Wahlen Bachmann und Schmidt im Streitgespräch: Die Stadtpräsidiumskandidaten verfolgen ganz unterschiedliche Ziele für Dietikon Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und Herausforderer Bernhard Schmidt (parteilos) wollen Dietikon in eine gute Zukunft führen. Bei den Fragen, wie diese aussehen und welchen Weg die Stadt einschlagen soll, unterscheiden sich ihre Meinungen fundamental. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Roger Bachmann (SVP) und Bernhard Schmidt (parteilos) im Limmatfeld: Beide sind sich einig, dass die Dietiker Quartiere noch mehr belebt werden sollen. Sandra Ardizzone

Bei der Wahl ums Dietiker Stadtpräsidium geht es um Grundsätzliches. Die Unterschiede zwischen Amtsinhaber Roger Bachmann (SVP) und dem parteilosen Herausforderer Bernhard Schmidt könnten kaum grösser sein. Bachmann ist seit über 20 Jahren in der Dietiker Politik aktiv. Als Stadtpräsident zeigte er in den vergangen vier Jahren, wo er Dietikon hinführen will. Schmidt hingegen fordert einen grundsätzlichen Kurswechsel. Für ihn ist das auf Wachstum ausgerichtete kapitalistische Gesellschaftssystem ein Weg ins menschliche Verderben. Bevor die Stimmbürgerinnen und -bürger am 13. Februar das letzte Wort haben, diskutieren die beiden Kandidaten im Doppelinterview über ihre wichtigsten Ziele.

Von den Lokalparteien nimmt im Gegensatz zu 2018 keine einen Anlauf aufs Stadtpräsidium. Roger Bachmann, ist das für Sie ein indirektes Unterstützungsbekenntnis, dass die Lokalpolitik mit Ihrer Arbeit zufrieden ist?

Roger Bachmann: Das muss man die Parteien fragen. Es ist wohl nicht nur Ausdruck der Zufriedenheit mit der Arbeit des Stadtpräsidenten, sondern generell mit der Arbeit des Stadtrats als Gesamtgremium, die in den letzten vier Jahren geleistet wurde.

Bernhard Schmidt, Sie verpassten 2018 nur knapp den Einzug in den Stadtrat, landeten bei der Stadtpräsidiumswahl aber auf dem letzten Platz. Was hat Sie zur erneuten Kandidatur bewogen?

Bernhard Schmidt: Ich wollte der Bevölkerung noch mal eine echte Alternative aufzeigen zum Weg, den der Stadtrat im Moment geht. Das soll aber nicht heissen, dass ich die gute Arbeit des Stadtrats in Abrede stelle. Nur blendet diese Arbeit unsere Zukunft völlig aus. So werden wir das 21. Jahrhundert nicht überleben. Ich will einfach wirklich einen ganz anderen Weg einschlagen.

Ist die Ausgangslage für Sie anders als 2018?

Schmidt: Das kann ich schwer abschätzen. Aber ich spüre wie vor vier Jahren, dass die Bevölkerung gegenüber dem Wachstum in unserem System sehr kritisch eingestellt ist. Die Unsicherheit in der Bevölkerung ist gegenüber ganz verschiedenen Themen gross – sei es das Klima, die hohe Bautätigkeit oder der Verkehr.

Zur Person Sandra Ardizzone Roger Bachmann Seit 2018 ist Roger Bachmann (SVP) Dietiker Stadtpräsident. Zuvor war er vier Jahre im Stadtrat als Sozialvorstand tätig. Von 2001 bis 2014 politisierte er im Gemeinderat. Bachmann ist zudem Präsident der Zürcher Planungsgruppe Limmattal und Vorstandsmitglied bei der Regionalplanung Zürich und Umgebung. Der 51-Jährige wurde in Dietikon geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Herr Bachmann, nehmen Sie die grundsätzliche Verunsicherung in der Bevölkerung ebenfalls wahr?

Bachmann: Logisch. Und das nehmen wir auch sehr ernst. Aber die Frage ist, wie weit wir als Dietiker Stadtrat auf so grundsätzliche Themen überhaupt Einfluss nehmen können. Mir persönlich ist eine 10-Millionen-Schweiz auch ein absoluter Graus. Aber als Stadtbehörde müssen wir uns der realen Sachpolitik stellen und schauen, wie wir auf die übergeordneten Entwicklungen gut reagieren, damit wir den Menschen möglichst die Angst nehmen können. Wachstum birgt immer Gefahren, aber auch Chancen. Es gilt jetzt, die Chancen zu nutzen.

Sehen Sie im Wachstum nur Gefahren oder auch Chancen, Herr Schmidt?

Schmidt: Ich glaube, mich versteht man falsch, wenn ich vom Wachstum rede. Unser komplettes kapitalistisches System ist auf Wachstum ausgerichtet. Es geht nicht bloss darum, ob etwa Dietikon im Niderfeld wächst, sondern um das gesamthafte System, das jetzt an seine Grenzen kommt und unsere Gesellschaft an die Wand fahren wird. Wir müssen uns aus diesem System befreien, damit wir uns noch retten können. Denn, um den Status quo unseres Systems aufrechtzuerhalten, müssten wir immer weiter wachsen.

Ist die Dietiker Lokalpolitik der richtige Ort für so einen Umbruch? Wäre es nicht effizienter, auf kantonaler oder nationaler Ebene aktiv zu werden?

Schmidt: Wir müssen überall aktiv werden – angefangen bei uns persönlich. Dann müssen wir schauen, was wir für Möglichkeiten haben, um etwas zu verändern. Nehmen wir den Welterschöpfungstag (Anmerkung der Redaktion: Dieser Aktionstag bezeichnet den Tag im Jahr, an dem die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen übersteigt. In der Schweiz fiel der Tag 2021 auf den 11. Mai) . Das ist nicht nur ein globales oder nationales Thema, sondern betrifft uns auch persönlich in Dietikon. Wenn wir das Wachstum lokal befürworten, verschiebt sich der Welterschöpfungstag noch mehr in Richtung Januar. So entziehen wir uns unserer Verantwortung und verkürzen die Zündschnur der tickenden Zeitbombe.

Zur Person Sandra Ardizzone Bernhard Schmidt Seit 2016 ist Bernhard Schmidt in Dietikon als Schulpfleger tätig. 2018 verpasste er die Wahl in den Stadtrat. Politisch setzt er sich mit einer Initiative gegen die Bebauung des Niderfelds ein und präsidierte 2018 das Initiativkomitee «Stoppt die Limmattalbahn ab Schlieren». Der 56-Jährige arbeitet als Schulleiter und lebt seit seiner Geburt in Dietikon. Schmidt ist verheiratet und hat sechs Kinder.

Wie reagieren Sie auf die Forderung nach einem Systemwechsel als einzige Zukunftsperspektive, Herr Bachmann?

Bachmann: Das ist problematisch. Grundsätzlich sind eine Stadt und ihre Behörden der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Wir müssen uns an bestehende rechtliche Grundlagen halten und können sie nicht einfach aus ideologischen Gründen ignorieren. Wenn Sie das Recht als Behörde nicht achten, wie wollen Sie es dann gegenüber den Bürgern einfordern? Mir ist es auch ganz wichtig, dass wir Volksentscheide achten und umsetzen.

Schmidt: Wir machen einen Raubbau an unseren Nachkommen. Wir dürfen nicht länger so handeln, dass wir unseren Nachkommen gegenüber moralisch und ethisch ein Verbrechen begehen, indem wir die laufende Entwicklung zulassen. Wir müssen heute eingreifen und können uns nicht einfach auf den Standpunkt stellen: «Es gibt ein Volkssouverän und deshalb sind diese Verbrechen gerechtfertigt». Das funktioniert nicht, denn wir haben uns und unseren Nachkommen gegenüber moralische und ethische Verpflichtungen.

Herr Bachmann, haben Sie denn Verständnis für eine so grundsätzliche Systemkritik?

Bachmann: Dass wir Eigenverantwortung wahrnehmen müssen, sehe ich genauso. Man kann nicht immer alles dem Staat aufbürden, sondern es fängt immer grundsätzlich bei jedem Einzelnen an. Etwa wenn es um einen vernünftigen Umgang mit Ressourcen geht. Wenn ich mich umschaue, ist die Realität aber leider eine andere. In den Behörden sind wir mit der täglichen Realpolitik konfrontiert und müssen im Hier und Jetzt existierenden Problemen begegnen können. Irgendwelche ideologischen Klassenkämpfe zu führen, ist nicht Aufgabe des Stadtrats.

Schmidt: Ich will auch im Alltag realpolitische Lösungen finden. Aber wir brauchen gleichzeitig ein längerfristiges Ziel, das wir anvisieren. Wer sein Ziel nicht kennt, arbeitet nur im Hier und Jetzt und sieht gar nicht, wohin er geht. Es ist nicht ideologisch, wenn ich als Ziel habe, unseren Nachkommen eine gute Welt zu hinterlassen.

Bachmann: Wir haben selbstverständlich auch längerfristige Ziele. Aber es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten von Dietikon aus globale Entwicklungen wie den Raubbau in Entwicklungsländern bremsen. Unser Ziel muss sein, trotz Entwicklungen, denen wir uns nicht entziehen können, unsere Stadt vorwärtszubringen. Ich habe auch Kinder und will, dass Sie in Zukunft gut in Dietikon leben können.

Wie könnte ein von der Basis ausgehender Systemwechsel in Dietikon überhaupt ablaufen, Herr Schmidt?

Schmidt: Wir müssen wieder stärker an die Basis gehen und die Bevölkerung in den Quartieren abholen und schauen, dass sie dort mitgestalten kann und sich als selbstwirksam erlebt. Dann können wir gemeinsam mit der Bevölkerung einen Weg aus dem System heraus finden. Damit wir das Ziel gemeinsam verfolgen können, muss eine Bewegung entstehen – so wie die Klimajugend ja auch zur Bewegung geworden ist.

Bachmann: Ich bin schon lange genug in der Politik, um zu wissen, was wirklich möglich ist und in wie vielen Sachzwängen wir stecken wegen gesetzlicher Vorgaben. Wir könnten von der kommunalen Ebene aus keinen Systemwechsel anstreben. Der Dialog mit der Bevölkerung und die Stärkung der Quartiere sind Themen, die der Stadtrat schon lange erkannt hat und bei denen wir in den letzten vier Jahren mit dem Studio Dietikon viel investiert haben. Und trotz Corona ist auch schon recht viel daraus entstanden.

Herr Schmidt, sehen Sie lokal mehr Wirkungsspielraum?

Schmidt: Wir haben viel vom System profitiert, denn es hat uns Wohlstand, Bildung, eine hohe Lebenserwartung ermöglicht. Aber jetzt ist eine Auseinandersetzung darüber nötig, was wir von dem Erreichten überhaupt brauchen und wohin unsere Reise gehen soll. Das könnte die Stadt fördern. In einem ersten Schritt ist mein Losungswort sicher: «Weniger ist mehr»; wir müssen schauen, wo wir Abstriche machen können und dann gemeinsam einen Weg heraus finden.

Herr Bachmann, Sie sind jetzt seit vier Jahren Stadtpräsident. Steht Dietikon heute besser da als 2018?

Bachmann: Das müssen Sie die Bevölkerung fragen. Wir haben uns im Stadtrat Legislaturziele gesetzt und messen uns an diesen. Natürlich hat damals niemand damit gerechnet, dass Corona die Welt von einem Tag auf den nächsten so komplett verändern wird. Deshalb sind wir in vielen Bereichen ausgebremst worden. Aber unter dem Strich haben wir recht viele von unseren selbst gesetzten Zielen erreicht.

Schmidt: Von aussen hat sich nicht viel verändert. Ich glaube die Dietiker Bevölkerung hat sich inzwischen damit abgefunden, dass sie nicht wahrgenommen wurde bei der Limmattalbahn und jetzt ist es ruhiger geworden.

Sie sprechen die Abstimmung über die Limmattalbahn von 2015 an. Damals sagte eine Mehrheit der Dietikerinnen und Dietiker Nein zur Bahn, aber kantonsweit wurde sie deutlich angenommen. Daraufhin setzten Sie sich dafür ein, den Bahnbau mit einer zweiten Initiative zu stoppen. Diese blieb 2018 an der Urne auch in Dietikon chancenlos. Ende dieses Jahres wird die Limmattalbahn in Betrieb gehen. Wie stehen Sie heute dazu?

Schmidt: Ich habe die Limmattalbahn bekämpft, weil das für mich demokratisch nicht ganz sauber abgelaufen ist. Ich war sehr enttäuscht, dass der ganze Stadtrat die Bevölkerung im Stich gelassen hatte. Die Limmattalbahn befeuert das Wachstum. Der Ressourcenverschleiss ist extrem, deshalb stehe ich der Bahn weiter kritisch gegenüber. Aber ich bin insgesamt ein absoluter Fan des öffentlichen Verkehrs. Trotzdem müssen wir auch in diesem Bereich in Betracht ziehen, mit weniger auszukommen.

Wird die Limmattalbahn in den nächsten Jahren viele Verkehrsprobleme in Dietikon lösen, Herr Bachmann?

Bachmann: Ich bin gespannt, wie die Bahn sich auf den Verkehr auswirken wird. Ein grosses Anliegen sind mir alle flankierenden Massnahmen. Wir haben immer gesagt, dass die Limmattalbahn ein Gesamtverkehrsprojekt ist und auch für den Strassenverkehr, Velos und Fussgänger extrem wichtig ist. Dort stelle ich fest, dass noch nicht alles ganz so ist, wie wir uns das vorstellen. Wir erinnern den Kanton bei jeder Gelegenheit daran, damit das am Ende gut rauskommt.

Als Stadtpräsident ist es wichtig, den Puls der Bevölkerung zu spüren. Was sind aus Ihrer Sicht zurzeit die dringlichsten Themen?

Schmidt: Am wichtigsten finde ich, dass wir eine echte Partizipation aufgleisen. Wir müssen die Menschen motivieren, damit sie für sich selbst und ihr Umfeld einstehen. Es ist wichtig, die Menschen wieder direkt abzuholen und in ihrem Quartier oder ihrem Sozialleben einzubetten. In der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig tragende soziale Strukturen sind, damit Menschen sich nicht alleine fühlen. Dieses Grundgefühl will ich fördern und weitergeben und die Bevölkerung animieren mitzumachen.

Bachmann: Grundsätzlich ist der persönliche Kontakt zu den Leuten gerade als Stadtpräsident extrem wichtig. Auch ausserhalb des Wahlkampfs bin ich viel auf Dietikons Strassen, Festen oder dem Markt unterwegs. Da hört man natürlich, was die Menschen beschäftigt. Die Freiräume sind definitiv eines der wichtigsten Anliegen, wie die Erkenntnisse des Studio Dietikon zeigen. Gerade wegen des zunehmenden Dichtestresses müssen wir der Bevölkerung attraktive Aufenthaltsräume bieten. Angesichts der Stadtentwicklung ist auch der künftig verfügbare Wohnraum ein wichtiges Thema. Wir haben in Dietikon extrem viel alte Bausubstanz. Jetzt entsteht viel neuer, moderner Wohnraum mit der Hoffnung, dass das zu einer besseren Durchmischung der Bevölkerungsstruktur führen wird. Ein Teil der Bevölkerung hat deswegen Angst, dass es irgendwann keinen bezahlbaren Wohnraum mehr gibt in der Stadt. Diesen Sorgen müssen wir auch Rechnung tragen.

Wie stehen Sie zur hohen Bautätigkeit in Dietikon, Herr Schmidt?

Schmidt: Teilweise werden ganze Wohnsiedlungen, die noch gut in Stand sind, abgerissen und verdichtet wieder aufgebaut. Bevor wir die Bevölkerungsstruktur steuern wollen, indem billiger Wohnraum ersetzt wird, müssen wir schauen, was für Alternativen existieren. Geld wird ja nur investiert, um einen Gewinn zu erzielen. Da werde ich gleich hellhörig und frage mich, wer genau profitiert.

Viele Bauprojekte werden von privaten Grundeigentümern geplant. Kann die Stadt da überhaupt Einfluss nehmen?

Schmidt: Mit der richtigen Haltung kann die Stadt sicher auch gewisse Vorgaben machen und die richtigen Rahmenbedingungen schaffen – das macht sie ja auch jetzt schon. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir unsere langfristigen Ziele kennen.

Wären für Sie auch Verbote denkbar, um solche Erneuerungen zu verhindern?

Schmidt: Veränderungen müssen immer von unten heranwachsen, deshalb bringen Verbote nichts. Es geht darum, die Menschen zu motivieren, Verantwortung zu übernehmen und ein Post-Wachstums-System aktiv mitzutragen.

Das zunehmende Littering sorgt bei vielen Dietikerinnen und Dietikern für Frust. Welchen Platz haben solche Alltagsthemen in Ihrer politischen Agenda?

Schmidt: Das ist Realpolitik. Solche Themen haben ihren Platz, aber nicht die höchste Wichtigkeit. Es ist zynisch, wenn wir darüber endlos diskutieren, bevor wir die grundsätzlichen Problemstellungen eingehend thematisiert haben. Es braucht einen pragmatischen Umgang mit Themen wie Littering. Wenn wir die Ursachen kennen, können wir auch besser mit bestimmten Massnahmen dagegen vorgehen. Wenn wir wissen, wieso bei uns Menschen leben, die finden, sie müssen der Gesellschaft schaden, dann können wir gezielt bei den Ursachen ansetzen und kommen schneller zum Ziel.

Macht die Stadt im Kampf gegen Littering bereits genug, Herr Bachmann?

Bachmann: Wie überall gibt es noch Luft nach oben. Natürlich machen wir auch Bestandesaufnahmen und betreiben Ursachenforschung. Nur ist es nicht ganz so trivial. Es fängt mit der Eigenverantwortung an, die leider bei gewissen Leuten nicht so ausgeprägt ist. Gerade beim Littering geht es auch darum, Aufklärung zu betreiben. Wir wollen ein Bewusstsein für das Problem schaffen und zusammen nach Lösungen suchen. Andererseits ist es für mich klar: Wenn die Prävention nichts nützt, kommen wir nicht um Repression herum. Da haben wir noch Potenzial, wenn’s um die interne Zusammenarbeit der Infrastruktur- und der Sicherheitsabteilung geht.

In diversen Quartieren fühlt sich die Bevölkerung teilweise von der Politik vernachlässigt. Setzt die Stadt sich genug für die vielfältigen Dietiker Quartiere ein?

Bachmann: Wir haben in den letzten vier Jahren vieles angestossen. Unser Ziel sollte sein, in ein paar Jahren bestenfalls in allen Quartieren wieder aktive Quartiervereine zu haben, die auch ihren Beitrag leisten. Es kann nicht sein, dass immer nur die Stadt liefert. Aktuell sind wir dran, in den Quartieren die Quartierarbeit aufzugleisen. Dafür wurde für dieses Jahr auch Geld budgetiert.

Schmidt: Ein Quartierzentrum in jedem Quartier wäre als Begegnungsort sinnvoll. Aber auch als Ort, wo man neue Haltungen lernen kann – etwa, um weitläufige Sharingkonzepte umzusetzen, mehr Nachbarschaftshilfe aufzugleisen und die Solidarität mehr spielen zu lassen. Das funktioniert nur, wenn die Leute von Ideen begeistert sind und sich gerne einbringen. Dafür will ich die Eigeninitiative der Menschen befeuern.

Roger Bachmann arbeitet als Amtsinhaber seit vier Jahren mit der Dietiker Wirtschaft zusammen und wird von den lokalen Wirtschaftsverbänden zur Wahl empfohlen. Was könnte die Wirtschaft von Ihnen als Stadtpräsident erwarten, Herr Schmidt?

Schmidt: Ich will auch die Wirtschaft davon überzeugen, dass unser aktueller Weg nicht zum Ziel führt. Dann könnten wir zusammen etwas erarbeiten, mit dem beide Seiten gut leben können. Ich will der Wirtschaft nicht Steine in den Weg zu legen, sondern den Dialog suchen und schauen, wo Veränderungen möglich sind. Aber wir brauchen andere Formen von Wirtschaft. Wir lassen uns da zu stark von laufenden Automatismen des Kapitalismus leiten.

Können Sie das ausführen?

Schmidt: Vielleicht könnten wir mehr Einfluss darauf nehmen, was wir in Dietikon überhaupt brauchen. Wollen wir genau die Läden, die jetzt bestehen? Was für Angebote, die sinnvoll sind und weniger Ressourcen verschwenden, könnten noch in die Stadt gebracht werden? Wir müssen schauen, wie wir wegkommen von der Konsumgesellschaft und eine andere Haltung gegenüber der Wirtschaft aufbauen können. In Dietikon gibt es etwa kaum noch Schuhmacher. Ich brauche nicht jedes Jahr fünf Paar Schuhe, weil ich meine Schuhe beim Schuhmacher flicken lassen kann. Aber was mache ich, wenn alle verschwunden sind? Das würde zu mehr Konsum führen. Ich will die Wirtschaft dort fördern, wo Nachhaltigkeit garantiert ist.

Bachmann: Der Schuhmacher ist ein spannendes Beispiel. Die Konsumgesellschaft ist eine Realität und die Wirtschaft reagiert auch immer auf die Nachfrage der Kundschaft. Wenn ich am Bahnhof sehe, wie viele Zalando-Pakete bei der Post ein- und ausgehen, ist es eine Illusion, dass die Stadt Einfluss nehmen könnte auf das Konsumverhalten der breiten Bevölkerung. Das sind globale gesellschaftliche Entwicklungen, bei denen wir machtlos sind. Ich fände es auch lässig, wenn das Zentrum wieder so aussehen würde, wie wir es aus unserer Jugend kennen. Aber die Realität ist eine andere. Wir setzen uns trotzdem für ein belebtes Zentrum ein und sind sehr bemüht, qualitativ gute Geschäfte nach Dietikon zu bringen.

