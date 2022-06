Wasserfahren Pontonier-Chef geht fremd: Dietikons Präsident fährt für Aarau Vom 24. bis 26. Juni findet in Aarburg das 41. Eidgenössische Pontonierwettfahren statt. Auch der Pontonier-Sportverein Dietikon wird auf der Aare um die Auszeichnungen kämpfen. Präsident Roland Keller fährt unter fremder Flagge. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.06.2022, 17.09 Uhr

Grosse Vorfreude auf das Eidgenössische: die Dietiker Pontoniere mit Präsident Roland Keller (Dritter von links). zvg

Entspannt sitzen Roland Keller und Tobias Fatzer auf der Terrasse des vereinseigenen Pontonierhauses an den Gestaden der Limmat. Keller, Präsident der Dietiker Pontoniere, und Fatzer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, blicken voraus auf den am kommenden Wochenende anstehenden Saisonhöhepunkt. Keller sagt:

«Wir freuen uns sehr auf das Eidgenössische. Endlich wieder mit Kollegen um die Wette fahren und es zusammen lustig haben. Das wird sicher eine grosse Sache.»

In der Tat: Zwei Tage lang, Freitag und Samstag, geht auf der Aare die Post ab. 1200 Wettkämpfer aus 41 Sportklubs werden laut dem durchführenden Pontonierfahrverein Aarburg erwartet, das Einzelfahren wird vor der imposanten Kulisse der Festung durchgeführt. Wegen der Covid-Pandemie konnte der Grossanlass 2021 nicht stattfinden. «Vor hundert Jahren musste das Eidgenössische in Aarburg wegen der Maul- und Klauenseuche verschoben werden, diesmal wegen Corona», ist im Festführer zu lesen.

Die Dietiker Mannschaft umfasst 22 Wettkämpfer

Zurück zu den Dietikern. Sie werden mit einer grossen Delegation in den Aargau reisen. «Wir treten an mit 16 Aktiven, vier Jungfahrern und zwei jungen Frauen», erklärt Fatzer. Fünf Disziplinen werden angeboten, die Limmattaler bestreiten alle. Das Einzelfahren (ein Fahrerpaar, bestehend aus Vorderfahrer und Steuermann) und Sektionsfahren (Boote mit je zwei Fahrerpaaren) natürlich, aber auch den Bootfährenbau, das Schwimmen und die Schnürwettkämpfe. Der Bootfährenbau ist einer der spektakulärsten Wettkämpfe bei den Pontonieren. Dieser findet in der Mitte des Wettkampfgeländes statt und wird deshalb viel Publikum anziehen. Eine Gruppe von neun Pontonieren erstellt mit Kraft, Präzision, Genauigkeit und eingeübter Übereinstimmung innert kurzer Zeit eine funktionsfähige Fähre. Spitzenteams benötigen dafür gerade mal vier Minuten.

Wo sehen die Dietiker die grössten Chancen auf eine Auszeichnung? Fatzer stellt unmissverständlich klar:

«Im Bootfährenbau wollen wir auf das Podest. Für dieses Ziel trainieren wir sehr intensiv.»

Vor vier Jahren wurden die Dietiker disqualifiziert, weil sie im Drahtseil, an welchem die Fähre betrieben werden muss, einen Knopf fabriziert haben. «Das passiert uns nicht mehr», sagt Fatzer mit einem Schmunzeln. Beim Schwimmen will Vereinspräsident Keller vor vier Jahren Verpasstes nachholen. Damals – am Eidgenössischen in Bremgarten – wurde Keller Zweiter. «Ich habe ein bisschen trainiert und werde nochmals angreifen», sagt der 52-Jährige.

Fremdgehen ist für ihn «keine grosse Sache»

Apropos Keller. Der Dietiker Vereinspräsident startet am kommenden Wochenende unter fremder Flagge. «Ja, es stimmt, ich werde für Aarau an den Start gehen», sagt er. Wie bitte? Der Chef der Dietiker Pontoniere geht für einen anderen Klub auf Trophäenjagd? Dieser Umstand bedarf natürlich einer Begründung. Keller: «Es ist keine grosse Sache. Die Aarauer haben wenig Leute und in Pontonierkreisen hilft man sich aus.» Und wenn die Dietiker an der Siegerehrung aufgerufen werden? Keller sagt mit einem Augenzwinkern:

«Dann gehe ich stolz nach vorne und nehme für meinen Klub als Präsident die Auszeichnung entgegen.»

Trainiert haben die Dietiker in erster Linie auf der Limmat. Am Eidgenössischen wird allerdings auf der rund doppelt so breiten Aare gefahren. «Das ist natürlich eine Herausforderung für uns», sagt Keller, «aber dieser stellen wir uns gerne. Zudem fahren wir ja nicht das erste Mal auf der Aare. Es wird schon gut kommen.»

Allein vom Sporttreiben wird der Mensch bekanntlich nicht glücklich. Darum sorgen sich die Dietiker Pontoniere auch um das leibliche Wohl ihrer Mitglieder und aller anderen Limmattaler. So führen sie vom 26. bis 28. August im Pontonierhaus wieder ihr weit über die Region hinaus berühmtes Fischessen durch.

