetarischen Wildteller zu. Er besteht aus Spätzli, Rotkraut, Maroni, Rosenkohl, Apfel mit Preiselbeeren, Bananenkroketten und einer vegetarischen Pilzrahmsauce.

Nicht nur Fleischliebhaber sollen den Herbst geniessen

Das Traditionslokal an der Badenerstrasse ist für seine Herbstgerichte bekannt. Hirschmedaillons, Rehrücken, Rehpfeffer, Rehterrine, Wildravioli, Wildburger, Rippli, Blut- und Leberwurst: Fleischliebhabern dürfte bereits beim Durchlesen der Menukarte das Wasser im Mund zusammenlaufen. Mit dem vegetarischen Wildteller kommen aber auch Nicht-Karnivore in der «Linde» auf ihre Kosten. «Vegetarische und vegane Gerichte sind auch in gut bürgerlichen Restaurants wie in unserem gefragt», sagt Wegmüller.

Das sind die Zutaten für die vegetarische Pilzrahmsauce. Sandra Ardizzone

Eine wichtige Komponente der vegetarischen Speise ist die Sauce, die alle Elemente miteinander verbindet. Auch hier geht es ohne Fleisch und Fleischbrühe. «Wir verwenden Gemüsebouillon», sagt Wegmüller, der Eierschwämmli, Champignons und Shiitake in Scheiben schneidet. Diese geben der Sauce die herbstliche Note. In der Pfanne wird etwas Bratbutter zerlassen. «Man könnte natürlich auch Pflanzenöl zum Anbraten nehmen», so Wegmüller. Butter verleihe dem Ganzen aber einfach noch etwas mehr Geschmack.

Der 56-jährige Küchenchef bereitet die Sauce zu. Er arbeitet schon seit dreieinhalb Jahren in der «Linde». Sandra Ardizzone

Die Pilze werden scharf angebraten und dann zur Seite gestellt. Als Nächstes wandern gehackte Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne. Sobald sie glasig sind, gesellen sich die Pilze wieder zu ihnen. Wegmüller gibt einen Schuss Weisswein zum Ablöschen hinzu.

Jede Jahreszeit hat ihren kulinarischen Reiz

Der 56-Jährige aus Oberengstringen ist seit dreieinhalb Jahren Küchenchef in der «Linde». Seit seiner Lehre zum Koch hat er sich der Gastronomie verschrieben. Er stand unter anderem 26 Jahre lang im Kloster Fahr im Restaurant Zu den zwei Raben am Kochherd. Für ihn hat jede Jahreszeit kulinarisch etwas Reizvolles.

«Fleisch ist meine Passion, vor allem das Grillieren.» Das kostet Wegmüller vor allem bei den Caterings der «Linde» aus, wenn er am Grill steht. Er probiere aber auch gerne Exotisches aus. «Vor kurzem hatten wir Rentiermedaillons im Angebot. Die sind gut angekommen.»

Die fertige Pilzrahmsauce nach dem Hausrezept der «Linde». Sandra Ardizzone

Herbst auf dem Teller Pilzrahmsauce für zwei Personen Zutaten: 400 g gemischte Pilze (Champignons, Kräuterseitlinge, Eierschwämmli, Steinpilze – je nach Saison) in Scheiben schneiden, Bratbutter, halbe Zwiebel, 1 Knoblizehe, 50 cl Weisswein, 1 dl Gemüsebouillon, 1 dl Vollrahm, 1 EL Schnittlauch gehackt, Salz und Pfeffer. Zubereitung: Pilze in Bratbutter 2 bis 3 Minuten anbraten, aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen. Zwiebel gehackt und Knobli gepresst andünsten, mit Wein ablöschen und etwas einkochen. Bouillon und Rahm dazugiessen und kurz einreduzieren. Pilze und Schnittlauch hinzufügen, kurz köcheln und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Exotisch war die Schweizer Küche anfangs auch für Souschef Rasika Nambukara. Er stammt aus Sri Lanka und gehört mit seinen 34 Dienstjahren bereits zum «Inventar der ‹Linde›», wie Wegmüller sagt. Die Speisen aus seiner Heimat sind würziger und schärfer. Doch der 57-Jährige aus Oetwil sagt: «Es gibt nichts Besseres als einen guten Rehrücken nach ‹Linde›-Art.»

Gehört schon zum Inventar des Restaurants: Souschef Rasika Nambukara steht seit 34 Jahren in der «Linde» am Kochherd. Hier bereitet er die Spätzli für den vegetarischen Wildteller zu. Sandra Ardizzone

Ein beliebtes Gericht auf der Speisekarte des Restaurants trägt aber klar Nambukaras Handschrift. Es ist sogar nach ihm benannt. Die Rede ist von «Rasika's grünem Thai-Curry». «Das bereite ich von A bis Z selber zu, auch die Currypaste. Damit es für die Schweizer Gäste bekömmlicher ist, verwende ich aber die grösseren grünen Chilis und nicht die scharfen kleinen.» Lässt man das Poulet oder die Crevetten weg, eignet sich das Curry besonders für Veganerinnen und Veganer.

Ein Schuss Cognac kann helfen

Zurück zur herbstlichen Sauce. Der Alkohol ist mittlerweile verdampft und die Gemüsebouillon und der Rahm können beigefügt werden. Als alles etwas einreduziert ist, gibt Wegmüller etwas fein gehackten Schnittlauch hinzu und schmeckt die Sauce mit Salz und Pfeffer ab. «Probieren ist wichtig», sagt er und taucht einen Löffel in die Flüssigkeit. Ein zufriedenes Lächeln huscht über sein Gesicht. Die Sauce passt. «Für das gewisse Extra kann man je nach Belieben noch einen Schuss Cognac beigeben. Also in die Sauce, nicht in den Mund», scherzt Nambukara.

Ein gutes Team: Souschef Rasika Nambukara (links) und Küchenchef Stephan Wegmüller. Sandra Ardizzone

Nun geht es ans Anrichten. Das Auge isst bekanntlich mit. Und so werden um ein Schälchen mit der Pilzsauce die Komponenten des vegetarischen Wildtellers drapiert. Karamellisierte Maroni werden auf das Rotkraut gebettet und von einer gekochten Apfel- und Pfirsichhälfte umgeben, die zum einen mit Preiselbeergelee und zum anderen mit einer Herzkirsche gefüllt sind. Spätzli dürfen auf dem Wildteller für 27.50 Franken nicht fehlen.

Ein Hauch Exotik: die panierten Bananenkroketten für den vegetarischen Wildteller. Sandra Ardizzone

Pro Woche machen sie 200 Kilo Spätzli

Pro Woche werden in der Herbstsaison 200 Kilo davon in der «Linde» von den Gästen verspeist. Der Rosenkohl komplettiert die herbstliche Farbpalette auf dem Teller. Einen besonderen Akzent setzt die Bananenkrokette. Was sonst eher in einem brasilianischen Grillspiessrestaurant als Beilage gereicht wird, hat in der «Linde» Tradition. «Die Pilzsauce ist einfach, schnell gemacht und verleiht jeder Speise etwas Herbstliches. Man kann sie zum Beispiel auf einem gebratenen Toast servieren», sagt Wegmüller.

Gluschtig und farbenfroh: So sieht der vegetarische Wildteller aus. Sandra Ardizzone

Die Herbstsaison ist eine strenge Zeit für den Chefkoch und sein fünfköpfiges Küchenteam. «Die Wochenenden waren bisher alle ausgebucht und auch unter der Woche besuchen uns viele Gäste. Am Mittag verlassen über 50 Menus die Küche, abends sind es 60 bis 80», sagt Wegmüller.

Trotz der gut besuchten Abende und Wochenenden gefällt ihm das Kochen nach wie vor. «Unser Beruf ist sehr vielseitig, wir kochen à la carte, für Bankette und gehen für Caterings raus zu unseren Gästen. Zudem können wir mit den Produkten Neues kreieren und kreativ sein», sagt Wegmüller. Wichtig sei aber vor allem, dass man selber gerne esse, findet sein Kollege Nambukara:

«Wir bereiten die Speisen genau so zu, wie wir sie auch für uns selbst zu Hause kochen würden. Und das beste Rezept ist sowieso das Kochen mit Herz.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen