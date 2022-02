Seltene Krankheiten: 350'000 Kinder sind schweizweit betroffen

Weiningen 350'000 Kinder und Jugendliche schweizweit: «Seltene Krankheiten sind leider nicht selten» Manuela Stier gründete 2014 den Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten in Weiningen. Bis heute konnte sie betroffene Familien mit 1,8 Millionen Franken unterstützen. Nun will sie eine Informationsplattform aufbauen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Manuela Stier, Initiantin und Geschäftsleiterin des Fördervereins Kinder mit seltenen Krankheiten, mit dem kleinen Rayan, der Fehlbildungen an der Hirnrinde hat. zvg

Vor fast genau acht Jahren riefen Sie in Weiningen, dem damaligen Sitz ihrer Kommunikationsfirma, den Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten ins Leben. Wie kam es dazu?

Manuela Stier: Als ich 50 wurde, kam in mir der Wunsch auf, mich für einen guten Zweck zu engagieren. Ich habe selbst keine Kinder und wollte mein Know-how und mein Netzwerk als Kommunikationsexpertin nutzen, um den Schwächsten zu helfen. Als ich dann eine Familie kennen lernte, deren Kind an einer seltenen tödlichen Krankheit leidet, wusste ich, dass ich mich für solche Familien einsetzen möchte. Erstaunt war ich, dass man nur einmal im Jahr, am Tag der seltenen Krankheiten am 28. Februar, darüber berichtet. Ich wollte den Betroffenen mit Hilfe des Fördervereins ein Gesicht geben.

Hört man wenig darüber, weil die Krankheiten eben selten sind?

Nein, genau das ist das Problem. Es handelt sich um seltene Krankheiten, aber seltene Krankheiten sind leider nicht selten. 8000 solcher Krankheiten weltweit sind bekannt, nur gerade fünf Prozent davon sind erforscht. Jährlich kommen ungefähr 200 neue seltene Erkrankungen hinzu. In der Schweiz leben 350'000 Kinder und Jugendliche mit einer seltenen Krankheit.

Eine solche Diagnose wirbelt das Leben betroffener Familien durcheinander. Wo setzt Ihre Hilfe an?

Wie Sie bereits sagen, stellt ein solcher Befund das Leben der Familien auf den Kopf. Er zerstört Träume, Lebensentwürfe, Berufskarrieren und Beziehungen. Die Krankheit ist nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für die Eltern, Geschwister und Grosseltern eine grosse psychosoziale und finanzielle Herausforderung. Wir ermöglichen den Familien finanzielle Direkthilfe, damit sie Therapien, Gerätschaften, Material, Unterstützung oder Entlastungsmöglichkeiten bezahlen können. Unser Ziel ist es, ihnen mehr Lebensqualität zu schenken. Seit der Gründung 2014 konnten wir die Familien bereits mit insgesamt rund 1,8 Millionen Franken unterstützen. Doch wir bieten nicht nur finanzielle Hilfe.

Wie weit geht denn die Unterstützung?

Viele betroffene Familien fühlen sich mit ihren Sorgen alleine. Daher organisieren wir kostenlose Familien-Anlässe, um betroffene Familien zu vernetzen und ihnen eine Auszeit zu verschaffen. Auf der Selbsthilfegruppe des Fördervereins auf Facebook tauschen sich fast 600 betroffene Mütter und Väter aus. Es ist wichtig, dass dieser Austausch stattfindet. Es gibt Betroffenen Mut und Kraft, wenn sie sehen, dass auch andere ähnliche Situationen und Herausforderungen gemeistert haben. Unterstützen möchten wir aber auch in dem Sinne, dass wir das Thema in die Gesellschaft hinaustragen. Bereits zum vierten Mal haben wir dazu zum Beispiel ein Wissensbuch herausgegeben, das Einblicke in das Leben betroffener Familien gibt und Experten zu Wort kommen lässt. Überdies lancierten wir vor kurzem mit der Sozialpädagogin Melanie Spescha das interaktive Kinderbuch «Inklusion – Keiner zu klein, ein besonderer Freund zu sein» über Freundschaft und Behinderung. Ein weiteres Ziel des Vereins ist nämlich die nachhaltige Förderung von Inklusion in Kitas, Kindergarten, Schule und am Ende auch in die Gesellschaft. Wir wollen, dass über die Krankheiten geredet wird, dass sie existieren und kein Tabu daraus gemacht wird.

Und es gibt bereits weitere Pläne.

Das ist so. Ein weiteres Projekt des Vereins ist der Aufbau einer Informationsplattform mit Hilfe der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur, die Ende Oktober aufgeschaltet werden soll. Die Betroffenen leiden an diversen seltenen Erkrankungen, doch die Prozesse, welche die Familien durchmachen, und die Situationen, die sie erleben, sind fast deckungsgleich. Daher finden wir, lohnt es sich, eine solche Informationsplattform bereitzustellen. Aktuell sind Befragungen bei unseren 665 Mitgliederfamilien im Gange. Sie sollen bestimmen, welche Informationen die Plattform enthalten soll. Parallel konnte ich bereits Gönner und Unterstützer finden, welche die Kosten von 190'000 Franken dafür übernehmen.

Sie investieren viel Zeit und Energie in den Verein und die Beschaffung von finanzieller Mittel. Woher nehmen Sie die Motivation?

Ich kenne sehr viele betroffene Kinder und Familien persönlich. In den vergangenen acht Jahren habe ich mit einigen eine Beziehung aufgebaut. Die Treffen mit ihnen geben mir sehr viel und ich lerne unglaublich viel von ihnen, zum Beispiel Demut. Meine Aufgabe als Geschäftsleiterin ist sehr zeitintensiv, aber sie macht mich glücklich. Die Fortschritte und die Entwicklung der Kinder zu sehen, ist für die Familien ein Geschenk und ich freue mich mit ihnen. Letzte Woche hat mir eine Mutter eines Buben, mit dem ich bereits seit fünf Jahren in Kontakt stehe, ein Video ihres Sohnes geschickt. Er leidet an einer muskulären Erkrankung. Die Ärzte prognostizierten, dass er lebenslang ein Pflegefall sein wird. Seine Mutter erkundigte sich, ob man seine verkürzten Sehnen nicht korrigieren könne, damit er wenigstens stehen kann. Die Schweizer Ärzte verneinten. Sie liess nicht locker und reiste in die Türkei, um die Operation dort vorzunehmen. Und nun konnte ich den Kleinen auf dem Video beobachten, wie er mit einem Rollator überglücklich herumkurvt. Wenn ich solche Feedbacks, Videos und Fotos erhalte, weiss ich, dass jede einzelne Stunde, die ich für die Familien aufwende, richtig investiert ist.

Anlässlich des internationalen Tags der seltenen Krankheiten am 28. Februar veranstaltet der Förderverein ein Wissensforum für betroffene Familien und Interessierte. Der Anlass findet am Samstag, 26. Februar, um 11.15 Uhr erstmals per Livestreaming statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.kmsk.ch.

