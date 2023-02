Priska Seiler Graf (SP) über ihre gescheiterte Wahl

Regierungsratswahl SP-Kandidatin Priska Seiler Graf über ihre verpasste Wahl: «Natürlich habe ich mir Hoffnungen gemacht» Trotz guter Umfragen verpasste Priska Seiler Graf die Wahl in den Regierungsrat klar. Im Interview redet sie über die möglichen Gründe und künftige Pläne. Sven Hoti 12.02.2023, 19.59 Uhr

Priska Seiler Graf, SP, spricht anlaesslich der Regierungs- und Kantonsratswahlen im Walcheturm in Zuerich, aufgenommen am Sonntag, 12. Februar 2023. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Ennio Leanza / KEYSTONE

Gemäss Umfragen hätten Sie Silvia Steiner (Mitte) ihren Regierungsratssitz streitig machen sollen, nun hat es nicht gereicht. Hätten Sie mehr erwartet?

Priska Seiler Graf: Ich wusste von Anfang an, dass dies eine ganz schwierige Geschichte werden könnte. Die Ausgangslage war wirklich nicht einfach mit sieben Bisherigen, die wieder antreten. Nach den letzten Umfragewerten, die mich vor Silvia Steiner sahen, habe ich mir natürlich schon Hoffnung gemacht.

Woran lag es? Haben Sie Ihren Wahlkampf zu sehr Silvia Steiner gewidmet?

Die einen sagen, wir hätten einen zu braven Wahlkampf geführt, die anderen, er sei zu angriffig gewesen. Ich glaube, er war in dem Fall gerade richtig. Mit irgendeinem Thema muss man in Erscheinung treten. Bildungsthemen liegen mir als Sekundarlehrerin am Herzen und ich finde, es läuft dort einfach nicht gut.

Gibt es Dinge, die Sie im Nachhinein dennoch anders gemacht hätten?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen, dafür ist es noch zu früh. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass ich das beste Ergebnis von allen Herausforderinnen und Herausfordern erreicht habe. Das spricht doch dafür, dass einiges richtig gelaufen ist.

Nun gibt es weitere vier Jahre mit Silvia Steiner als Bildungsdirektorin. Was heisst das für den Kanton Zürich?

Ich hoffe, dass all jene Projekte, die sie, wie sie immer sagt, in der Pipeline hat, auch schnellstmöglich umgesetzt werden. Insbesondere diejenigen gegen den Lehrermangel und die Entlastung der Lehrpersonen. Sonst wird die Situation sehr schwierig.

Die Klimaallianz im Kantonsrat geht geschwächt aus dieser Wahl hervor. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Mit dem Ukraine-Krieg stehen grüne Themen nicht mehr so im Vordergrund. Die SP hat besser abgeschlossen als von manchen angenommen. Ein Grund dafür ist, dass soziale Themen nun eine grosse Rolle spielen. Ich hoffe, dass die Klimaallianz bestehen bleiben kann.

Was bedeutet die knappe Mehrheit nun für die Klimaallianz? Wird die SP vermehrt mit den Bürgerlichen zusammenarbeiten müssen?

Es wird auf jede Stimme drauf an kommen. Auch die Bürgerlichen können sich nicht davor verschliessen, dass Klimathemen wichtig sind. Ich glaube, dass das manche auch nicht tun werden. Insofern bin ich nicht völlig pessimistisch, was das angeht.

In vier Jahren stehen die nächsten Wahlen im Kanton Zürich an. Werden Sie nochmals für den Regierungsrat kandidieren?

Es ist schwierig, nach einer verlorenen Wahl bereits mit Bestimmtheit zu sagen, ob man nochmals antreten werde. Aber ich schliesse es nicht komplett aus. Jetzt heisst es für mich aber zunächst: Durchatmen und mich für die Nationalratswahlen vorbereiten.