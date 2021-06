Goldsegen für Dietikons Pontoniere

Wasserfahren Goldene Dietiker Pontoniere: Der Chef persönlich sicherte sich den Meistertitel An der Schweizer Meisterschaft in Murgenthal zeigten die Limmattaler Wasserfahrer, was sie draufhaben. Klubpräsident Roland Keller stachelte sich mit Partner Reinhard Scherzinger zur Goldmedaille, die Sektion holte den Goldkranz. Ruedi Burkart 30.06.2021, 14.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freude herrscht beim Pontonier-Sportverein Dietikon: Rang sechs im Sektionsfahren und insgesamt fünfter Meistertitel für Präsident Roland Keller (kniend, Mitte). zvg

Zu behaupten, dass sich das Sammeln von nationalen Meistertiteln für Roland Keller zu einer Routineangelegenheit entwickelt hätte, wäre etwas übertrieben. Dass der 52-jährige Präsident der Dietiker Pontoniere auch im Herbst seiner erfolgreichen Karriere immer noch für einen Exploit gut ist, trifft hingegen hundertprozentig zu. Und war an den Schweizer Meisterschaften auf der Aare in Murgenthal einmal mehr zu beobachten. Bei äusserst anspruchsvollen Wasser- und Witterungsverhältnissen stachelte sich Keller mit seinem 57-jährigen Partner Reinhard Scherzinger zur Goldmedaille in der Alterskategorie D (43 Jahre und älter). Es ist der bisher fünfte nationale Titel für Keller. Bemerkenswertes Detail: Bereits 1997 stand Keller an einer Schweizer Meisterschaft zuoberst. Damals gewann er zusammen mit seinem Vater Florian das in Dietikon ausgetragene Eidgenössische Wettfahren.

«Wir sind natürlich extrem zufrieden, wie die Schweizer Meisterschaft für den ganzen Verein gelaufen ist»,

freute sich Keller nach den Wettkämpfen. In erster Linie strahlt natürlich Kellers Goldmedaille hell über das Limmattal. Doch auch die anderen Dietiker Pontoniere zeigten teils hervorragende Leistungen. So holte das Duo Reto Eichenberger/Marcel Kohler in der Alterskategorie C (20 Jahre und älter) dank dem 30. Schlussrang den begehrten Kranz. Ebendiese Auszeichnung verpassten Urs Rufer und Philipp Knecht in der Kategorie D mit ihrem 21. Rang denkbar knapp, die ersten 20 Ränge waren kranzberechtigt gewesen. Erfreuliche Konsequenz der guten Dietiker Vorstellungen: Im 37 Sektionen umfassenden Feld kamen die Limmattaler auf den feinen sechsten Rang in der Sektionenwertung und durften einen Goldkranz entgegennehmen.

Roland Keller, nun bereits fünffacher Schweizer Meister. Archivbild: Ruedi Burkart

Fehlerlose Fahrten? Fehlanzeige

Die Schweizer Meisterschaft in Murgenthal war aus verschiedenen Gründen eine spezielle Angelegenheit. Zum einen, weil sie der erste Wettkampf nach Corona und über 650 Tagen des Wartens war. Zum anderen, weil sich die Wasserverhältnisse auf der Aare extrem herausfordernd präsentierten. Grund: Heftige Gewitter und Regenfälle liessen den Pegel so weit ansteigen, dass der Anlass tatsächlich am Abend vor dem Start auf der Kippe stand. «Schön, konnten wir die Wettkämpfe durchführen», so Keller, «aber es war sehr schwierig. Fehlerlos ist niemand durch den Parcours gekommen.» Auch er und Scherzinger blieben nicht ohne groben Schnitzer. Aber dank der mit Abstand besten Zeit gegenüber der Konkurrenz reichte es dennoch zum Titelgewinn. Keller freut sich:

«Nach unserem Fehler riskierten wir einfach noch ein wenig mehr. Wir wussten, dass wir schnell fahren können. Es ist aufgegangen.»

Wie geht es nun für die Dietiker Pontoniere weiter? «Ausser unserem Glanzenburg-Cup von Ende August stehen dieses Jahr keine Wettkämpfe mehr auf dem Programm», so Keller. Am kommenden Mittwoch, 7. Juli, wartet allerdings noch ein spezieller Einsatz auf die Wasserfahrer. «Wir freuen uns sehr auf die Grenzfahrt in Oetwil», sagt der Präsident, «das gibt eine lässige Sache.» Mit ihren Weidlingen werden die Dietiker zahlreiche Passagiere von der Autobahnbrücke beim Binzerliweiher bis an die Grenze zum Kanton Aargau transportieren. Es gibt Verpflegung für alle und «einfach einen glatten Abend», wie es Keller ausdrückt.