Weiningen Der Gubrist-Deckel wächst: Bei der dritten Röhre ist bereits ein Drittel geschafft Die Arbeiten für das Weininger Gubrist-Portal sind im Gange. Ab 2026 könnte die Gemeinde Weiningen auf der Überdeckung einen Werkhof, einen Feuerwehrstützpunkt und eine Sammelstelle errichten. Sibylle Egloff 05.02.2022, 05.00 Uhr

So wird das Gubrist-Portal Weiningen 2026 bei der Inbetriebnahme aller drei Röhren aussehen. zvg/Bundesamt für Strassen

Die Arbeiten beim Gubrist-Portal in Weiningen schreiten voran. Während der Verkehr durch die bestehenden beiden Tunnels rauscht, entstehen bei der dritten noch unbefahrenen Röhre die Betondecke und die dazugehörigen Seitenwände für das Portal Weiningen. Der Gubrist-Deckel, für den die Gemeinde Weiningen bis vor Bundesgericht erfolgreich gekämpft hatte, verlängert die drei Tunnelröhren um 100 Meter. Der Deckel und die Verschiebung des bestehenden Halbanschlusses Weiningen um 200 Meter Richtung Verzweigung Limmattal sind Teil des Ausbaus der Zürcher Nordumfahrung.

Aktuell erfolgen die Überdeckungsarbeiten beim neuen Tunnel. Auf der Baustellen-Webcam zu sehen sind Stahlrohre, die wie Dornen aus den Betonplatten wachsen. «Von zwölf erforderlichen Wandabschnitten sind neun erstellt. Die Deckenplatte besteht ebenso aus zwölf Abschnitten, rund ein Drittel ist errichtet. Wir können daher bereits mit den Arbeiten an der Fahrbahn starten», sagt Julian Räss, Mediensprecher des Bundesamts für Strassen (Astra). Die Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Gubrist-Deckel und dem Halbanschluss Weiningen begann das Astra bereits Mitte August 2021. Insgesamt werden für den Autobahndeckel rund 3800 Tonnen Bewehrungsstahl und 15'000 Kubikmeter Beton verbaut.

Das Portalschild dient als Lärmschutz

Das Portal besteht aus verschiedenen Bauteilen. «Gebaut werden vier Seitenwände und drei Decken für die Fahrbahnen. Die Wände stehen auf Bohrpfählen, die rund 20 Meter in den Untergrund reichen», erklärt Räss. Sämtliche Bauteile werden als Ortsbetonelemente erstellt. Das bedeute, dass die Schalungen angebracht und der Beton vor Ort direkt in diese rein gegossen wird. Von architektonisch besonderer Bedeutung ist das Portalschild. «Auf dem Portal wird ein etwa sechs Meter hoher, leicht nach vorn zur Autobahn geneigter Betonträger mit integrierten Lärmschutzelementen das Bild der Überdeckung Weiningen prägen», so Räss.

Während die Arbeiten an den Wänden und der Decke weitergeführt werden, laufen parallel die Planungen für die nötigen Hilfsmassnahmen zur Erstellung des Portalschildes. «Dafür ist eine Hilfsabstützung und eine temporäre Stützung der Deckenplatte nötig», sagt Räss. Für die Fahrbahn, die seit Anfang Februar entsteht, werden Kabelrohre, die Entwässerung, Randabschlüsse, Bankette und Belagsschichten eingebaut.

Aktuell befindet sich die Überdeckung bei der dritten Röhre im Rohbau. zvg/Bundesamt für Strassen Astra

Voraussichtlich bis Ende August dauern die Bauarbeiten am Rohbau der Überdeckung. Bis dahin sollen auch der Einbau der Fahrbahn, der Anstrich im Tunnel sowie die Montage des Lärmschutzes abgeschlossen sein. Im August beginnt zudem die Installation der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung. «Gegen Ende August soll auch der erste Drittel des Portalträgers sichtbar sein», sagt Räss.

Das Astra will bis Anfang 2023 die Arbeiten, Prüfungen und Testarbeiten der Sicherheitssysteme beenden, damit die dritte Gubrist-Röhre samt Überdeckung in Betrieb genommen werden kann. «Die Arbeiten für die Überdeckung der zweiten und ersten Röhre erfolgen parallel zu deren Instandsetzung. Diese Arbeiten dauern von 2023 bis voraussichtlich 2026», sagt Räss. Dafür werde jeweils die Fahrbahn der zu sanierenden Tunnelröhre für den Verkehr gesperrt.

Auch mit dem Ausbau der Fahrbahn unter der Überdeckung wurde bereits begonnen. zvg/Bundesamt für Strassen Astra

Auf dem entstehenden 4600 Quadratmeter grossen Autobahn-Deckel sollen künftig kommunale Bauten Platz finden. Geplant sind ein Werkhof, ein Feuerwehrstützpunkt und eine Sammelstelle. Am südlichen Ende der Überdeckung ist eine Passerelle für den Fuss- und Veloverkehr vorgesehen. Das Weininger Stimmvolk hatte den Bau des vier Meter breiten und beleuchteten Rad- und Gehwegs über den Gubrist-Deckel für 3,5 Millionen Franken im September 2018 an der Urne genehmigt. Das Bauprojekt ist baureif, muss jedoch auf die Bautermine im Rahmen des Autobahn-Ausbaus abgestimmt werden.

Dank der Passerelle gibt es das Baurecht auf dem Deckel

Weil die Gemeinde Weiningen die Passerelle und die dazugehörige Fuss- und Radwegverbindung realisiert, sicherte sie sich vom Kanton auch das kostenlose Baurecht auf dem Gubrist-Deckel. Dieser erhielt das zinsfreie Baurecht vom eigentlichen Eigentümer, dem Astra, weil er die Mehrkosten von 5 Millionen Franken übernimmt, um die Überdachung bebaubar zu machen. Damit die Gemeinde das Baurecht tatsächlich in Anspruch nehmen kann, benötige es jedoch noch Gespräche und Verhandlungen mit dem Kanton und dem Astra, heisst es seitens der Gemeinde Weiningen.

Die Planung für die künftige Nutzung des Deckels ist noch nicht weit fortgeschritten. Aktuell lägen erst Studienarbeiten vor, da für eine tiefer gehende Planung wichtige Detailangaben fehlen würden, die beim Astra noch in Bearbeitung seien, schreibt die Gemeinde. Sobald diese eintreffen, wird die Gemeinde diverse, unter anderem auch politische Vorgespräche und -verhandlungen mit verschiedenen Instanzen führen. Erst danach könne eine Arbeits- und Terminplanung vorgenommen werden.

