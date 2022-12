Weihnachtsgeschichte Denn Zufälle gibt es nicht Es ist Weihnachten, aber wie feiert man, wenn man alleine ist? Ein einfaches Gespräch zeigt in dieser Weihnachtsgeschichte, dass es keine Zufälle gibt. Martin von Aesch* 24.12.2022, 05.00 Uhr

Michel Jaussi

Die sehr elegant gekleidete Dame lächelt dem eher nicht so elegant gekleideten Herrn kurz zu, der ihr beim Verlassen des Kaufhauses den Vortritt lässt.

«Sie mussten wohl auch noch einige letzte Einkäufe machen», fragt er mit einem breiten Grinsen.

Eigentlich hat sie sich schon in Richtung Tramhaltestelle aufgemacht, dreht sich ihm aber nochmals zu. «Ja, es sind einige Kleinigkeiten, denn man weiss ja nie.»

«Einige Kleinigkeiten für die Enkel?»

Sie nickt und stellt die beiden Tüten auf den Boden.

«Die werden sich bestimmt freuen.»

«Das hoffe ich doch», lächelt sie. «Aber was steckt denn in ihren Tüten? Geschenke sind das eher nicht.»

«Nein, wir schenken uns schon lange nichts mehr. Über dieses Alter sind wir raus. Ich brauchte noch einiges für das Essen, das ich heute Abend zubereite.»

«Sie beeindrucken mich. Sie sind demnach in der Lage, für eine grössere Gesellschaft zu kochen.»

«Wenns denn sein muss. Klar.»

«Aber am Weihnachtsabend muss es doch sein. Oder?»

«Muss es nicht. Meine Familie ist über den ganzen Kontinent verstreut. Deshalb werde ich wohl auch dieses Jahr wieder nur für ein befreundetes Paar und mich kochen.»

«Bei mir verhält es sich ähnlich», entgegnet sie leise. «Meine Familie verreist über die Festtage immer in die Berge. Irgendwann wird mir dann wohl mitgeteilt, wann ich meinen Enkeln zwischen Tür und Angel die Geschenke übergeben darf.»

«Das tut mir leid.»

«Das muss Ihnen nicht leidtun. Sie können ja nichts dafür. Und überhaupt, Ihre Situation scheint mir jetzt auch nicht gerade viel besser zu sein.»

Er schmunzelt. «Stimmt. Aber wenigstens kann ich mich mit einem guten Essen bei Laune halten.»

«Das ist wirklich ein Vorteil. Sie kochen heute Abend also für drei?»

«Richtig. Aber es reicht sicher auch für vier. Und Sie haben ja anscheinend nichts vor.»

Er lacht sie verschmitzt an und drückt ihr seine Karte in die Hand. «Sagen wir um sieben?»

«Gerne», stottert sie etwas verblüfft. «Ja, ich komme wirklich sehr gern.»

«Schön, dann bis später».

Als auf dem Weg zur Tramhaltestelle sein Handy klingelt, stellt er seine Tüten ab und erkennt auf dem Display sofort, wer ihn sprechen möchte.

«Du willst mir aber nicht etwa für heute Abend absagen?»

«Nein, nein», antwortet eine Frauenstimme. «Wir freuen uns schon sehr auf dein Menü. Ich wollte nur fragen, ob wir vielleicht noch jemanden mitnehmen dürfen. Du kochst ja eh immer zu viel.»

«Das geht leider nicht. Denn ich habe eben jemanden eingeladen. Schade. Vielleicht nächstes Jahr.»

«Das ist wirklich schade. Ich hätte zu gerne meine beste Freundin mitgenommen. Sie sitzt an Weihnachten immer alleine zu Hause, weil ihre ganze Familie über die Festtage in die Berge verreist. Stell dir vor, sie kriegt immer erst im Januar einen Termin, an dem sie ihre Enkel beschenken darf.»

«Das tönt wirklich nicht gut», antwortet er und schafft es nur knapp, nicht loszulachen. «Aber eben, dieses Jahr geht es leider nicht. Aber jetzt muss ich an die Arbeit. Denn sonst bin ich bis zu eurem Eintreffen nicht fertig.»

«Alles klar! Wir freuen uns.»

«Schön. Dann freuen sich alle vier.»

*Martin von Aesch ist Autor und Musiker. Er lebt in Schlieren.