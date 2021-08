Ein 16-jähriger Uitiker gewinnt Gold an Wasserski-SM

Wasserski Salti auf dem Wasser: Ein 16-jähriger Uitiker springt in 40 Sekunden zur Goldmedaille Henri Oldorff ist eines der grössten nationalen Talente im Wasserskifahren. An der Schweizer Elite-Meisterschaft schaffte er die Überraschung und gewann in der Disziplin Figurenfahren. Dies trotz eines lädierten Fusses. Ruedi Burkart 03.08.2021, 05.00 Uhr

Kopfüber zur Goldmedaille: Henri Oldorff aus Uitikon gewinnt an der Schweizer Wasserski-Meisterschaft in der Kategorie Figurenfahren. zvg

Im Trainingslager in Italien passiert es. Unmittelbar vor der Abreise an die Schweizer Meisterschaft im französischen Bourg-en-Bresse überdreht sich Henri Oldorff bei einem Malheur im Training einen Fuss. «Der Schmerz war gross. Ich dachte zuerst, da ist etwas gerissen», gibt der 16-Jährige zu Protokoll. Immerhin kann nach einer Untersuchung Entwarnung gegeben werden: Das Gelenk ist heil geblieben, und die Bänder sind zwar gedehnt, aber nicht gerissen. Trotz anhaltender Schmerzen verschwendet Oldorff keinen Gedanken an einen Verzicht auf den Start an der nationalen Elite-Meisterschaft. Zum Glück, wie sich ein paar Tage später zeigen soll.

Denn auf der Wasserskianlage «La Rena» im französischen Bourg-en-Bresse, rund 100 Kilometer westlich von Genf gelegen, läuft Henri Oldorff im Figurenfahren zur Hochform auf. In den beiden je 20 Sekunden langen Läufen zeigt er bei windigen und sehr schwierigen Verhältnissen von allen zehn Konkurrenten die besten und schwierigsten Darbietungen.

Obwohl er beide Fahrten mit einem Sturz beendet, setzt sich der Uitiker in der Endabrechnung mit knappem Punktevorsprung vor dem grossen Favoriten und Titelverteidiger Dima Thomson aus Versoix durch. Oldorffs Trainer René Lambrigger freut sich:

«Mit erst 16 Jahren ist Henri der jüngste Schweizer Elite-Meister in der Geschichte des Schweizer Wasserskiverbandes.»

Quasi als Zugabe sichert sich der junge Uitiker auch gleich noch in seiner eigentlichen Alterskategorie U17 Gold im Figurenfahren und Bronze im Slalom.

«Es ist alles wunderbar aufgegangen», freute sich Henri Oldorff nach dem dreifachen Medaillengewinn. Und wie geht es dem lädierten Fuss? «Na ja, er schmerzt», sagt Oldorff. Für die nächsten Wochen sind Besuche beim Physiotherapeuten angesagt.

Mit fünf Jahren erstmals auf Wasserski

Dass Henri Oldorff ein grosses Talent im Wasserskifahren ist, weiss man nicht erst seit diesem Sommer. Im Alter von fünf Jahren fährt er erstmals Wasserski, bald darauf treten er und sein ebenfalls talentierter Bruder Charlie dem Wasserski-Club Cham bei. Henri offenbart bald einmal sein grosses Talent, wird mehrfacher Meister in den Alterskategorien U12 und U14. Kein Wunder, gehört er aktuell dem U17-Nationalkader an und ist Inhaber der Swiss Olympic Talent Card.

Gefördert und gefordert werden beide Oldorff-Brüder von Trainer René Lambrigger. Lambrigger – dessen beide Söhne erfolgreiche Karrieren hinter sich haben – zog einst auch des Sports wegen von Dietikon nach Cham. Über den frischgebackenen Schweizer Meister sagt er: «Henri lernt neue Tricks sehr schnell. Er schafft Sachen in kurzer Zeit, für die andere Wochen oder Monate brauchen.»

Es zieht ihn wieder in den Sunshine State

Erfolgreich Wasserski fahren in Ehren, aber damit verdient in der Schweiz kein Mensch seinen Lebensunterhalt. Um berufliche Ausbildung und sportliche Entwicklung unter einen Hut zu bringen, wird Henri Oldorff ab dem kommenden Herbst die United School of Sports besuchen und dort den KV-Abschluss anstreben. Einen Plan für die Zeit nach der Ausbildung hat er auch schon. «Ich würde gerne an eine Uni in den USA», sagt Oldorff. Klar, dass es ihn dann ins Wasserski-Mekka Florida ziehen würde. Genauer in die Disney-Metropole Orlando. Also dorthin, wo er in normalen Zeiten im Frühling jeweils seine Saisonvorbereitung abhält. «Orlando ist der absolute Hotspot für meine Sportart», schwärmt der junge Uitiker.

Das ist Wasserski Die Disziplinen Trickski: Ein Figurenlauf besteht aus zwei Durchgängen à je 20 Sekunden. In diesen beiden Durchgängen führt der Läufer möglichst viele verschiedene Figuren vor. Wiederholungen von Figuren werden nicht gewertet. Die Bootsgeschwindigkeit darf vom Läufer für jeden Durchgang frei bestimmt werden (rund 28 km/h). Die Leinenlänge und die Art des Griffes können vom Läufer ebenfalls frei gewählt werden. Unterschieden wird zwischen «Drehungen auf dem Wasser», «Drehungen in der Luft beim Sprung über die Welle» und «Drehungen mit der Hantel am Fuss». Zu den schwierigsten und höchstbewerteten Figuren gehören die verschiedenen Saltos. Slalom: Das Zugboot fährt mit gleichmässiger Geschwindigkeit. Der Läufer muss nach Passieren des Eingangstores alle sechs Aussenbojen (je drei auf jeder Seite) umrunden und das Slalomfeld durch das Ausgangstor wieder verlassen. Die versierten Slalomfahrer beginnen bereits bei der maximalen Bootsgeschwindigkeit von 58 km/h für Herren und 55 km/h für Damen und der Seillänge von 18,25 Metern. Nach jeder erfolgreichen Durchfahrt wird das Seil verkürzt, wodurch der Schwierigkeitsgrad erhört wird, da der Abstand von der Mitte der Bootsgasse zu den Bojen nur 11,50 Meter beträgt. Der Weltrekord liegt bei zwei Bojen am 9,75 Meter langen Seil.

Bevor die Vereinigten Staaten jedoch wieder Touristen aus dem alten Kontinent ins Land lassen, werden voraussichtlich noch Wochen, wenn nicht Monate, ins Land ziehen. Und so konzentriert sich Oldorff mit seinem Trainerstaff auf die anstehenden Wettkämpfe in Europa. Am übernächsten Wochenende steht einer in Berlin auf dem Programm, danach noch deren zwei in Italien. Das nächste ganz grosse Ziel ist indes die Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft 2022 in Chile. Dort wird Henri Oldorff noch einmal in der U17-Kategorie antreten können, eher er altersbedingt in die nächsthöhere U21 wechseln wird.