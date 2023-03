Der «Haslernsteig» im Weininger Rebberg wird derzeit erneuert

Weiningen Der «Haslernsteig» im Weininger Rebberg wird wieder zu einer begehbaren Treppe – dank Lernenden der Walo Der unter Weiningern beliebte Fussweg im Weinberg Hasleren ist in die Jahre gekommen. Bei einem Projekt mit der Walo Bertschinger AG wird der Haslernsteig deshalb nun komplett erneuert. Muriel Daasch 07.03.2023, 10.13 Uhr

Der neue «Haslernsteig» im Weininger Rebberg nimmt schon langsam Form an. Mathias Förster Die Lernenden der Walo Bertschinger AG setzen einen Tritt nach dem anderen. Mathias Förster Es ist eine Herausforderung, den Bagger auf solch einem steilen Gelände zu bedienen. Mathias Förster Für die Lehrlinge im ersten und zweiten Lehrjahr ist das Projekt im Weinberg Hasleren eine willkommene Abwechslung. Mathias Förster Die Abstände zwischen den Granitsteinstellplatten müssen genau abgemessen werden. Mathias Förster Polier Manuel Köpfli ist zufrieden mit dem bisherigen Einsatz seiner Schützlinge. Mathias Förster Bruno Possetto, Industrie- und Unterlagsbodenlernender im ersten Lehrjahr (links) und Jamie Schärer, Strassenbaulernender im zweiten Lehrjahr. Mathias Förster Lara Zwahlen, Lernende im zweiten Lehrjahr einer Zweitausbildung, und Nilson Fernandes, gelernter Strassenbauer. Mathias Förster 66 von ungefähr 120 geplanten Tritten sind vergangene Woche bereits angelegt worden. Mathias Förster

Lernende schleppen schwere, graue Granitsteinstellplatten im Weininger Weinberg Hasleren den Hang hoch. Hinterher fixieren sie diese in regelmässigen Abständen in der kiesigen Erde. Die entstandenen Tritte füllen sie mit der herumliegenden Erde auf, sodass eine begehbare Treppe entsteht.

Die Erneuerung des Haslernsteigs ist in vollem Gange. Es handelt sich um einen schmalen Weg, der bis vor kurzem aus mehrheitlich beschädigten oder ganz fehlenden Holztritten bestand. Dieser liegt direkt oberhalb des Restaurants Winzerhaus und führt zur Waldstrasse ins Wiesentäli. Bei der Weininger Bevölkerung ist er ein gern und oft genutzter Fussweg. Unter der Leitung von Polier Manuel Köpfli sind während zweier Wochen insgesamt neun Lernende sowie ein gelernter Strassenbauer des Bauunternehmens Walo Bertschinger AG mit Sitz in Schlieren im Rebberg im Einsatz.

Projekt soll den 30 Hektare grossen Rebberg aufwerten

Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Walo. Im Frühling 2020 errichtete die damalige Gruppe von Lernenden im Weininger Rebberg Steinlinsen, die den dort heimischen Eidechsen ein neues Zuhause bieten sollten. «Die positiven Erfahrungen aus dem ersten Projekt haben einen guten Boden gelegt für eine weitere Zusammenarbeit mit der Walo Bertschinger AG», sagte Elisabeth Hintermann, Mitglied der Kommission Standortmarketing der Gemeinde Weiningen, die beide Aktionen in die Wege geleitet hat.

Die Kommission, die sich kurz «Wein.Kom» nennt, hat sich zum Ziel gesetzt, Weiningen noch mehr zum Weinbaudorf zu machen. So soll das Projekt «Haslernsteig» den rund 30 Hektare grossen Rebberg im Limmattal weiter aufwerten.

Vor etlichen Jahren wurde der Steig von Zivildienstleistenden zusammen mit dem Werkdienst der Gemeinde Weiningen begehbar gemacht. Die Tritte wurden damals mit Akazienholz und dem vorhandenen Erdmaterial angelegt. Die zu Beginn des Projekts noch vorhanden gewesenen, mit Gras überwachsenen Akazientritte sind schon längst entfernt worden, als am Montagmorgen die Halbzeit anbrach.

Arbeit im Rebberg ist eine willkommene Abwechslung

«Wir sind in der ersten Woche sehr gut vorwärtsgekommen. Die Lernenden waren stets motiviert und es herrschte eine gute Stimmung», sagte Polier Manuel Köpfli. Von den ungefähr 120 geplanten Treppentritten seien in der vergangenen Woche bereits 66 angelegt worden. Sie lägen also gut im Zeitplan.

Polier Manuel Köpfli ist zufrieden mit dem bisherigen Einsatz seiner Schützlinge. Bild: Mathias Förster

Am Montag startete eine vierköpfige Gruppe neuer Lernender, die die Gruppe von letzter Woche ablöste. Für Jamie Schärer, der zurzeit das zweite Lehrjahr zum Strassenbauer absolviert, ist die Arbeit im Rebberg eine willkommene Abwechslung. «Es ist sehr interessant und wir können selbstständiger arbeiten als auf gewöhnlichen Baustellen», sagte er. Am meisten freue er sich auf das Endergebnis: «Es ist immer schön, zu sehen, was man gemacht hat.»

Bei einem kurzen Besuch am Montagmorgen machte sich auch Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) ein Bild vom aktuellen Stand auf der Baustelle Haslernsteig.

Köpfli ist sich sicher, dass die neue Treppe dem Wetter auch langfristig standhalten wird. «Im Vergleich zu den früheren Holztritten sind die Granitsteinplatten wesentlich dauerhafter und auch komfortabler», sagte er. So würden diese bei Regen beispielsweise kaum oder gar nicht rutschig werden, was bei nassem Holz anders sei.

Tatkräftige Unterstützung der Weininger Winzerfamilien

Am oberen Ende der Treppe waren der gelernte Strassenbauer Nilson Fernandes und Lara Zwahlen, die gerade das zweite und letzte Lehrjahr ihrer Zweitausbildung absolviert, mit Schaufel und Bagger am Werk. Anders als die übrigen Lernenden sind die beiden während der gesamten zwei Wochen dabei und nehmen eine Leitfunktion ein.

«Die Arbeit hier im Weinberg ist definitiv eine Herausforderung, weil das Gelände ziemlich steil ist», sagte Fernandes. Als Baggerfahrer müsse er besonders vorsichtig sein. Auch seine Kollegin stellte einen Unterschied zu sonstigen Baustellen fest: «Wir sind hier oben etwas ab vom Schuss und müssen deshalb mehr vorausdenken, damit wir das für den Tag benötigte Material bereits am Morgen mitnehmen können und nicht unnötig Zeit verlieren», sagte Zwahlen. Mit dem bislang entstandenen Zwischenergebnis sei sie sehr zufrieden.

Bruno Possetto, Industrie- und Unterlagsbodenlernender im ersten Lehrjahr (links), und Jamie Schärer, Strassenbaulernender im zweiten Lehrjahr. Bild: Mathias Förster

Wie beim ersten Projekt unterstützen auch die Weininger Winzerfamilien die Arbeit der Lernenden wieder tatkräftig. Täglich liefern sie ein Znüni und organisieren auch das Mittagessen. Am Ende der Woche laden sie die Lernenden zudem in ihren Weinkeller ein. Sie nehmen dort an einer Führung teil und dürfen Wein degustieren.