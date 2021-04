Weiningen Die Lücke wird geschlossen: Die Zürcherstrasse erhält durchgehend ein zwei Meter breites Trottoir und eine einheitliche Fahrbahn An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Donnerstag genehmigten die Stimmberechtigten einen Kredit von 300'000 Franken für das Projekt. Virginia Kamm 09.04.2021, 17.05 Uhr

Bald sicherer für Fussgänger: An der Zürcherstrasse zwischen der Ifang- und der Chübelackerstrasse entsteht beidseitig ein Trottoir. Sandro Zimmerli

Die Zürcherstrasse in Weiningen wird künftig durchgehend mit einem beidseitigen zwei Meter breiten Trottoir ausgestattet sein. Zudem wird die geplante siebeneinhalb Meter breite Kernfahrbahn mit markiertem Radstreifen neu bis zur Kreuzung Umfahrungsstrasse weitergeführt. Den dafür notwendigen Planungs- und Baukredit von knapp 300'000 Franken haben die 55 anwesenden Stimmberechtigten am Donnerstag an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung mit grosser Mehrheit genehmigt.