Virtuelle Party Clubbing im Corona-Stil: Als Avatar die Tanzfläche rocken Zuckend oder schunkelnd: Am Wochenende konnte man sich virtuell ins Zürcher Nachtleben stürzen. Heinz Zürcher 15.03.2021, 19.00 Uhr

Als Avatar konnte man kostenlos die Zürcher Clubs Hive, Zukunft, X-TRA, Clubbüro IG Rote Fabrik und Labor5 besuchen. fruss.com

So schnell lassen sich die Zürcher Partygängerinnen und -gänger den Spass nicht verderben. 2770 Gäste haben am Samstagabend am Limmatstream teilgenommen, dem ersten virtuellen Clubfestival von Zürich. «Es war ein voller Erfolg, wir sind sehr zufrieden», sagt Alexander Bücheli, Mitorganisator und Mediensprecher der Bar & Club Kommission Zürich.

Die virtuellen Partygänger hatten vier Tanzstile zur Auswahl

Ab 21 Uhr durfte man sich gratis einloggen, einen Avatar auswählen und sich virtuell aufs Parkett der Zürcher Tanzlokale begeben, sei es im Hive, der Zukunft, dem X-TRA, dem Clubbüro IG Rote Fabrik oder dem Labor5. Seine Kunstfigur konnte man selber einkleiden – und auch vier Tanzstile standen zur Auswahl: von total verrückt bis gemütlich schunkelnd. Während das digitale Ich die Tanzfläche unsicher machte, konnte man mit anderen Nutzern chatten oder gleich per Video in Kontakt treten. Technisch umgesetzt wurde die Idee vom Zürcher Startup Fruss. Die Chatfunktion sei besonders geschätzt worden, sagt Bücheli. «Manche haben das Wohnzimmer zum eigenen Dancefloor oder das Sofa zur Clublounge umfunktioniert, die Veranstaltung daheim mittels Beamer an die Wand projiziert und mit ihren Freunden virtuell vernetzt gefeiert.»

Spät nach Mitternacht hätten sich noch Nutzer auf den digitalen Tanzflächen bewegt und miteinander geplaudert. Die Gesamtdauer der Videochats betrug 822 Stunden. «Das zeigt, wie sehr die Zürcherinnen und Zürcher den Ausgang und den sozialen Austausch vermissen», sagt Bücheli. Irgendwann ging dann aber auch der letzte virtuelle Club vom Netz. «Ein Avatar kostet immerhin rund zwei Franken pro Stunde an Rechen- und Serverleistung.»

Dank Fundraising kamen 15000 Franken für Nachtkulturfonds zusammen

Die 25 Künstlerinnen und DJs, die sich am dreistündigen Programm beteiligten, erhielten eine Gage. Sie legten Electro, Goa, House, experimentellen Techno und andere elektronische Musik auf. Viele Gäste nutzten die Möglichkeit zu spenden. 15000 Franken kamen für den Zürcher Nachtkulturfonds zusammen. Und das Fundraising geht noch weiter.

Ob es nach dem Erfolg des ersten Limmatstreams eine Neuauflage geben wird, weiss Bücheli noch nicht. Einerseits sei das Potenzial vorhanden, vielleicht sogar für eine nationale Durchführung mit Clubszenen anderer Schweizer Städte. «Andererseits war der Aufwand doch recht erheblich – und irgendwann hätten wir ja auch gerne eine Perspektive, dass es wieder mit realen Clubbesuchen weitergehen kann.» Ein solcher sei letztlich auch durch kreative Onlineveranstaltungen nie zu ersetzen. «Die Intensität der Musik, der Geruch, die Begegnung an der Bar – all das kann ein virtueller Club halt doch nicht bieten.»