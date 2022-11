Verkehr Der Bund hat die Betriebsbewilligung für die Limmattalbahn erteilt Mit der Bewilligung für den Betrieb hat die Limmattalbahn die letzte Hürde vor dem offiziellen Start am 11. Dezember genommen. Florian Schmitz 28.11.2022, 14.30 Uhr

Bereits einen Tag vor dem Betriebsstart können Interessierte zum Eröffnungsfest am Bahnhof Dietikon alle 15 Minuten in eine Bahn steigen. Florian Schmitz

Vor dem geplanten Start am 11. Dezember hat die Limmattalbahn nun die letzte Hürde überwunden. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat die Bewilligung für den Betrieb der Bahn erteilt, wie die Limmattalbahn AG am Montag mitteilte. Das entsprechende Gesuch hatte sie am 6. September eingereicht. Die Grundbedingung dafür waren der Abschluss der Bauarbeiten sowie erfolgreich absolvierte Sicherheitstests mit Fahrzeugen der Stadtbahn auf der neuen Strecke.

«Die Betriebsbewilligung ist der letzte Meilenstein auf dem Weg zum erfolgreichen Betriebsstart», wird Daniel Issler, Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, in der Mitteilung zitiert. Bereits einen Tag, bevor der Betrieb offiziell startet, findet am Samstag, 10. Dezember, im Limmattalbahn-Depot im Dietiker Gebiet Müsli ein Eröffnungsfest statt und die Bahn verkehrt gratis im 15-Minuten-Takt zwischen dem Bahnhof Killwangen und der Haltestelle Geissweid in Schlieren.