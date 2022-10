Urdorf Hereinspaziert in den neuen Stützpunkt der Kantonspolizei in Urdorf – das Volk kam in Scharen an den Tag der offenen Tür Nun arbeiten die Polizisten nicht mehr in Containern – rund 12 Millionen Franken kostete und eineinhalb Jahre dauerte die Rundumerneuerung. Das feierten die Kantonspolizei und der kantonale Werkhof in Urdorf mit einem gemeinsamen Tag der offenen Tür – und einem neuen Chef. David Egger Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Schnitten das rote Band durch: Jann Leutenegger, Chef der Regionalabteilung Limmattal/Albis der Kantonspolizei Zürich, Werner Schmid, Chef Regionalpolizei der Kapo, Bruno Keller, Kommandant der Kapo, Thomas Hächler (FDP), Sicherheitsvorstand der Gemeinde Urdorf, Daniel Baumann, Abteilungsleiter beim kantonalen Hochbauamt, Mario Fehr (parteilos), Regierungsrat und Sicherheitsdirektor, und Christian Fleischli, Chef des Verkehrszugs Urdorf der Kapo, – er freute sich ganz besonders.Bild: David Egger David Egger / Limmattaler Zeitung So sieht der Empfangsschalter im neuen Dienstgebäude aus. David Egger / Limmattaler Zeitung Dieser Teil des Gebäudes ist öffentlich. Beim Tag der offenen Tür konnte man aber auch in jene Bereiche hineinschauen, die der Öffentlichkeit sonst verschlossen bleiben. David Egger / Limmattaler Zeitung Also hereinspaziert in den ersten nicht-öffentlichen Gang im rundum erneuerten Gebäude ... David Egger / Limmattaler Zeitung Hier im Erdgeschoss befinden sich mehrere der neuen Einvernahme-Räume wie dieser hier. David Egger / Limmattaler Zeitung Hier ein weiterer Einvernahme-Raum – sie sind alle ähnlich aufgebaut. David Egger / Limmattaler Zeitung Auf der anderen Seite des Gangs wird es ungemütlich: Hier befinden sich mehrere Zellen für Verhaftete. Wer hier rein muss, bleibt hier allerdings nicht allzu lange, sondern kommt danach zum Beispiel in ein richtiges Untersuchungsgefängnis. David Egger / Limmattaler Zeitung Das Gebäude hat mehrere Stockwerke. Die meisten Räume im obersten Stockwerk kamen neu dazu, denn das Gebäude wurde im Rahmen der Rundumerneuerung aufgestockt. David Egger / Limmattaler Zeitung Wer die Treppe emporsteigt hat zum einen eine gute Sicht auf die neue Photovoltaikanlage ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... und auf diesen «Aufenthaltsraum» für Polizeihunde. David Egger / Limmattaler Zeitung Im obersten Stockwerk befindet sich unter anderem dieser neue Schulungsraum. David Egger / Limmattaler Zeitung Hell, geräumig und mit modernster Technik ausgestattet ist der neue Schulungsraum. David Egger / Limmattaler Zeitung Ein Gang im erneuerten Dienstgebäude des Verkehrsstützpunkts Urdorf. David Egger / Limmattaler Zeitung Das ist der neue Pausenraum der Kantonspolizei. David Egger / Limmattaler Zeitung Jederzeit bereit: Auch im Pausenraum haben die Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten den Überblick, was vor dem Gebäude läuft. David Egger / Limmattaler Zeitung So kann die Polizei falls nötig jederzeit reagieren. David Egger / Limmattaler Zeitung Direkt an den Pausenraum schliesst diese Küche an. David Egger / Limmattaler Zeitung Für das leibliche Wohl soll schliesslich auch gesorgt sein. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Küche ist mit allem Nötigen ausgestattet, auch ein Kochfeld (links im Bild) gehört zur Ausstattung. David Egger / Limmattaler Zeitung An die Küche schliesst dieser Aufenthaltsraum an, der ebenfalls mit einem Überwachungsbildschirm ausgestattet ist. David Egger / Limmattaler Zeitung Man kann sich gut vorstellen, wie hier Polizistinnen und Polizisten mit dem Kaffee in der Hand um den Tisch stehen und den nächsten Einsatz vorbesprechen. David Egger / Limmattaler Zeitung Für den kleinen Hunger zwischendurch stehen Snacks bereit. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch für Getränke ist gesorgt: Der «Pausenkiosk» verfügt über mehrere gut ausgestattete Kühlschränke. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Wände im obersten Stock sind zum Teil mit nostalgischen Bildern dekoriert. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch ein Aussenbereich auf dem Dach gehört zu den Pausenräumlichkeiten des Dienstgebäudes. David Egger / Limmattaler Zeitung Im Trockenen: Dank dem Vordach ist ein Teil des Aussenbereichs auch bei Regen benutzbar. David Egger / Limmattaler Zeitung Ein Freudentag für die Sicherheit im Kanton Zürich: Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) und Martin Litscher. Litscher war bis vor Kurzem Chef der Regionalabteilung Limmattal/Albis der Kantonspolizei Zürich. Seit August ist er nun Chef der Regionalabteilung Zürich-Stadt der Kantonspolizei. David Egger / Limmattaler Zeitung Martin Litschers Nachfolger als Chef der Regionalabteilung Limmattal/Albis ist Jann Leutenegger. Er begrüsste die zahlreichen Gäste beim offiziellen Festakt am Samstag. David Egger / Limmattaler Zeitung Der Urdorfer Sicherheitsvorstand Thomas Hächler (FDP) bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Kapo. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Rundumerneuerung des Urdorfer Kapo-Stützpunkts lief unter seiner Federführung: Daniel Baumann, Abteilungsleiter beim kantonalen Hochbauamt. David Egger / Limmattaler Zeitung Lobte das Tempo des Hochbauamts: Regierungsrat Mario Fehr (parteilos). David Egger / Limmattaler Zeitung Der Festakt wurde eröffnet von der Korpsmusik der Kapo. David Egger / Limmattaler Zeitung So exakt, wie Scharfschützen schiessen, trifft die Korpsmusik die Töne. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Korpsmusik hatte ein volles Wochenende: Vor dem Tag der offenen Tür am Samstag in Urdorf spielte sie am Freitag bei der Vereidigung der neuen Aspirantinnen und Aspiranten der Kapo. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Korpsmusik der Kantonspolizei Zürich hat ihre ganz eigene Signalisation. David Egger / Limmattaler Zeitung So spielte die Korpsmusik am Festakt auf. David Egger / Limmattaler Zeitung Beim Tag der offenen Tür des Kapo-Stützpunkts und des kantonalen Werkhofs wurden auch verschiedene Fahrzeuge wie dieser Oldtimer der Feuerwehr Dietikon, ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... der schon viele Jahre auf dem Buckel hat. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Feuerwehr Urdorf zeigte zudem dieses alte Fahrzeug. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch die Polizei wusste mit altem Gefährt aufzutrumpfen. David Egger / Limmattaler Zeitung Das waren noch Zeiten, als die Polizei im Kanton Zürich mit diesem Auto unterwegs war. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Kantonspolizei zeigte fast alle Gerätschaften, mit denen sie tagtäglich arbeitet. So auch dieses Laser-Geschwindigkeitsmessgerät, das einen Wert von rund 200'000 Franken hat. David Egger / Limmattaler Zeitung Hier sieht man das Innenleben der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage. David Egger / Limmattaler Zeitung So sieht die Batterie der Laser-Geschwindigkeitsmessanlage aus. David Egger / Limmattaler Zeitung Der Tag der offenen Tür war ein regelrechtes Volksfest: Insbesondere Familien liessen sich den spannenden Tag nicht entgehen. David Egger / Limmattaler Zeitung Unter anderem zog auch dieses spezielle deutsche Polizeiauto alle Blicke auf sich. David Egger / Limmattaler Zeitung Aber auch die Autos der Kantonspolizei Zürich stiessen auf grosses Interesse. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Kapo Zürich hat einen vielfältigen Fuhrpark. David Egger / Limmattaler Zeitung Dazu gehören auch zivile Einsatzfahrzeuge wie etwa dieser BMW. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Kapo hat inzwischen auch schon diverse E-Autos in ihrem Fuhrpark. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch die Strassentunnelreinigungsfahrzeuge der Firma Franz Pfister, die beim Werkhof des kantonalen Tiefbauamts ausgestellt wurden, beeindruckten so manche Besucher am Tag der offenen Tür. David Egger / Limmattaler Zeitung Spezieller «Frontflügel»: Dieses Gefährt kann zum Beispiel bei Demonstrationen zum Einsatz kommen. David Egger / Limmattaler Zeitung Gleiches gilt für diesen Wasserwerfer. David Egger / Limmattaler Zeitung Dieses Monstergefährt beeindruckte viele Jungs. David Egger / Limmattaler Zeitung Und auch dieses schwere Ding lässt sich sehen. David Egger / Limmattaler Zeitung Wenn diese Fahrzeuge zum Einsatz kommen müssen, ist es richtig brenzlig. David Egger / Limmattaler Zeitung Das erneuerte Dienstgebäude des Kapo-Verkehrsstützpunkts von aussen gesehen. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch ein Helikopter der Alpine Air Ambulance wurde am Tag der offenen Tür gezeigt. David Egger / Limmattaler Zeitung Blaulicht heisst bei Weitem nicht immer Polizei. Auch das kantonale Tiefbauamt muss zuweilen mit Blaulicht auf sich aufmerksam machen. David Egger / Limmattaler Zeitung Beim kantonalen Werkhof zog aber vor allem das viele ganz schwere Gerät die Blicke auf sich. David Egger / Limmattaler Zeitung Wobei das Tiefbauamt durchaus auch kleinere Helfer in seinem Fuhrpark hat. David Egger / Limmattaler Zeitung Wer denkt, Kantonsstrassen bleiben von alleine sauber, täuscht sich. David Egger / Limmattaler Zeitung TBA-ZH steht für Tiefbauamt des Kanton Zürich. David Egger / Limmattaler Zeitung Mit diesem Gerät kann das Tiefbauamt die Strassen vom Schnee befreien. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch die Feuerwehr Urdorf war am Tag der offenen Tür vor Ort, ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... ebenso wie die Stützpunktfeuerwehr Dietikon. David Egger / Limmattaler Zeitung Office to go: Bei diesem Gefährt handelt es sich um die mobile Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Zürich. David Egger / Limmattaler Zeitung Am Tag der offenen Tür verkehrte auch ein kleiner Festzug über das Gelände. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Kantonspolizei zeigte auch ihre Ausrüstung – so wie diesen Schutz, den sie im sogenannten Ordnungsdienst trägt. Also zum Beispiel bei Demonstrationen, bei denen es zu Ausschreitungen kommen kann. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch diese Schutzwesten wurden gezeigt. David Egger / Limmattaler Zeitung Weiter zeigte die Kapo Waffen, mit denen sie im Alltag konfrontiert sein kann ... David Egger / Limmattaler Zeitung ... und Einsatzmittel, mit denen sie dann reagieren kann. David Egger / Limmattaler Zeitung Da machten die Kinder grosse Augen. Die Polizistinnen und Poilizisten standen Red und Antwort und erzählten von ihrer Ausrüstung und ihrer Arbeit. Die Beziehung zwischen der Polizei und der Bevölkerung ist intakt, auch das zeigte der Tag der offenen Tür. David Egger / Limmattaler Zeitung

Sie sind zwar darauf trainiert, mit immer neuen Situationen klarzukommen, und doch ist es für die Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten eine Erlösung: Statt in provisorischen Containern arbeiten sie seit 12. September wieder in einem Polizeiposten, der den Namen auch verdient. Die Rede ist vom Verkehrsstützpunkt Urdorf der Kantonspolizei. Er wurde während rund eineinhalb Jahren aufgestockt und rundum erneuert.

So präsentiert sich das neue Dienstgebäude des Kapo-Verkehrsstützpunkts in Urdorf. David Egger / Limmattaler Zeitung

Das Ende der Bauzeit, die im Frühling 2021 begonnen hatte, feierte die Kapo nun am Samstag mit einem Tag der offenen Tür, zusammen mit ihrem Nachbarn, dem kantonalen Werkhof des Tiefbauamts. Das Volk, insbesondere Familien mit Kindern, kam in Scharen – auch wegen des vielfältigen Rahmenprogramms von 9 bis 16 Uhr, an dem sich weitere Blaulichtorganisationen wie etwa die Feuerwehren Urdorf und Dietikon und der Rettungsdienst vom Spital Limmattal beteiligten.

Jann Leutenegger hat Martin Litscher abgelöst

Den Startschuss zum offiziellen Festakt am Morgen gab die Korpsmusik der Kantonspolizei. Als erster Redner trat Jann Leutenegger ans Mikrofon. Er ist seit kurzem neuer Chef der Regionalabteilung Limmattal/Albis der Kantonspolizei, die ihren Sitz im Bezirksgebäude Dietikon hat und für die Bezirke Dietikon, Affoltern und Horgen zuständig ist. Das ist kein Neuland für Leutenegger, denn früher war er unter anderem als Bezirkschef Affoltern der Kapo tätig. Nun hat er Martin Litscher abgelöst, der per August nach rund fünfeinhalb Jahren Dietikon verlassen hat und neu als Chef Regionalabteilung Zürich-Stadt der Kapo tätig ist.

«Vor 20 Jahren habe ich hier auf dem Verkehrsstützpunkt Urdorf mein erstes polizeiliches Praktikum angefangen, auch von dem her ist es für mich eine sehr grosse Freude, hier zu stehen»,

sagte Leutenegger. Der neue Stützpunkt sei «sehr gelungen». Leutenegger bedankte sich speziell beim Team des Verkehrsstützpunkts Urdorf mit Chef Christian Fleischli. Der Verkehrszug Urdorf habe auch in der Provisoriumszeit seinen «ordentlichen Auftrag – der schwierig ist, hier in diesem Gebiet – sehr gut erledigt».



Thomas Hächler (FDP), der im Gemeinderat Urdorf für die Finanzen und die Sicherheit zuständig ist, hiess die Festgemeinde herzlich willkommen in der Gemeinde, die bekanntlich ab 1. Januar wieder eine eigene Kommunalpolizei haben und dann nicht mehr von der Stadtpolizei Schlieren betreut wird. Hächler sagte:

«Im Alltag erleben wir in Urdorf eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei vom Verkehrsstützpunkt.»

Ebenfalls einige Worte sprach Daniel Baumann, Abteilungsleiter beim Hochbauamt der kantonalen Baudirektion, unter dessen Federführung die Sanierung und der Ausbau des Stützpunkts gelaufen ist. Im Rahmen des Projekts wurde unter anderem auch die alte Ölheizung durch eine Holzpelletheizung ersetzt, neue Fenster wurden eingesetzt und es wurde eine Fotovoltaikanlage errichtet. Der Stützpunkt wurde also nicht zuletzt auch nachhaltiger. Laut Baumann hat das Projekt nun «ungefähr 12 Millionen Franken» gekostet. Zur Erinnerung: Der Regierungsrat hatte vor rund zwei Jahren 12,6 Millionen für das Projekt bewilligt.

«Eine schöne, gute und zweckmässige Infrastruktur ist auch eine Motivation zum Arbeiten»,

sagte Kapo-Kommandant Bruno Keller. Dies sei hier in Urdorf gelungen. Keller, der Ende Jahr in den Ruhestand tritt, erinnerte daran, dass der Verkehrszug Urdorf aus der früheren Autobahnpolizei Limmattal hervorgegangen ist, die 1971 bei Dietikon ihre Arbeit aufnahm. 1986 wurde der Stützpunkt Urdorf an der Werkhofstrasse eröffnet.

Der für Sicherheit zuständige Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) bedankte sich bei Baumann und der Baudirektion dafür, dass sie das Erneuerungsprojekt so schnell realisiert habe.

«Es gibt auch andere in der Baudirektion, die weniger schnell sind»,

sagte Fehr und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Der Stützpunkt Urdorf sei ein weiteres wichtiges Puzzleteil in der Sicherheitslandschaft des Kantons Zürich.

Es geht nicht mehr lange, bis ein weiteres Puzzleteil gefeiert wird. Am 29. Oktober wird die offizielle Einweihungsveranstaltung für das neue Polizei- und Justizzentrum (PJZ) in Zürich stattfinden, wie die Baudirektion vor ein paar Tagen mitteilte.

