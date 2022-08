Weiningen Der Neubau des Seniorenzentrums wird teurer, aber: «Wir wollen nicht auf Kosten der Bewohner verzichten» Die Planungen für das Neubauprojekt des Seniorenzentrums Im Morgen in Weiningen schreiten voran. Doch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Lieferengpässe machen den Planern zu schaffen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte das Seniorenzentrum künftig aussehen. Visualisierung: zvg/Renderisch

Es war ein Meilenstein auf dem Weg zum Neubau des Seniorenzentrums Im Morgen in Weiningen. Vergangenen März genehmigten die Stimmberechtigten der fünf Gemeinden rechts der Limmat den Planungskredit in der Höhe von 2,5 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 88,6 Prozent. Seither ist einiges passiert.

Zurzeit befindet sich das Bauvorhaben in der Projektierung, das heisst in der Phase, in der Details ausgearbeitet werden und die Beteiligten tief in die Materie eintauchen. Genauer: Sie sind im Schlussspurt der Machbarkeitsprüfung. Mathias Arndt, Gesamtprojektleiter, sagt auf Anfrage: «Das heisst, dass wir überprüfen, ob das Projekt im geplanten Volumen und mit dem vorgeschwebten Budget realisiert werden kann.»

Energiepreise haben sich mehr als verdoppelt

Für alle technischen Werke, die beim Bau gebraucht werden, wurde zudem ein Konzept ausgearbeitet. Zum Beispiel für die Gebäudehülle, die Sicherheit, die Architektur sowie die Energie. Dabei werden das weitere Vorgehen geplant sowie die Kosten berechnet.

Am ausgearbeiteten Energiekonzept konnten die Beteiligten aber nicht festhalten, denn «die Energiepreise haben sich mehr als verdoppelt», sagt Arndt und spricht dabei den Krieg in der Ukraine an. Eigentlich hätte der Neubau mit Gas geheizt werden sollen, wie das auch beim bestehenden Gebäude bis jetzt der Fall war. Darauf wird künftig aber verzichtet.

«Das Seniorenzentrum kann schliesslich nicht mehr Geld von den Bewohnerinnen und Bewohnern verlangen, nur weil die Heizkosten steigen.»

Also wird auf Fernwärme gesetzt. Oder, in den Worten des Fernwärmelieferanten Limeco: Regiowärme. Diese wird nicht aus fossilen Brennstoffen erzeugt, sondern nutzt die Abwärme der Kehrichtverwertungsanlage in Dietikon und muss also auch nicht importiert werden. Ein Vorteil, denn im Moment gehören Lieferverzögerungen und -schwierigkeiten zum Alltag und: «Wir wissen alle nicht, wie es weitergehen wird.»

Der Wechsel auf Fernwärme wird auch für das bestehende Seniorenzentrum für den Rest der Nutzungsdauer vollzogen. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 300'000 Franken. Die Umstellung soll noch vor dem Winter geschehen, «um das Seniorenzentrum vor unvorhergesehenen finanziellen Risiken zu schützen und somit einem möglichen Versorgungsengpass durch die abzusehende Gasknappheit entgegenzuwirken».

55 bis 57,5 Millionen Franken für das Projekt

Eine mögliche Gasknappheit ist aber nicht der einzige Punkt, der die Projektkosten steigen lässt. In den vergangenen zwei Jahren habe eine Teuerung im Bau- und Immobilienbereich stattgefunden. «Vor allem das Baumaterial und technische Installationen sind teurer geworden», sagt Arndt und ergänzt: «Die Löhne aber sind gleichgeblieben.» Grund dafür sind erneut die Lieferengpässe.

Bisher wurde mit rund 50 Millionen Franken für das Neubauprojekt gerechnet – zurzeit wird eine Steigerung von plus «10 bis 15 Prozent» erwartet. Das würde eine Investition in der Höhe von 55 bis 57,5 Millionen Franken bedeuten. An einem anderen Punkt im Projekt zu sparen, kommt aber für Arndt dennoch nicht in Frage: «Wir wollen nicht auf Kosten der Bewohnerinnen und Bewohner verzichten. Sie haben oberste Priorität.»

Abstimmung am 12. März 2023

Die Tragbarkeit der maximalen Gesamtkosten für das Seniorenzentrum sei plausibilisiert. Will heissen: In einem ersten Schritt wurde abgeklärt, ob sich das Seniorenzentrum die Kosten überhaupt leisten kann, sprich die späteren Einnahmen höher sein werden als die Ausgaben. Ende August wird die Tragbarkeit abschliessend beurteilt und vereinbart.

Bald schon ist wieder das Volk gefragt, denn am 12. März 2023 wird es an der Urne über den Kredit für den Neubau abstimmen können. Läuft alles nach Plan – und die Chancen stehen laut Mathias Arndt gut –, wird der Neubau im Jahr 2025 bezugsbereit sein.

Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Archiv/Leo Eiholzer

Zur Erinnerung: Das Neubauprojekt vom Zürcher Atelier WW sieht vier versetzte dreistöckige Gebäudeteile mit Schrägdächern vor. In einem ersten Schritt sollen die drei Gebäudeteile im Süden der Parzelle errichtet werden. Während der Arbeiten kann der Betrieb im alten Gebäude wie gewohnt weiterlaufen.

Nach dem Umzug und schliesslich auch dem Rückbau des bestehenden, in die Jahre gekommenen Gebäudes wird auf diesem Teil des Grundstücks der vierte Gebäudeteil errichtet. Zudem soll ein für die Öffentlichkeit zugänglicher Park entstehen. Nach Fertigstellung wird das Seniorenzentrum 140 Pflegeplätze statt wie bisher 90 bieten. Davon sind 28 Plätze in zwei Dementenstationen vorgesehen. So weit soll es im Jahr 2026 sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen