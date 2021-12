Aargauer Parlament sagt Ja zum Dietiker Doppelspur-Ausbau

Verkehr Millionen bewilligt: Aargauer Parlament sagt Ja zum Ausbau auf Doppelspur in Dietikon Der Aargauer Finanzierungsanteil am Ausbau der Gleise der Bremgarten-Dietikon-Bahn ist nun gesichert. LiZ/sda 08.12.2021, 00.40 Uhr

Zwischen Bahnhof und Stadthaus Dietikon erfolgte der Doppelspur-Ausbau bereits im Sommer 2021. Severin Bigler

Der Kanton Aargau bezahlt 11,85 Millionen Franken an den Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn der Aargau Verkehr AG (AVA) in Dietikon. Das hat der Grosse Rat – also das Aargauer Kantonsparlament – am Dienstag mit 130 Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme aus der SVP-Fraktion beschlossen.