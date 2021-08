Wasserfahren Grosser Sport auf schmalem Terrain – Pontoniere aus der ganzen Schweiz treffen sich in Dietikon Am Wochenende findet der 13. Glanzenburg-Cup der Dietiker Pontoniere statt. Mit einem Jahr Verspätung und 350 Schiffen aus der ganzen Schweiz. Ruedi Burkart 27.08.2021, 04.00 Uhr

Roland Keller, Präsident der Pontoniere Dietikon und amtierender Schweizer Meister, blickt dem Glanzenburg-Cup mit viel Vorfreude entgegen. Ruedi Burkart

Roland Keller macht einen entspannten Eindruck. Er sitzt auf dem Balkon des Pontonierhauses an den Gestaden der friedlich dahinfliessenden Limmat und freut sich ganz einfach, dass «wieder einmal etwas läuft» bei den Pontonieren. Schwierig sei sie gewesen, die ganze Coronazeit mit all den Absagen von Wettkämpfen. «Es ist zwar immer noch nicht so wie früher», sagt der Präsident der Pontoniere Dietikon, «aber wenigstens finden dieses Jahr die Schweizer Meisterschaften statt. Und unser Glanzenburg-Cup.»

Dann checkt er noch rasch auf seinem Smartphone auf einer speziellen App die momentane Durchflussgeschwindigkeit der Limmat. «Jetzt sind es 180 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist relativ viel.» Aber immer noch weit unter der kritischen Grenze. «Ideal für einen Wettkampf sind 120 Kubikmeter pro Sekunde.» Der Laie kann sich zusammenreimen: Je mehr Wasser in einer gewissen Zeit vorbeifliesst, desto anstrengender ist der Wettkampf. «Ja, das stimmt», sagt Keller. Und weist darauf hin, dass der Dietiker Wettkampfplatz – eben die Limmat beim Pontonierhaus – der zweitschmalste der ganzen Schweiz sei. Keller:

«In Dietikon muss man viel kehren, drehen. Da haben wir natürlich schon einen Heimvorteil.»

Diesen Vorteil gegenüber der Konkurrenz konnten die Limmattaler in den vergangenen zwei Wochen nützen, indem sie auf dem Wettkampfparcours ihre Trainings abgehalten haben. Apropos Parcours: Da Wasserfahren per Definition ein Militärsport ist, wurden alle Bauten von Durchdienersoldaten erstellt, vier Tage brauchten die Armeeangehörigen dafür. Und die gleichen Soldaten werden es sein, die Anfang nächster Woche alles wieder abmontieren.

18 Dietiker stacheln am Wochenende in der Limmat

Total neun Fahrerpaare der Dietiker Pontoniere werden am Start stehen. Dass der Präsident höchstpersönlich auch zum Stachel greift, ist nicht nur Ehrensache. Der 52-jährige Keller sicherte sich Ende Juni zusammen mit seinem fünf Jahre älteren Partner Reinhard Scherzinger den Schweizer-Meister-Titel und will nun auch am Heimwettkampf für Furore sorgen. Ob es zum Sieg reichen wird? «Wasserfahren ist ein dynamischer Sport, da kann alles passieren», so Keller. Aber natürlich wolle er den Wettkampf so weit vorne wie möglich beenden.

Ein potenzielles Problem scheint sich mit Blick auf die Wetterprognosen bereits gelöst zu haben. Weil für das Wochenende alles andere als Sommerwetter angekündigt ist, sollten die «Böötler», die an warmen Wochenenden zahlreich die Limmat herunter gondeln, kaum anzutreffen sein. Dennoch haben die Pontoniere vorgesorgt. Offiziell sperren lassen konnten sie den Abschnitt, auf welchem der Glanzenburg-Cup durchgeführt wird, nicht («Da hatte die Wasserpolizei kein Gehör für uns», so Keller). Doch eine Lösung gab es trotzdem. Beim Kloster Fahr wird die Feuerwehr mit einem Schiff Position beziehen und die Süsswasserkapitäne, die auf der Limmat fahren, zum Auswassern bitten. Zu Fuss geht es dann an den Pontonieren vorbei, ehe unterhalb des Wettkampfplatzes wieder eingewassert werden kann.

13. Glanzenburg-Cup

Samstag, 28. August: 8 Uhr Wettkampfbeginn. 8.30 Uhr Start Sektion Dietikon. 12.30 Uhr Mittagspause. 13.30 Uhr Ende Mittagspause. 17 Uhr Wettkampfende. 18 Uhr Rangverkündigung Schweizer Meisterschaft und Glanzenburg-Cup.

Sonntag, 29. August: 10 Uhr Wettkampfbeginn. 10.15 Uhr Begrüssung der Veteranen. 11.30 Uhr Konzert Stadtmusik Dietikon. 12 Uhr Mittagspause. 13.30 Uhr Ankunft der neuen Vereinsfahne. 14 Uhr Rangverkündigungen.