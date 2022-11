Schlieren Der Ton wegen der verschleppten Verkehrsprojekte wird härter – der Stadtrat soll «mehr Eier zeigen» gegen die «Verarschung» durch den Kanton Der Stadtrat soll andere Saiten aufziehen, damit es mit der Bernstrasse in Schlieren endlich vorwärtsgeht. Das fordert die FDP. Der Stadtrat versteht den Ärger, bleibt aber bei seiner bisherigen Taktik. Die Gründe. David Egger 23.11.2022, 05.00 Uhr

Verkehr, aber keine Bagger: Die Bernstrasse in Richtung Zürich bei der Engstringerkreuzung am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr, alos ausserhalb der Hauptverkehrszeit. David Egger

Schlieren ist zum Warten verdammt. Warten auf die neue Engstringerkreuzung und die neue Gasometerkreuzung und damit auch auf Entlastung beim Stadtplatz-Kreisel.

Die Projekte sind Teil der flankierenden Massnahmen zur Limmattalbahn. Diese fährt übernächste Woche fahrplanmässig los, derweil von manchen flankierenden Massnahmen aus Sicht der Autofahrer noch nix zu sehen ist – ausser Projektpläne und Termine, die mal für mal nach hinten geschoben werden. Aktuell geht man von einem Baubeginn allerfrühestens 2025 aus.

Der Kanton aktualisiert die Termine teils gar nicht mehr. So hiess es auch gestern noch auf der Website des kantonalen Tiefbauamts, dass es der Plan ist, die Bauarbeiten an der Gasometerkreuzung im Frühling 2022 zu beginnen. Im Sommer hat aber das kantonale Verwaltungsgericht das Projekt als nicht spruchreif abgeurteilt.

Schlieren wartet und wartet. Gemeindeparlamentarier Dominic Schläpfer (FDP) will etwas dagegen unternehmen. zvg

Dominic Schläpfer (FDP) mag nicht mehr. In einer Interpellation regten er und neun Mitunterzeichnende von EVP, Mitte, FDP und SVP deshalb eine neue Schlieremer Taktik an. Konkret: Der Stadtrat soll dafür sorgen, dass die Limmat-Revitalisierung «vertraglich an die verbindliche Fertigstellung der flankierenden Massnahmen zur Limmattalbahn geknüpft wird». Dafür sollen Verträge mit der kantonalen Baudirektion abgeschlossen werden. Schlieren soll die Position einnehmen, dass die Strassenprojekte zwingend vor der Limmat-Revitalisierung realisiert werden müssen.

Das Motto: «Schlieren, alles fliesst.» Will heissen: Nicht nur die Limmat, sondern auch der Verkehr soll fliessen. Schläpfer ist es sauer aufgestossen, dass sich der kantonale Baudirektor Martin Neukom (Grüne) im September medienwirksam mit einem Weidling zum Kloster Fahr fahren liess, um dort die Charta für das Jahrhundertprojekt «Lebendige Limmat» zu unterzeichnen, während in seiner Direktion Verkehrsprojekte verschleppt werden.

Stadtrat warnt vor weiterer Eskalation

Der Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte) nahm Stellung zur Kritik von bürgerlichen Parlamentsmitgliedern. zvg

Bei der Parlamentssitzung am Montagabend musste nun der für das Ressort Bau und Planung zuständige Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (Mitte) hinstehen. Kurz: Der Stadtrat sagt Nein zu Schläpfers Idee.

«Die Verknüpfung zweier so unterschiedlicher Themen ist nicht möglich, ohne viel Geschirr zu zerschlagen»,

erklärte Kunz. Er empfindet die Situation zwar selber auch als «ärgerlich und unbefriedigend», wie er schon im August bei der Beantwortung einer früheren Schläpfer-Interpellation kundtat. Aber jetzt, nach der zweiten Interpellation von Schläpfer, bat er diesen, es nun dabei bewenden zu lassen. «Sonst besteht die Gefahr, dass sich die Sympathie gegenüber ihrem Engagement in ein Kopfschütteln umwandelt, weil sie mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und vor allem besteht die Gefahr, dass der Kanton anfängt, gewissermassen auf Durchzug zu schalten. Dann hätten wir mehr verloren als gewonnen», so Kunz weiter. Der Kanton sei letztlich am längeren Hebel. «Sie können mir glauben, ich habe deswegen schon oft in die Tischkante gebissen. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen», damit man auch künftig beim Kanton auf offene Ohren stosse, so Kunz.

Kunz sagte zudem, dass der Kanton die politischen Vorstösse aus Schlieren durchaus registriert und «heftig» reagiert habe. Und Kunz betonte weiter, dass das Limmat-Projekt ein durch nationale Regelungen ausgelöstes Hochwasserschutzprojekt sei. Im Klartext sagte Kunz:

«Es ist nicht irgendein grüner Floh des Baudirektors.»

Kann er etwas bewegen? Und wenn ja: Will er? Regierungsrat Martin Neukom (Grüne, rechts im Bild) hier an der Limmat beim Kloster Fahr. Links im Bild ist Wolfgang Bollack zu sehen, der als Kommunikationsberater bei der Baudirektion arbeitet. Alex Spichale

Parlamentarier Markus Weiersmüller (FDP) entgegnete, er sei «enttäuscht und schockiert», dass die Kreuzungen frühestens ab 2025 umgebaut werden, je nach Rechtsstreit vielleicht sogar erst am Ende des Jahrzehnts. «Entschuldigung, aber das ist eine Verarschung des Volkes und von uns. Die Bahn ist fertig und sieben oder acht Jahre später soll vielleicht die Verkehrsverlagerung von der Badener- und der Zürcherstrasse auf die Bernstrasse fertig sein.»

Weiersmüller versteht zwar, dass Kunz einen guten Draht zum Kanton will. Aber:

«Wenn man verhandeln will, Entschuldigung, dann muss man auch mal Eier zeigen. Das wünsche ich mir.»

Der Stadtrat solle dem Kanton klar machen, dass es in Schlieren ganz schlecht ankomme, wenn Sachen versprochen werden, die erst «am Sankt-Nimmerleinstag» kommen.

Zudem regte Weiersmüller an, Zuständige vom Kanton mal zu einem Feierabendgespräch – das ist ein jeweils nicht öffentlicher Anlass des Parlaments – einzuladen, um sich von An­gesicht zu Angesicht zu unterhalten. Für diese Idee sprach sich auch Parlamentarier Thomas Grädel (SVP) aus:

«Dann merken sie, dass wir sonst mit dem Kopf durch die Wand gehen. Jetzt sind wir noch gesprächsbereit.»

Vielleicht ist Regierungsrat Neukom also schon bald in Schlieren zu Gast.

Schläpfers Idee, das Limmat-Projekt als Pfand für die Strassenprojekte zu verwenden, wurde mehrmals kritisiert. So sagte zum Beispiel Sarah Impusino (Mitte):

«Ich denke nicht, dass es schneller geht, wenn wir weiter stämpfelen.»

Schläpfer meinte gegen Ende zu Kunz:

«Das, was sie hier vorne schildern, führt zu nichts.»

Man müsse jetzt mit dem Kopf durch die Wand, mahnte Schläpfer.

Die heutige Engstringerkreuzung von oben (ausserhalb der Hauptverkehrszeit). Sandra Ardizzone