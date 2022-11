Chränzli: Der TV Weiningen sucht nach dem heiligen Weinglas

Weiningen Auf der Suche nach dem heiligen Weinglas: Der Turnverein Weiningen verzauberte die Zuschauenden mit Akrobatik 150 Turnerinnen und Turner unterhielten das Publikum am Chränzli im Singsaal des Oberstufenschulhauses Weiningen mit Humor, Luftsprüngen und einer Sage. Céline Geneviève Sallustio 13.11.2022, 19.07 Uhr

Im Zentrum der Winigon-Saga steht das heilige Weinglas, das vier Freunde wieder finden müssen. Davon handelte das Chränzli des TV Weiningen. Céline Geneviève Sallustio

Wovon könnte die Winigon-Saga handeln? Etwa von einem Schatz? Oder von der Suche nach dem erfolgreichsten Weinbauern? Tatsächlich bedeutet das alemannische Wort «Wini» oder «Wino» Freund. Von Freunden und einem besonderen Schatz handelte denn auch die «Winigon Saga», unter dessen Motto das Chränzli Weiningen am Samstagabend stattfand.

Die kleinsten Turnerinnen und Turner überzeugten mit ihrem selbstbewussten Auftritt. Céline Geneviève Sallustio

Gemäss jahrhundertelanger Überlieferung fanden vier Freunde in Weiningen ein heiliges Weinglas. Dieses wurde im Dorf jedoch nie wieder gesehen. Nun sollen sich abermals vier Freunde auf die Suche nach dem Schatz machen. Mit diesem Intro nahm der «Rote Faden» das Publikum auf eine märchenhafte und humorvolle Reise zu Einhörnern, Zwergen, Hexen und Waldfeen mit.

Akrobatik auf dem Barren und der Matte. Céline Geneviève Sallustio

Rund 150 Turnerinnen und Turner beeindruckten mit ihren akrobatischen Einlagen und den unterhaltenden Tanzeinlagen das Publikum im voll besetzten Singsaal des Weininger Oberstufenschulhauses an der Badenerstrasse. An Unterhaltungswert und turnerischer Aktivität waren die Einlagen nicht zu übertreffen. Gleich zu Beginn beeindruckten die Kleinsten mit ihren mutigen Sprüngen und ihrem selbstbewussten Auftritt.

Das Chränzli fällt nächstes Jahr aus

Nach der halbstündigen Verpflegungspause waren die älteren Turnerinnen an der Reihe und sorgten mit ihren Luftsprüngen beim Publikum für tosenden Applaus und gleich drei Zugaben. Ob mit eindrücklichen Sprüngen vom Trampolin, graziösen Figuren auf dem Barren oder abwechslungsreichen Choreoeinlagen: Das Können der Turnerinnen war imposant. Unterstützt wurden die Darbietungen mit thematisch passender Musik wie etwa aus den Harry-Potter-Filmen oder «Ring of Fire» von Country-Legende Johnny Cash. Einen traurigen Moment gab es am Samstagabend trotzdem: Reto Fritschi, Präsident des TV Weiningen, verkündete, dass nächstes Jahr kein Chränzli stattfinden werde. Grund dafür sei die Organisation der Schweizer Meisterschaft im Team Aerobic in der Stadthalle Dietikon, welche der Turnverein übernimmt.

Mit Humor und einfallsreichen Kostümen punktete der Turnverein beim Publikum. Céline Geneviève Sallustio

«Es war ein sehr gelungener Abend», resümierte Jerome Salm aus Winterthur. Er sei zum ersten Mal am Chränzli in Weiningen und von der ausgelassenen Stimmung und der Musik überrascht. «Besonders gefallen mir die Sketche des Roten Fadens», lobte der 23-Jährige die humorvollen Einlagen. Tobias Rutz meinte: «Das Chränzli ist traditionell, regional und eine Konstante im Jahr.» Reto Fritschi sagte nach dem dreistündigen Turnabend: «Wir sind sehr zufrieden mit dem gelungenen Programm, das dank vieler Mithelfenden auf die Beine gestellt werden konnte.» Der TV Weiningen zählt rund 300 Mitglieder. Nach wie vor sei das Interesse am Verein gross, insbesondere von Kindern.

Weitere Chränzli-Aufführungen Der TV Weiningen lädt am Freitag, 18. November, und am Samstag, 19. November, erneut zum Chränzli ins Oberstufenschulhaus Weiningen. Türöffnung und Znacht ab 18.30 Uhr, Vorstellung um 20 Uhr. Es gibt noch freie Plätze.