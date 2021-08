Wasser im Limmattal Der jüngste Brunnen läuft seit einem Monat und der älteste ist schon über 250 Jahre alt Ob alt oder jung – wer sucht, der findet im Limmattal viele interessante Brunnen. Einige davon spenden schon seit dem 18. Jahrhundert Wasser, andere wurden erst in den vergangenen Jahren neu gebaut. Carmen Frei 28.08.2021, 04.30 Uhr

Einer der moderneren Brunnen steht vor der Stadthalle in Dietikon. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Von klein bis gross, von extravagant bis unauffällig: Die Brunnen im Limmattal sind vielfältig. Über 210 gibt es in der Region. Die meisten von ihnen stehen in den beiden Städten: Um die 40 sind es in Schlieren, in Dietikon rund 35. Eine grosse Zahl an Brunnen findet man auch in Birmensdorf. 25 sind es dort. Und in Bergdietikon weist das Brunneninventar 24 Brunnen aus.

Entsprechend der Gemeindegrössen stehen links der Limmat mehr Brunnen als auf der rechten Seite. Interessante Exemplare gibt es aber beidseits des Flusses.

Brunnen im Limmattal Aesch: 6 Brunnen der Gemeinde (zusätzlich 2 bis 3 private)

Bergdietikon: 24 Brunnen (von der Gemeinde und privat)

Birmensdorf: 25 Brunnen

Dietikon: ca. 35 Brunnen

Geroldswil: 11 Brunnen (8 öffentliche, 3 private)

Oberengstringen: 6 öffentliche Brunnen (zusätzlich private und Brunnen auf Schulgelände)

Oetwil: 6 öffentliche Brunnen

Schlieren: ca. 40 Brunnen

Uitikon: 16 öffentliche Brunnen

Unterengstringen: 10 öffentliche Brunnen

Urdorf: 16 öffentliche Brunnen

Weiningen: 15 Brunnen

Früher war der Brunnen ein zentrales Element des Dorfes

Sind die Brunnen heute eher schmückendes Dorfaccessoire, waren sie früher der Dreh- und Angelpunkt des dörflichen Lebens: Hier holten die Menschen Wasser, tränkten die Tiere und wuschen Gemüse oder Werkzeuge, heisst es etwa in der Weininger Chronik von Leo Niggli aus dem Jahr 2005.

Drei Weininger Dorfbrunnen wurden in den Jahren 1755 bis 1757 gebaut. Sie verfügen alle über zwei Tröge – und dies hat einen Grund. «Das Wasser in einem Trog wurde zum Tränken des Viehs und das des andern Troges zum Waschen von Gemüse, Werkzeugen usw. verwendet», schreibt Niggli. Die Brunnen waren Orte des Austausches:

«Was wurde da wohl alles verhandelt und geklatscht? Zeitungen gab es damals ja noch keine.»

Die drei Dorfbrunnen werden von Leo Niggli in seiner Weininger Chronik erwähnt. Der Oberdorfbrunnen steht an der Kreuzung der Kirchgasse und der Regensdorferstrasse und trägt auf den Trögen die Jahrgänge 1755 und 1756. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Der Löwen- oder Lindenbrunnen war bereits im 1757 im Dorfzentrum vorhanden. Die Tröge wurden im Jahr 1930 ersetzt. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung Der Unterdorfbrunnen gegenüber der Gemeindeverwaltung an der Badenerstrasse 15 steht bereits seit dem Jahr 1756 im Dorf. Carmen Frei / Limmattaler Zeitung

Der Oberdorfbrunnen, der Unterdorfbrunnen und der Lindenbrunnen stehen noch heute im Weininger Dorfzentrum, wobei der jüngste, der Linden- oder auch Löwenbrunnen, beim Ausbau der Strasse im Jahr 1930 neue Tröge erhielt. Darauf prangt nun auch das heutige Gemeindewappen. Ihre Erstellung Mitte des 18. Jahrhunderts macht die drei Weininger Brunnen zu den älteren im Limmattal.

Das Alter der Brunnen ist oft nur schwer zu ermitteln oder gar nicht bekannt

Den ältesten Brunnen der Region zu finden, dürfte indes schwierig sein: Viele Gemeinden können nicht mit Sicherheit angeben, wann die Brunnen gebaut wurden. So kann beispielsweise auch die Stadt Schlieren nicht bei allen Brunnen das genaue Alter angeben. Sie verfügt im Zusammenhang mit dem Inventar der kulturhistorischen Objekte aber über eine umfangreiche, aus dem Jahr 2010 stammende Dokumentation, welche die einzelnen Brunnen auflistet.

Laut Hans-Ueli Hohl, Leiter der Abteilung Bau und Planung der Stadt Schlieren, werden Brunnen auch ab und zu versetzt:

«Wenn ein Brunnen an einer Stelle weggenommen wird, so wird er in aller Regel nicht entsorgt, sondern zwischengelagert, bis er einen neuen Platz findet.»

Auch bei Bauvorhaben, bei denen teilweise ältere Brunnen weichen müssen, würden diese nicht zerstört, sondern umplatziert.

Schlieren hat an die 40 Brunnen. Dieser steht bei der Sägestrasse und trägt den Jahrgang 1768 auf dem Brunnentrog. Der Brunnenstock ist laut Inventar von 1763. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Dies geschah unter anderem mit einem der ältesten Brunnen der Stadt, der heute gegenüber der Sägestrasse 6 steht. Im Brunneninventar heisst es zu dem Exemplar, das in den 1760er-Jahren erstellt wurde: «Der Brunnen ist in seiner Gesamtkomposition weitgehend original erhalten, wurde aber beim Versetzen stark gereinigt und abgeschliffen und scheint nachbearbeitet worden zu sein.» Er zeichne sich durch seine feine, wohlproportionierte Gesamtkomposition aus.

Teilerneuerungen führen zu einem Jahreszahl-Gemisch

Während die einen Brunnen versetzt und dabei saniert werden, finden bei anderen die Erneuerungen an ihren angestammten Plätzen statt, so wie in Weiningen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist auch der öffentliche Brunnen auf dem Oetwiler Oberdorfplatz. Sein Stock ist mit dem Jahrgang 1782 gekennzeichnet, der grosse Trog mit 1907 und der kleinere Trog mit 1842.

Der Brunnen am Oberdorfplatz in Oetwil trägt gleich drei Jahreszahlen: auf dem Stock den Jahrgang 1782, auf dem grossen Trog 1907 und auf dem kleineren Trog 1842. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Es gibt auch Brunnen, die keine Jahreszahl aufweisen, aber dennoch ein beachtliches Alter haben dürften. Ein Beispiel dafür steht bei der alten reformierten Kirche in Urdorf. Im Werk «Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich» von Karl Grunder wird auf das Jahr 1737 verwiesen, als Junker Hans Escher bescheinigte, dass er zum Pfarrhausbrunnen eine «völlige Röhre von meinem guten Wasser zum Brunnen» schenke. Ob damit der Brunnen gemeint war, der heute bei der Kirche steht, bleibt unklar.

Vielleicht ist dieser Brunnen schon seit 1737 hier. Er steht vor der alten reformierten Kirche, gegenüber dem Pfarrhaus an der Kirchgasse 15. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Ebenfalls bei Grunder aufgelistet ist der untere Dorfbrunnen an der Zürcherstrasse in Uitikon, der laut Gemeindeschreiber Sinisa Kostic älteste Brunnen der Gemeinde. «Bis 1787 tat ein hölzerner Brunnen seinen Dienst. Mit Bewilligung des Gerichtsherrn Steiner wurde ein steinerner angeschafft», heisst es dort. Und weiter: «Die barocke, mit Schaftringen gegliederte, sich geschwungen verjüngende Brunnensäule wie auch der Trog sind aus Muschelkalk.»

Laut Gemeindeschreiber Sinisa Kostic steht der wohl älteste Brunnen der Gemeinde Uitikon an der Zürcherstrasse 70 und hat Jahrgang 1787. Carmen Frei/ Limmattaler Zeitung

Es kommen laufend neue Brunnen im Limmattal dazu

Der farbenfrohe Brunnen in Bergdietikon steht vor dem Gemeindehaus. Carmen Frei/Limmattaler Zeitung

Nicht nur das hohe Alter mancher Brunnen lässt staunen, sondern auch die Architektur gewisser Exemplare. In den Brunnenverzeichnissen und -inventaren der Gemeinden finden sich einige Juwelen. Ein spezieller Brunnen aus dem Bergdietiker Brunneninventar steht an der Schulstrasse 6 beim Gemeindehaus. Farbenfroh und modern präsentiert er sich.

Ein wenig Brunnenextravaganz sieht man in Dietikon vor der Stadthalle. Carmen Frei/Limmattaler Zeitung

Auch in Dietikon findet man einige moderne Brunnen, die den alten beinahe die Schau stehlen. Etwa jener vor der Stadthalle oder jener beim Stadthaus – hier wird der Wasserfluss zelebriert. Weitere Beispiele finden sich beim Schulhaus Luberzen oder am Kirchplatz.

Der neue Brunnen und der neue Platz auf dem JED-Areal wurden im Juli 2021 eingeweiht. Carmen Frei/Limmattaler Zeitung

Modern ist auch der jüngste Brunnen im Limmattal. Er befindet sich beim «JED»-Areal in Schlieren und wurde Mitte Juli eingeweiht. Von der Form her bietet er sich zwar nur bedingt zum Trinken an, wie aus so vielen Brunnen im Limmattal fliesst aber auch hier Trinkwasser. Bis zur Einweihung des «JED»-Brunnens vor ein paar Wochen war jener beim Zentrum Huebegg in Geroldswil der jüngste in der Region. Letzten Oktober 2020 war der Brunnen an seinen Platz gebracht worden.

Schlieren dürfte auch in nächster Zeit die Stadt der Jungbrunnen bleiben. Laut Hans-Ueli Hohl ist nämlich noch ein weiterer Brunnen auf dem «JED»-Areal geplant.