Wasserfahren Kurz vor der Schweizer Meisterschaft: Corona bremste Jungpontoniere Nur ein Wettkämpfer der Dietiker Pontoniere startete an der SM in Wangen an der Aare. Die anderen blieben daheim. Ruedi Burkart 22.08.2022, 14.17 Uhr

Nichts wurde aus einer Medaillenjagd der Dietiker an der Jungpontonier-SM. Archivbild: zvg

An den Schweizer Jungpontonier-Meisterschaften vom vergangenen Wochenende in Wangen an der Aare waren die Dietiker nur mit einem einzigen Fahrer vertreten. Dieser beendete den Wettkampf unter «ferner fuhren». «Vor den Wettkämpfen haben sich zwei unserer Jungfahrer mit Corona angesteckt und mussten deshalb daheim bleiben. Dann hat noch einer von sich aus abgesagt», rapportierte Roland Keller, der Präsident der Dietiker Pontoniere. Nichtsdestotrotz freue man sich jetzt auf das Fischessen vom kommenden Freitag bis Sonntag im Pontonierhaus an der Limmat.