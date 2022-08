Wasserfahren Dietikons Pontoniere starteten mit ihrem Fischessen in den Saisonendspurt Beim Dietiker Pontonierhaus wurde am Wochenende geschmaust. Am Sonntag, 11. September, folgt das Schlussfahren. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.08.2022, 11.42 Uhr

Eine Portion Zanderfilet am Ufer der Limmat geniessen: Diesen Herrschaften haben die Fische gemundet. Ruedi Burkart

Erstmals wieder seit 2018 und dem Stadtfest haben die Dietiker Pontoniere ihr weit über die Region hinaus beliebtes Fischessen durchgeführt. «Wir sind sehr zufrieden mit den Besucherzahlen», sagte am Samstagnachmittag Festchef Fredy Moser. Insgesamt 300 Kilogramm Zanderchnusperli wurden zwischen Freitagmittag und Sonntagabend serviert, dazu gab es unter anderem selbst gebackene Kuchen zum Dessert.

Natürlich könne man, so Moser weiter, in Dietikon nicht mithalten mit anderen Pontoniervereinen, an deren Anlässe – vor allem in der Nordwestschweiz – über eine Tonne Fisch gegessen würde. Aber das strebe man gar nicht an. Moser:

«Unser Ziel ist es, einen guten Fisch anzubieten mit nicht zu viel Teig.»

Als eine Besucherin von ausserhalb diese Worte vernahm, nickte sie anerkennend und meinte, sie habe noch nie einen besseren Fisch an einem Fischessen serviert bekommen. Nach dem Fischessen ist vor dem Schlussfahren. Am übernächsten Sonntag, 11. September, nehmen die Dietiker mit sieben anderen Vereinen am traditionellen Saisonschluss-Anlass teil. Heuer wird in Aarau gefahren.

