Gubrist-Passerelle: Teilstück des Rad- und Gehwegs wird günstiger

Weiningen 200'000 Franken günstiger und 1 Meter schmaler: Zweiter Anlauf für den Rad- und Gehweg Weiningen-Süd Der Gemeinderat legt den Stimmberechtigten das angepasste Geschäft an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni vor. Damit sollen Kinder einen sicheren Schulweg erhalten und die Lücke im Passerellenprojekt des Gubrist-Ausbaus soll geschlossen werden. Sibylle Egloff

Dereinst wird eine Passerelle über den Gubrist-Deckel in Weiningen führen. An der Gemeindeversammlung vom 23. Juni wird entschieden, ob der Rad- und Gehweg bis zur Schlüechti-/Längglistrasse verlängert wird. zvg/Bundesamt für Strassen Astra

Das Weininger Gubrist-Portal wächst in die Länge. 2026, wenn der Deckel und die drei Tunnelröhren der Nordumfahrung Zürich fertiggestellt und saniert sind, soll ein Velo- und Gehweg in Form einer Passerelle darüber führen. Die Weininger Stimmberechtigten genehmigten im September 2018 für dessen Bau einen Betrag von 3,5 Millionen Franken an der Urne. Der Weg wird bei der Püntenstrasse enden.

Der Weininger Gemeinderat will die Rad- und Gehwegverbindung jedoch bis zur Schlüechti-/Längglistrasse um 280 Meter verlängern. Dafür benötigt er einen Planungs- und Baukredit von rund 575’000 Franken, der von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni genehmigt werden muss. Hinzu kämen jährliche Folgekosten von knapp 35’000 Franken etwa für den Strassenunterhalt oder Abschreibungen.

Stimmvolk fand das erste Projekt zu teuer

Es ist nicht das erste Mal, dass der Gemeinderat dem Stimmvolk dieses Geschäft vorlegt. Bereits an der Gemeindeversammlung im Dezember 2019 stand das Projekt zur Debatte. Damals lehnten die Stimmberechtigten den Antrag ab und folgten der Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission, welche die Erstellung des Rad- und Gehwegs zwar als sinnvoll, aber die beantragten Kosten von 750’000 Franken als zu hoch beurteilte. Es wurde kritisiert, dass keine günstigeren Alternativen geprüft worden seien, wie etwa die Errichtung einer Naturstrasse. Zudem wurde bemängelt, dass der Weg viel zu breit sei, sodass ihn auch Landwirtschaftsgeräte befahren können.

Drei Jahre später sieht die Ausgangslage gemäss dem zuständigen Werkvorstand Thomas Mattle (SVP) anders aus.

«Wir haben die Wegbreite angepasst und diese von 4 auf 3,2 Meter redimensioniert. Überdies verzichten wir aus Kostengründen bei den Randabschlüssen auf Verbundsteine.»

Mit dem Fortschritt der Nationalstrassenplanung sei zwischenzeitlich auch eine Submission für die Arbeitsvergaben der Passerelle sowie des zur Diskussion stehenden Rad-/Gehwegs erfolgt, sagt Mattle. «Wir besitzen nun effektive Zahlen, mit denen wir eine viel genauere Kostenschätzung vornehmen konnten.»

Keine Naturstrasse wegen Trottinetts

All dies habe zur Folge, dass der Rad- und Gehweg jetzt um fast 200’000 Franken günstiger ausfalle als ursprünglich prognostiziert. Für Mattle ist das Rad- und Gehwegprojekt dringend nötig. Ihm geht es wie auch schon 2019 um einen sicheren Schulweg für Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder abseits der viel befahrenen Zürcherstrasse. «Wegen der Kinder haben wir auch auf den Bau einer Naturstrasse verzichtet und auf einen Asphaltbelag gesetzt. Viele gehen mit einem Trottinett oder Kickboard zur Schule, das setzt einen geteerten Weg voraus.» Darüber hinaus lasse sich auf einem Naturbelag auch kein genügender Winterdienst bewerkstelligen.

Mattle hofft, dass das Vorhaben vom Stimmvolk im zweiten Anlauf bewilligt wird. So könne der Gemeinderat die Lücke im Passerellenprojekt schliessen. Wenn die Stimmberechtigten das Geschäft erneut bachab schicken, sieht der Werkvorstand das kostenlose Baurecht für die Nutzung des neuen Gubrist-Deckels in Gefahr. «Der Kanton begrüsst die Realisierung einer Langsamverkehrsverbindung am südlichen Dorfrand, weil diese zu einer Verbesserung der Verkehrssituation auf dem Kantonsstrassennetz beiträgt», sagt Mattle.

Zur Erinnerung: Mit dem Ja zum Rad- und Gehweg und zur Passerelle an der Urne 2018 sicherte sich Weiningen vom Kanton als Dank das kostenlose Baurecht auf der Gubrist-Überdeckung. Der Kanton erhielt das zinsfreie Baurecht von der eigentlichen Eigentümerin, dem Bundesamt für Strassen, weil er die Mehrkosten von 5 Millionen Franken übernimmt, um die Überdachung bebaubar zu machen.

Baurecht auf dem Gubrist-Deckel in Gefahr

«Ein Verzicht auf die Umsetzung eines Teilstücks dieses Rad- und Gehwegs kann seitens des Kantons zu einer Abkehr von seinem finanziellen Entgegenkommen führen», befürchtet Mattle. Ob dereinst wie geplant kommunale Bauten auf dem Gubrist-Deckel stehen könnten, sei dann ungewiss. Der Verzicht auf das Teilstück hätte zudem weitere finanzielle Folgen. Der Rad- und Gehweg ist Bestandteil des dem Bund unterbreiteten kantonalen Agglomerationsprogramms Limmattal. «Verbleibt der Rad- und Gehweg im Programm, dann spricht der Bund für umsetzungsreife Massnahmen einen Beitrag zwischen 30 und 50 Prozent der Investitionskosten», sagt Mattle. «Wenn wir nun aber von der Umsetzung eines Teilstücks absehen, können wir nicht mit Bundesbeiträgen rechnen. Das heisst, es gäbe auch keine finanzielle Unterstützung für den Bau der Passerelle.»

Die Weininger Gemeindeversammlung findet am 23. Juni um 20 Uhr im Quartierzentrum Föhrewäldli in der Fahrweid statt.

