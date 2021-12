Das war der Grund für den Lichtschein über dem Richi-Areal

Weiningen «Wie ein Weihnachtsbaum»: Das hatte es mit dem Lichtschein über dem Richi-Areal am Sonntag auf sich Mehrere Personen beobachteten am Sonntagabend ein Leuchten, das vom Gewächshaus der Richi AG in Weiningen ausging. Grund dafür war ein technisches Problem. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 22.12.2021, 04.00 Uhr

So sah es aus, wenn man am Sonntagabend von Geroldswil in Richtung Weiningen schaute. zvg

Ein heller Lichtschein erleuchtete am Sonntag das rechte Limmattal. Dabei handelte es sich nicht um eine neue Weihnachtsbeleuchtung, sondern um das Gewächshaus auf dem Areal der Weininger Richi AG. Bis nach Geroldswil war dessen Licht zu sehen: «Meine Mutter rief mich am Abend an, weil sie meinte, dass es irgendwo brenne», berichtet der Geroldswiler Kurt Wirth, der Mitglied der Feuerwehr Geroldswil-Oetwil ist. Zugleich ist Wirth seit 2001 Mitglied und seit 2014 im Vorstand des Vereins Dark-Sky Switzerland, der sich gegen Lichtverschmutzung einsetzt und vor allem Beratungen anbietet. «Ich konnte sie aber beruhigen, da das Licht bei einem Feuer flackern würde», erzählt er.