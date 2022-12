Weihnachtsgeschichte Nanuk, der kleine Eisbär, und sein Wunsch an das Christkind 24 Stunden am Tag Sonnenschein und unendliche Eisflächen, die aufbrechen. So lebt Nanouk. Aber der kleine Eisbär hat nur einen Wunsch, wird dieser ihm erfüllt? Hélène Vuille* Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Hungrig und traurig sass Nanuk auf einer grossen treibenden Eisscholle. Weit oben im nördlichsten Teil des Polarmeers, in einem Gebiet, in dem das Eis durch Wind und Meeresströmungen in Bewegung bleibt, war sein Zuhause. Nanuk liebte den hellen Lichtspiegel der Sonne, welcher die mächtigen Eismassen seiner ­Heimat während den Sommermonaten 24 Stunden am Tag beleuchtete.

Doch heute konnte sich Nanuk nicht freuen. Die unendlichen Eis­flächen seiner weissen Erde waren aufgebrochen – wohl deshalb, weil das hell gleissende Eis das Sonnenlicht stärker reflektierte, als das dunkle Wasser und der Meeresspiegel angestiegen war.

Nanuk war traurig. Er fühlte sich unwohl auf diesem dicht nebeneinander angeordneten Meereis, mit den immer grösser werdenden Wasserflächen ­dazwischen, die seinen Lebens-raum mehr und mehr verschwinden liessen. Sein Blick auf das dunkle ­Wasser erlaubte keine sorgenfreie Sicht mehr. «Wer nur kann wollen, dass diese weisse Erde verloren geht», fragte sich Nanuk traurig, als er sich an die behagliche Höhle zurückerinnerte, die er während der langen Polarwinterzeit mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern bewohnt hatte – an die Zeit, wie er und seine Geschwister sich am wohlig-warmen Bauch der Mutter gewärmt hatten und an die Muttermilch, die er alle zwei bis drei Stunden trank, weil er nie genug bekommen konnte und sich deshalb oft mit seinen Geschwistern um die Brust rangelte.

Betrübt dachte er an die spannenden Nordlichtgeschichten zurück, welche seine Mutter ihm und seinen Geschwistern jeden Abend vor dem Einschlafen erzählt hatte. Nie war sie es müde geworden, die glühenden Lichter zu beschreiben, die am dunklen Nachthimmel wie kleine blitzende Feuerwerke erstrahlen, um die weisse Erde mit ihren glitzernden Figuren und deren Schatten zu schmücken. Am meisten jedoch liebte Nanuk die Adventsgeschichten, weil die leuchtend glimmernden Kegel der Nordlichter sich während der Vorweihnachtszeit oftmals rötlich verfärbten und damit ­andeuteten, dass das Christkind am ­Backen war. Wehmütig entsann sich Nanuk, wie sehr er im Zentrum der Geschichten war, wie sehr sie seine Seele berührten und wie er sie geliebt hatte, und auch daran, sich vom Christkind während der Adventszeit etwas wünschen zu dürfen.

Das Zurückdenken an den Tag, als seine Mutter die dicke Schneedecke von unten aufwühlte, um ihre Eisbärenkinder mit lauten Rufen das erste Mal nach dem langen Polarwinter ans Tageslicht zu locken. Wie es heller wurde in der tiefen Höhle und wie vereinzelte Strahlen der Frühlingssonne die Aussaat der Schneesterne im Eingang berührten, um mit ihnen gemeinsam zu glitzern. Auch wie er nur all die unterschiedlichsten Formen dieser winzig kleinen Eiskristalle bestaunte. Das machte ihn nun noch trauriger.

Eine dicke Träne kullerte über seine flaumig-weiche Eisbärenwange. Nanuk haderte mit dem Christkind und seinem Wunsch, der sich erfüllen sollte.

Neugierig hatte er damals sein Näschen durch die Öffnung gesteckt, um das erste Mal in seinem Leben das Tageswerk der Sonne zu bewundern und die weisse Erde zu beschnuppern. Unter dem glänzend warmen Gesicht der Sonne hatte Nanuk mit seinen Geschwistern im Schnee gespielt. Unermüdlich waren sie auf den Rücken der Mutter geklettert, um sich wieder und wieder in den Schnee fallen zu lassen. Dabei waren Schneefiguren entstanden. Erst als die Sonne sich leise verabschiedete und der Wind eisiger wurde, legten sie sich schützend unter die starken Vorderbeine der Mutter, um sich in ihrem weichen Fell zu vergraben und an ihrem Atem aufzuwärmen.

Viele Nächte träumte Nanuk von der weissen Fracht von oben, die seinen Schneefiguren neue Gesichter gab, sie grösser und weicher, ineinanderfliessender und stiller werden liess. Viele Male auch träumte er von seinem innigsten Wunsch an das Christkind – davon, die Welt in Farbe zu sehen. Woche um Woche hatte die kleine Familie den Frühling genossen. Ständig war die Mutter in Sichtweite geblieben, um ihre Kinder vor Gefahren fernzuhalten. Gerade wenn es zu sehr stürmte, hatte die Mutter ein tiefes, grosses Loch in den Schnee gegraben, um sich und ihre Kinder unter der isolierenden Schneedecke zu schützen. Auch waren sie innerhalb der ersten Zeit immer in der Nähe der alten Höhle geblieben, um sie als Schlafplatz zu nützen.

Während fast drei Jahren hatte die Mutter ihren Eisbärenkindern mehr und mehr das Jagdverhalten bei­gebracht, ihnen gezeigt, dass Packeisfelder und Eisspalten beste Jagdbedingungen bieten. Gleichzeitig hatte sie ihre Kinder vor dem eisig kalten Wasser gewarnt, weil die Fettschicht, die den Körper wärmen soll, im Kindesalter noch nicht ausgebildet ist, und auch weil es schwierig ist, im Wasser Robben oder Walrösser zu erbeuten. Stundenlang lehrte die Mutter ihre Kinder, an den Eislöchern auszuharren, bis eine Robbe sich mit ihrer Nase an der Wasseroberfläche zeigte, um Luft zu holen.

Bald standen die Eisbärenkinder ihrer Mutter in nichts mehr nach. Sie waren zu ebenbürtigen Jägern herangewachsen, die ihrer Mutter beweisen wollten, dass sie von nun an ihr Leben auf der weissen Erde selbständig meistern konnten.

Viele Monate waren vergangen, in denen Nanuk nichts mehr gegessen hatte. Auf lange Zeit schon war er alleine unterwegs. Er war es müde geworden, tagelang an den Eislöchern auszuharren und vergeblich auf Robben zu warten. Grosse Teile der riesigen Eisschollen waren geschmolzen oder abgedriftet. Die Unendlichkeit der weissen Erde hatte sich im dunklen Wasser aufgelöst. Seine Lebensgrundlage war verschwunden.

Hungrig, abgemagert und schwach entschloss sich Nanuk, ans Festland zu schwimmen. Die starke Strömung jedoch bereitete ihm grosse Mühe und das nicht nahen wollende Festland schien mehr und mehr unerreichbar. Sollte auch er sich mit dem dunklen Wasser vereinen?

Gerade als er völlig entkräftet zu ertrinken drohte, spürte er etwas unter seinen Füssen. Es fühlte sich anders an, als gewohnt – er brauchte seine Krallen nicht, um sich daran festzuhalten.

Erschöpft legte er sich auf diese neue Erde, die sich so fremd anfühlte und ungleichartig.

Nichts anderes hatte er gekannt, nichts anderes hatte er geliebt und nichts anderes hatte er gelernt, als sein Leben auf der endlosen weissen Weite zu bestreiten. Er fühlte sich als Teil davon. Doch jetzt musste er sein Zuhause aufgeben. Zu stark war der Hunger geworden – sein Lebensfundament war ihm abhandengekommen. Seine Heimat hatte ihm die Nahrung verweigert und keine Geborgenheit mehr gewährt. Jetzt gerade wollte er sich mit dieser fremden Erde nicht auseinandersetzen und nicht daran denken. Er wollte nur noch schlafen.

Nanuk beschloss, nicht wach werden zu wollen – zu gross war die Furcht vor dem neuen Unbekannten. Seine Nase jedoch verriet ihm längst, dass in unmittelbarer Nähe etwas Essbares sein musste. Immer noch verharrte er auf der gleichen Stelle.

«Einzig die Sonne hat die Kraft, das Leben aufzuwecken oder den Tag zu beenden», hatte ihm damals seine Mutter erzählt. «Vielleicht aber hat die Sonne eine farbige Schwester?», fragte sich Nanuk, nun vollends wach geworden und in die Sonne blinzelnd. Nichts hier ist eisig und weiss.

Er staunte über die unendliche Weite – über die Hügel mit den unterschiedlichen Vegetationen, über die farbenreichen Pflanzengesellschaften, die sich den jeweiligen Höhenstufen angepasst hatten. Wie übereinandergeschichtete Stockwerke erschienen die mächtigen Felsformationen, die von Wäldern, Flüssen, niederwüchsigen Zwergstrauchheiden, Latschengebüschen, Pflanzendecken und treppenartigen, schütteren Rasenstrukturen umgeben waren.

Nanuk wollte keine Vergleiche ziehen zu seiner Welt. Dazu war er noch nicht bereit. Er wollte nur dem Geruch nachgehen, um seinen Hunger zu stillen. Bald hatte er die Stelle gefunden. Ein riesiger Fluss ergoss seine gewaltigen Wassermassen über steile Gefälle ins Meer. Dieser turbulente Wasserfall war prall gefüllt mit Lachsen, die sich stromaufwärts kämpfen, exakt an den Ort ihrer Geburt, um dort zu laichen. Direkt neben dem Wasserfall fand er eine grosse Menge Überreste von gefangenen Lachsen, Vögeln und deren Eiern. «Das Nahrungsangebot auf dieser neuen Erde zeigt sich reichhaltig. Die Erde scheint nicht nur Erde zu sein hier – der Prozess der Landschaft ­mutet sich fremd an und anders», dachte Nanuk.

Längst hatte er seine Artgenossen gewittert. Längst hatten die Braun­bären ihn gewittert. Das gegenseitige Beschnuppern war wachsam und eher misstrauisch verlaufen. Durch ihre distanzierte und ablehnende Haltung hatten ihm die Braunbären zu verstehen gegeben, dass die Gastfreundschaft nicht gewährleistet war.

Monde hatten sich abgelöst. Nanuk hatte sich Mühe gegeben, die Regeln der Braunbären zu respektieren – sie, um von ihnen zu lernen, nur aus weiter Distanz zu beobachten – sich jedoch ihrem Territorium fern zu halten. Er versuchte, die Fangtechniken, das Verhalten und die Lebensformen der Braunbären zu übernehmen – sich der neuen Umgebung und dem Klima auf dem Festland anzupassen. Dabei kam ihm das Jagdverhalten – das stundenlange Ausharren an den Wasserlöchern, welches ihm seine Mutter beigebracht hatte – zugute. Bald fühlte er sich im Klettern und Jagen nach Wirbeltieren, Nagetieren und Fischen seinen Artgenossen ebenbürtig.

Sein Leben in dieser ungleichen Welt fühlte sich bunter an und vielfältiger. Trotzdem war es nicht die Welt in Farbe – nicht die Welt, welche er sich so sehr vom Christkind gewünscht hatte. Seine Gedanken waren gefangen geblieben in seiner alten Welt, die nun unerreichbar schien. Selbst die Erdgrube, welche er mit Gras, Laub, Farn, Moos und Flechten ausgestattet und gepolstert hatte, vermochte er nicht mit seiner wohlig warmen Schneehöhle von früher zu vergleichen.

Einzig der Regenbogen brachte es wohl fertig, die weisse Erde mit dem Festland zu verbinden, doch selbst ihn konnte er nicht zu seinem Verbündeten machen, weil er zu weit entfernt war und sich seine Wünsche mit den Regentropfen in den Wasserpfützen auflösten. Nur die farbige Schwester der Sonne schien die Vergleiche wegzulassen. Seine Existenz jedoch unter dem Strahlen der Sonnenschwester war eine andere, einsame und seltsame.

Er fühlte sich ausgegrenzt und sich selbst gegenüber fremd geworden. Er hatte seine Seele auf der weissen Erde zurückgelassen. Er haderte mit dem Christkind.

Früher als an anderen Tagen hatte sich Nanuk an diesem Abend in seine Erdgrube zurück gezogen. Er liebte die blaue Dunkelheit der Nacht, das unendliche Dach des Sternenhimmels und die einsame Stille, welche ihn in seine Träume begleiten sollte. Es war nicht die gleiche Stille heute – der Wind war zuständig, sie zu durchbrechen. Er hatte Regie über die Bewegungen der mächtigen Schneewolken, die sich gebildet hatten, übernommen – so sehr, dass selbst das Rauschen des Wasserfalles weggetragen wurde. Immer dichter und schneller und wie kleine Kunstwerke fielen nun die gefrorenen Schneekristalle vom Himmel und bald schon fügten sie sich zu grossen dicken Schneeflocken zusammen. «Wie schön sie nur sind», freute sich Nanuk, «als wären es leuchtende Sterne, die vom Himmel fallen».

Wieder dachte Nanuk an seinen Wunsch an das Christkind – nicht hadernd diesmal. Er war einfach nur dankbar dafür, diese winzigen Kunstwerke, die sich mit ihren unterschiedlichsten Verzierungen in ihrer Einzigartigkeit zeigen, bestaunen zu dürfen. «Wie kleine geformte Gestalten», dachte Nanuk.

Gleichzeitig machte er sich grosse Sorgen. Er hatte erkannt, dass die Braunbären sich noch keine Fettreserven für die Winterzeit zugelegt hatten. Unbedacht hatten sie die Wochen, in denen es weder richtig Tag noch Nacht war, geniessen wollen. Die Zeit, in welcher das Dämmerlicht die Nacht zum Tag macht, und umgekehrt, war jedes Jahr besonders. Ohne Fettreserven – das wusste Nanuk – würden die Braunbären die lange Winterruhe nicht überleben können. Er hatte beobachtet, wie die Grizzlymütter ihren Bärenkindern wichtige Verhaltensweisen vorlebten, um an die beste Nahrung zu gelangen. Die kleinen Bärenkinder jedoch wollten lieber spielen, als Fische zu fangen oder unter alten und morschen Wurzeln nach Käfern, Schnecken, Würmern und Larven zu suchen.

Nanuk kannte die Rückzugsorte und Schlafplätze der Braunbären. Es war ihm nicht verborgen geblieben, wie sehr sie darauf bedacht waren, ihre Erdgruben, Felsspalten oder Höhlen nur an trockenen, witterungsgeschützten Stellen auszusuchen – auch, dass sie sich noch keinen Futtervorrat für die kalte Zeit während des eisigen Winters angelegt hatten.

Die Schneedecke auf dem Boden wurde immer dichter, eisiger und höher. Selbst die Küstenlandschaft und ein grosser Teil des Wasserfalles waren zugefroren – die Rückzugsorte der Braunbären waren zugeschneit.

Das blaue Licht von Eis und Mond zeigte eine verzauberte Landschaft – als wäre die Welt hier stehen geblieben.

Nanuk ahnte, was dieser plötzliche Wintereinbruch und die eisige Kälte bedeuteten. Er dachte daran, dass sein Hunger ihn an diesen Ort getrieben hatte – den Ort, den er sich vom Christkind wünschte – und er besann sich an all das, was seine Mutter ihm beigebracht und vorgelebt hatte.

Bewusst, dass sein so dicker Pelz trocken bleiben würde und das arktische Eiswasser ihm nichts anhaben könnte, machte er sich auf den Weg. Schon während der Sommerzeit hatte er die versteckten Mulden und Ruheplätze der Landtiere ausfindig gemacht. Zudem half ihm seine Nase, die Atemlöcher und Aufenthaltsorte seiner Beute aufzuspüren.

Während vieler Wochen harrte Nanuk an den Eislöchern, Mulden und Ruheplätzen aus, erbeutete Robben, See­löwen, Polarfüchse, Kleinsäuger und Schneehasen, um am Ende des Tages seine reichhaltige Beute direkt vor die eingeschneiten Erdgruben, Felsspalten und Höhlen der Braunbären zu legen. Dabei erinnerte er sich an sein altes Zuhause zurück und was es bedeutet, Hunger zu haben.

«Vielleicht sollte man keine Wünsche haben», dachte Nanuk, während einer klaren Nacht vor seiner Höhle sitzend und die leuchtend roten Kegel der Nordlichter betrachtend. Als hätte sich die klirrende Eiszeit eine Auszeit genommen, so fühlte es sich gerade an. Die Braunbären hatten an diesem Tag ihre Erdlöcher, Höhlen und Felsspalten nicht nur so weit zugänglich gemacht, um die lebensrettende Nahrung hinein zu befördern – sie hatten ihre Eingänge vom eisigen Schnee befreit und geöffnet.

Ob dies bedeutete, dass sie ihn nun willkommen heissen wollen?

Nanuk war glücklich. «Die Erde kann weiss sein und bunt zugleich», dachte er. Das Christkind hatte ihm seinen Wunsch erfüllt – auf seine Weise.

