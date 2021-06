Was macht eigentlich ...? Raphael Hemmeler und seine Laura – ein Traumpaar made in USA In der Serie «Was macht eigentlich …?» kommt heute Raphael Hemmeler, 29, zu Wort. Der Dietiker gehörte als Teenager zu den besten Tennis-Junioren des Landes. Jetzt spielt er noch zum Plausch – und bald wird geheiratet. Ruedi Burkart 07.06.2021, 05.00 Uhr

Raphael Hemmeler mit seiner Bald-Ehefrau Laura im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung. Ruedi Burkart

Es gab eine Zeit, da hoffte das tennisbegeisterte Limmattal darauf, dass der nächste Schweizer Superstar aus den eigenen Reihen kommen würde. Gegen Ende der Nullerjahre war das. Roger Federer dominierte damals als unangefochtene Nummer 1 die Courts dieser Welt, Stan Wawrinka schaffte den Sprung in die Top Ten der ATP-Rangliste. Weil der damalige Teenager Raphael Hemmeler vom TC Dietikon in jener Zeit den einen oder anderen Glanzpunkt bei den Junioren setzte, begannen die einen in der regionalen Szene bereits zu träumen.

Sommer 2007: Raphael Hemmeler als 16-Jähriger an den Schweizer Junioren-Meisterschaften in Ascona.

Und als der talentierte Dietiker im Jahr 2009 die Schweizer U18-Meisterschaft für sich entschieden hatte, sahen ihn nicht wenige vor dem ganz grossen Durchbruch.

Leben zwischen Hotel und Court? Nein, danke!

Zwölf Jahre sind seit diesem Erfolg ins Land gezogen. Raphael Hemmeler ist mittlerweile 29-jährig, nächsten Monat feiert er seinen runden Geburtstag. Aus einer grossen Karriere als Profi-Tennisspieler ist nichts geworden. «Es ist gut so, wie es gelaufen ist», sagt der Dietiker.

«Berufsmässig Tennis zu spielen, das war für mich nie eine Option. Der Sport hat mir jedoch sehr viel gegeben und auch Türen geöffnet. Dafür bin ich dem Tennis extrem dankbar!»

Ein Leben zwischen Hotel und Court – das wäre für ihn nicht in Frage gekommen. Auch wenn er jetzt gutschweizerisch einer geregelten Arbeit nachgeht und als Feierabendsportler für die Grasshoppers im Interclub spielt, aufregend waren die Jahre, in denen Hemmeler sich in erster Linie auf das Tennisspielen konzentrierte, allemal. Auf dem Balkon seiner Wohnung in Otelfingen nimmt er einen Schluck Kaffee, dann beginnt er zu erzählen.

Zwei Jahre nach seinem Erfolg an der nationalen U18-Meisterschaft und noch vor dem Abschluss der Matura spielte Hemmeler ein paar Profiturniere. «Ich wollte mal schauen, was für mich möglich wäre», blickt er zurück. Nun, der Limmattaler holte zwei Weltranglistenpunkte und erschien am 4. April 2011 – also im Alter von 19 Jahren – in der weltweiten Bestenliste auf Platz 1125. Im Jahr zuvor hatte Hemmeler seinen ersten und auch gleich einzigen Auftritt auf der ATP-Tour. In Stuttgart spielte er im Doppel mit Sandro Ehrat, schied jedoch in der ersten Runde aus.

Vor zehn Jahren wurde klein Raphi flügge

Im Sommer 2011 kam dann der grosse Schritt. Hemmeler entschied sich, für vier Jahre in den USA zu studieren und Tennis zu spielen. «Sechs Universitäten haben sich für mich interessiert», sagt er. «Ich informierte mich vor Ort. Die Wahl war nicht ganz einfach.» Sie fiel auf die Duke University in North Carolina, eine Privatuniversität. Warum ging er in den kalten Nordwesten der Vereinigten Staaten? Warum nicht nach San Diego oder Los Angeles ins sonnige Kalifornien? Dort wären die klimatischen Bedingungen doch um einiges angenehmer. «Ja, das stimmt schon», sagt Hemmeler lachend, «aber ich wollte ja nicht Ferien machen, sondern für mein Studium lernen und gut Tennis spielen.»

Er blieb wie geplant vier Jahre in den Staaten, absolvierte sein Volkswirtschaftsstudium und schloss es mit dem Bachelor ab. Auf dem Court avancierte Hemmeler zu einem der besten Tennisspieler, die die University je hatte. Die eine Wand seiner Wohnung in Otelfingen ziert ein T-Shirt der Duke-University mit der Aufschrift «Second most wins». Tatsächlich spielte er äusserst erfolgreich College-Tennis und holte die zweitmeisten Siege aller Zeiten für Duke.

Den grössten Erfolg errang der Limmattaler indes nicht auf, sondern im wahrsten Sinne des Wortes neben dem Court. Nämlich, als er nach einem Turnier in San Diego seine Freundin Laura kennen lernte.

«Es war fast kitschig. Nach meinem Match musste ich nochmals auf die Anlage zurück, weil ich meine Schuhe vergessen hatte. Tja, und da stand Laura. Wir kamen ins Gespräch und fanden uns glaub's gleich am Anfang ganz sympathisch, oder?»

Die Angesprochene hört beim Gespräch interessiert zu und schenkt ihrem Raphi zur Antwort ein Lächeln.

Der Rest ist Geschichte. Die Jungverliebten blieben in Kontakt, obwohl Laura in San Diego an der dortigen Universität studierte. «Wir flogen bis zum Ende des Studiums öfters zwischen der Ost- und der Westküste hin und her», sagt Laura mit einem Lächeln. Kurz und gut: Seit 2019 wohnt die Spanierin mit ihrem Raphi zusammen, und in diesem Sommer läuten in der Heimat von Laura die Hochzeitsglocken.

Nicht nur privat läuft es also nach Plan. «Auch beruflich ist alles tipptopp», sagt Hemmeler. Er arbeitet für den Weltkonzern Coca-Cola in der Strategieabteilung, seine Laura hat einen Job als Marketingmanager in Zürich.

Zum Schluss des Gesprächs überrascht Hemmeler noch mit folgender Anekdote.

«Als Schüler war ich im Rahmen eines Projekts einmal ein paar Tage auf der Sportredaktion des Limmattaler Tagblatts am Schnuppern. Ich war auch mal an einem Fussballmatch dabei. Das fand ich ziemlich cool.»

Eine berufliche Karriere im Mediendschungel wollte er dann doch nicht einschlagen. «Es ist alles gut so, wie es ist. Ich könnte nicht glücklicher sein», sagt Hemmeler und lächelt zusammen mit Laura für den Mann, der ihn damals als Schüler auf der Sportredaktion willkommen geheissen hatte, in die Kamera.