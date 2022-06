20 statt 40 Prozent: Weiningen beschliesst Mehrwertausgleich

Weiningen 20 statt 40 Prozent: Gemeindeversammlung setzt tieferen Mehrwertausgleichsatz fest und folgt weder Gemeinderat noch RPK Die Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen von Grundstücken sorgte an der Gemeindeversammlung für hitzige Diskussionen. Die Stimmberechtigten hatten über mehrere Anträge zu befinden. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 24.06.2022, 16.44 Uhr

Wurden an der Gemeindeversammlung verabschiedet: Von links: Tony Ryf (FDP), Aktuar der Rechnungsprüfungskommission, Bauvorstand Harry Landis (parteilos) und Finanzvorstand Reto Beutler (FDP) hatten am Donnerstagabend ihren letzten offiziellen Auftritt. Sibylle Egloff

Die Gemeinde Weiningen darf künftig einen Mehrwertausgleich verlangen, wenn ein Grundstück auf- oder umgezont wird. Das hat eine Mehrzahl der 68 Stimmberechtigten am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung im Quartierzentrum Föhrewäldli in der Fahrweid beschlossen.

Sie genehmigte die Teilrevision der Nutzungsplanung der Gemeinde und den darin neu enthaltenen Artikel 2a der Bau- und Zonenordnung. Jedoch sprach sich die Versammlung für einen Mehrwertsatz von 20 Prozent aus und folgte damit nicht dem Vorschlag des Gemeinderats, sondern dem Änderungsantrag eines Stimmbürgers. Der Gemeinderat plante einen Prozentsatz von 40 Prozent – allerdings nur bei Grundstücken, die mehr als 2000 Quadratmeter betragen.

RPK wollte ganz auf Mehrwertabgabe verzichten

Gar nicht einverstanden mit dem Mehrwertausgleich zeigte sich die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Sie beantragte deshalb, dass im Artikel 2a stattdessen festgehalten wird, dass auf fixe Mehrwertabgaben verzichtet wird. «Wir haben uns beim Gemeinderat erkundigt, wie oft eine Auf- oder Umzonung erfolgt. Wir bekamen die Antwort, dass es in den nächsten zehn Jahren wohl kaum zu einer solchen kommt. Wenn das so selten ist, fragen wir uns, wieso eine solche Abgabe überhaupt festgelegt werden muss», argumentierte RPK-Präsident Marc Isenring (Forum).

Zudem wolle man administrativen Mehraufwand für die Gemeinde verhindern. Stattdessen solle die Gemeinde «allenfalls» mit städtebaulichen Verträgen jeweils einen individuellen Ausgleich vereinbaren, wenn für ein Grundstück eine Auf- oder Umzonung oder eine Sondernutzungsplanung beschlossen werde, schlug die RPK vor.

Bundesgericht fordert 20 bis 40 Prozent

Dass ein Verzicht auf die Abgabe nicht anwendbar sei, betonte Raumplaner Peter von Känel, der als externer Experte für die Diskussion hinzugezogen wurde. Er verwies dabei auf ein im April erfolgtes Bundesgerichtsurteil. Das Bundesgericht hatte nach einer Beschwerde eines Einwohners die Gemeinde Meikirch BE zurückgepfiffen, die bei Um- und Aufzonungen von einem Mehrwertausgleich absehen wollte. «Das Bundesgericht gibt mit diesem Urteil vor, dass ein Prozentsatz zwischen 20 und 40 eingefordert werden muss», sagte von Känel.

Ihr letzter Auftritt Abschied von Reto Beutler, Harry Landis und Tony Ryf Am Ende der Weininger Gemeindeversammlung wurden Finanzvorstand Reto Beutler (FDP), Bauvorstand Harry Landis (parteilos) und RPK-Mitglied Tony Ryf (FDP) verabschiedet. Alle drei hatten sich für die Erneuerungswahlen im März nicht mehr zur Verfügung gestellt. Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) bedankte sich in einer Rede bei den Behördenmitgliedern. «Du hast dich nicht nur für Bauthemen, sondern auch für die Kultur und die Jugend im Dorf eingesetzt. Wir im Gemeinderat konnten davon profitieren, dass du im Dorf so gut verwurzelt bist», sagte Okle zu Harry Landis. Und auch für Reto Beutler fand er treffende Worte: «Du bist ein Teamplayer und deine tiefen Fachkenntnisse und deine Dossierfestigkeit haben mich stets beeindruckt.» Den RPK-Aktuar Tony Ryf bezeichnete Okle als «absolut schnellsten Protokollschreiber» und lobte ihn für seine Direktheit. (sib)

Die verschiedenen Ansichten und Anträge sorgten bei den anwesenden Stimmberechtigten für Verwirrung. «Ich bin kein Gegner dieses Mehrwertausgleichs. Ich möchte aber nicht, dass wir heute einen Senf machen und danach nicht wissen, wie wir mit dieser Regelung umgehen müssen», sagte ein Votant.

Die Idee kam auf, mit der Festlegung des Artikels 2a zum Mehrwertausgleich zuzuwarten und über die Teilrevision der Nutzungsplanung ohne diesen Passus zu befinden. Eine Stimmbürgerin stellte dafür einen Rückweisungsantrag. «Statt zu feilschen, wie hoch der Prozentsatz sein soll, ist es wohl besser abzuwarten, um Rechtssicherheit zu haben», sagte Gemeindeschreiber Bruno Persano. Er betonte aber auch: «Wir sind angehalten die Nutzungsplanung der Gemeinde bis im Februar 2025 anzupassen. Dieser Artikel muss also bis spätestens dann darin integriert werden. Das heisst, dass wir diesen bald wieder an einer Gemeindeversammlung vorlegen müssen.»

Bis zu diesem Zeitpunkt könne die Gemeinde jedoch keine Mehrwertabgabe geltend machen, sagte ein Stimmbürger und sprach sich deshalb dafür aus, dass ein Prozentsatz festgelegt wird. «Ich möchte nicht, dass der Gemeinde diese Einnahmen entgehen.» Da der Rückweisungsantrag keine Chance hatte, stimmten die Anwesenden schliesslich über die Anträge des Gemeinderats, der RPK und des Votanten ab. Mit 42 Ja- zu 22-Nein-Stimmen obsiegte schliesslich der Antrag des Stimmbürgers, den Mehrwertsatz auf 20 Prozent festzulegen.

Abgaben landen in einem Fonds

Die Gemeinde wird nun einen Fonds bilden, in den die Erträge aus dem Mehrwertausgleich fliessen. Das Geld darf für kommunale Planungsmassnahmen verwendet werden. So etwa für die Aufwertung des öffentlichen Raumes, um zum Beispiel Plätze oder Freiräume zu gestalten. Der Gemeinderat erarbeitete dafür ein Reglement, welches die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung ebenfalls bewilligten.

