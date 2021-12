Vogelgrippe: Limmattal ist Kontroll- und Beobachtungsgebiet

Vogelgrippe Limmattal wurde zu Kontroll- und Beobachtungsgebiet erklärt – das müssen Vogelhalter jetzt beachten Fast alle Gemeinden im Bezirk Dietikon sind von den neuen Sicherheitsvorkehrungen betroffen. Der Urdorfer Hühnerhalter Thomas Grob macht sich Sorgen: «Ich habe schon sehr Respekt vor der Vogelgrippe.» Virginia Kamm Jetzt kommentieren 07.12.2021, 04.13 Uhr

Ein Hühnerstall wird in Zusammenhang mit der Vogelgrippe kontrolliert. Symbolbild: Michael Buholzer

Der Vogelgrippe-Ausbruch vor rund zwei Wochen im Zürcher Unterland beschäftigt auch das Limmattal: Nachdem bei mehreren toten Tieren einer Hobby-Geflügelhaltung in Hüntwangen das hochansteckende Virus H5N1 bestätigt wurde, zählen die meisten Gemeinden entlang der Limmat nun zum Kontroll- beziehungsweise Beobachtungsgebiet. Dies, weil der Ausbruch wahrscheinlich auf infizierte wild lebende Wasservögel zurückgehe, die in der Schweiz überwintern, wie das kantonale Veterinäramt mitteilt. Bereits letzte Woche verlegte der Zoo Zürich deswegen einen Grossteil seiner Vögel in die Innenanlagen.