Volleyball Von der Tanzbühne in die Sporthalle: Ihr Höhenflug hat gerade erst begonnen Doris Jankovic, 17, aus Weiningen ist eines der grossen Volleyball-Talente des Landes. Jüngst schaffte sie den Sprung in die U19-Nati. Früher tanzte sie für ihr Leben gerne. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.12.2021, 12.46 Uhr

Doris Jankovic in Aktion am Netz. zvg

Pünktlich erscheint Doris Jankovic am vereinbarten Ort zum Interviewtermin. Modischer Mantel, rot lackierte Fingernägel, ein Lächeln im Gesicht – ein ganz normaler Teenager. Wäre da nicht ihre Passion für Volleyball. Für das intensive Spiel zwischen zwei Teams, die sich in einer Halle einen Ball so lange übers Netz zuspielen, bis die eine Seite einen Fehler macht. «Volleyball spiele ich seit meinem siebten Altersjahr», sagt Jankovic, «und ich freue mich immer noch auf jedes Training, als wär’s mein erstes. Und natürlich auch auf jede Partie.»

Die Weiningerin trainiert und spielt nicht nur gerne, sie spielt vor allem auch gut. So gut, dass sie im vergangenen Sommer in die Schweizer U19-Nationalmannschaft auf­geboten worden ist.

Das Talent für Volleyball wurde ihr vererbt

Als Primarschülerin deutete noch wenig auf eine Karriere als Volleyballerin hin. «In der ersten Klasse habe ich getanzt, das war damals mein Sport. Ich habe Tanzen geliebt», sagt sie mit einem Schmunzeln. Später dann habe sie bei Talent Zürich, einem Programm zur Förderung von Sporttalenten der Stadt Zürich, verschiedene Ballsportarten ausprobiert. Darunter war auch Volleyball. Dass Jankovic bei ebendieser Sportart hängen geblieben ist, verwundert nicht. «Meine Mutter spielte früher Volleyball, und auch meine Tante», klärt Jankovic auf.

Allerdings habe sie frei entscheiden können. «Ich wollte freiwillig Volleyball spielen.» Gedrängt habe sie niemand. Im Alter von sieben Jahren trat Doris Jankovic dem Nachwuchs von Voléro Zürich bei. Schnell war offensichtlich, dass sie ­Talent besitzt.

Sie bringt viel Talent mit: die 17-jährige Weiningerin Doris Jankovic. zvg

Mit jedem Jahr wurde die zeitliche Belastung grösser, die Intensität gesteigert. «Also als Belastung habe ich die Trainings und Spiele nie empfunden», sagt die Weiningerin, «und das ist bis heute so geblieben. Wenn ich einmal einen freien Tag habe, kommt mir das schon ein wenig komisch vor.» Als 15-Jährige wechselte Jankovic zu Züri Unterland, und im Sommer 2020 ist sie in das neu gegründete Förderprojekt Volleyball Academy Zürich aufgenommen worden.

Die Academy – quasi die Leistungssportabteilung von Voléro und Züri Unterland – arbeitet mit dem regionalen Trainingszentrum zusammen und unterstützt per eigener Definition motivierte und talentierte Athletinnen auf ihrem Weg zum professionellen Leistungssport. So stehen die Spielerinnen mehr oder weniger täglich in der Trainingshalle, manchmal auch zweimal pro Tag. Dazu kommen Spiele an den Wochenenden.

Pickelharte Selektion für die Nationalmannschaft

Mit ihren 178 Zentimetern ist Doris Jankovic keine extrem grosse Volleyballerin. Aber mit ihrer Sprung- und Schlagkraft hat sich die rechte Aussenangreiferin in die nationale Elite gespielt. Der bisherige Höhepunkt: die Aufnahme in die Schweizer U19-Nationalmannschaft. Die Selektion war pickelhart. «Am Anfang waren wir 40 Spielerinnen. Dann wurde selektioniert, bis nur noch 14 übrig geblieben sind», erklärt die Weiningerin.

Schliesslich sollte in einem finalen Trainingscamp das neue Team gebildet werden. «Zwei Spielerinnen wurden noch aus dem Kader gestrichen. Das war hart für die beiden», sagt Jankovic. Sie selbst schaffte zusammen mit zwei weiteren Spielerinnen der Academy den Cut und hat auf der Karriereleiter eine weitere Stufe genommen.

Nicht nur sportlich, auch beruflich hat Doris Jankovic grosse Pläne. Die Gymnasiastin möchte im kommenden Sommer ein Studium in Betriebsökonomie mit Schwerpunkt Marketing aufnehmen. Zuerst jedoch gilt es, das Gymi erfolgreich abzuschliessen. Wie bringt sie den grossen Trainingsaufwand, die vielen Zugfahrten nach Kloten in die Halle und retour sowie die anspruchsvolle Schule unter einen Hut? «Ach, das klappt tipptopp», sagt Jankovic mit einem Lächeln. Die Noten seien okay, der erfolgreiche Abschluss nicht gefährdet.

Zurück zum Sport. Doris Jankovic spielt aktuell in der 1.-Liga-Mannschaft der Volleyball Academy Zürich sowie im 2.-Liga-Team von Züri Unterland. Die Academy liegt nach knapp der Hälfte der Qualifikation im Mittelfeld der Tabelle, Züri Unterland führt die Rangliste ohne Verlustpunkte an.

«Doris ist in unserem Team die Punktemacherin. Sie greift sehr gut an und spielt beständig»,

sagt Tim Gelmi, der Trainer von Jankovic bei Züri Unterland. Mit einem Schmunzeln schiebt er nach: «Wir müssen nur noch hinbekommen, dass sie beim Blocken ein wenig höher springt.»

Die nächste 1.-Liga-Partie mit der Academy folgt diesen Samstag: Auswärtsspiel gegen Tracteur Rüschlikon. Für die Nachwuchs-Nationalmannschaft steht im Frühling die Qualifikation für die Europameisterschaft an. Erstmals in ihrer noch jungen Karriere an einem Titelturnier zu spielen, das wäre ein erster Höhepunkt, sagt Doris Jankovic.

