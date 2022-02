Einwohnerzahlen 2020: Uitikon und Urdorf erreichen Meilenstein

Vergleich Uitikon und Urdorf ziehen an allen vorbei: So haben sich die Einwohnerzahlen im Limmattal entwickelt Während Dietikon und Schlieren weniger neue Einwohner als gewohnt zählen, erreichen Uitikon und Urdorf einen Meilenstein. Aesch vermeldet derweil einen Rückgang. Die Übersicht über die aktuellen Entwicklungen. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 08.02.2022, 04.43 Uhr

Blick von Urdorf auf das Limmattal: Dieses ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Florian Schmitz

Uitikon ist der neue Spitzenreiter im Limmattal, wenn es um das Bevölkerungswachstum geht: Insgesamt 210 Personen zogen im vergangenen Jahr in die Gemeinde. Diese zählt somit erstmals über 5'000 Einwohnerinnen und Einwohner – gesamthaft waren es Ende Jahr 5'011 Personen.

Uitikon weise derzeit ein grosses Einwohnerwachstum auf, sagt denn auch Gemeindeschreiber Sinisa Kostic. Er weist etwa auf das Leuen-Quartier hin – bis 2024 werden dort 16 Gebäude mit rund 200 Wohnungen entstanden sein. Eine Rolle spiele auch das verdichtete Bauen. «Wir haben in der ganzen Gemeinde Parzellen, auf denen Einfamilienhäuser abgerissen und neue Mehrfamilienhäuser gebaut werden», sagt Kostic. Dies beschleunige das Wachstum einmal mehr. Kostic prognostiziert, dass die Einwohnerzahl in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 5’800 steige.

Ebenfalls einen Meilenstein zu vermelden hat Urdorf. Die Gemeinde folgt mit 201 Neuzugängen dicht auf Uitikon und zählt 10’171 Einwohnerinnen und Einwohner. Die 10’000er-Marke wurde eigentlich bereits im April 2020 geknackt – zwischenzeitlich aber hatten Wegzüge und Todesfälle dazu geführt, dass die Marke wieder unterschritten wurde.

Derzeit wird laut Patrick Müller, Leiter Stab der Gemeinde Urdorf, davon ausgegangen, dass im Jahr 2040 rund 12’000 Personen in Urdorf wohnen werden. Dass die Gemeinde nicht nur ein Wohnort, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort sei, würde die Anzahl der in Urdorf beschäftigten Personen zeigen: 2018 waren es noch 6’400, so dürften es in etwa zwanzig Jahren 7’700 Personen sein. «Der Gemeinderat verfolgt insgesamt das Ziel einer moderaten und qualitätsvollen Innenverdichtung», so Müller. Der aktuelle Anstieg sei dabei im Wesentlichen auf den Bezug der neuen Überbauung an der Wissenfluestrasse mit 49 Wohnungen in fünf Wohnhäusern zurückzuführen.

In Schlieren und Dietikon gehen die Wachstumszahlen zurück

Auch die weiteren Gemeinden dürfen sich über Zuwachs freuen. So folgen auf Uitikon und Urdorf die Gemeinden Schlieren (+157), Birmensdorf (+133), Unterengstringen (+121), Geroldswil (+107), Oberengstringen (+75), Bergdietikon (+31), Dietikon (+30), Oetwil (+26), und Weinigen (+5).

Noch 2020 war Schlieren Spitzenreiter, da es ein Wachstum um 1090 Personen verzeichnete – nun sind es gerade einmal 157 Einwohnerinnen und Einwohner mehr. Total zählt Schlieren nun 19’772 Einwohnerinnen und Einwohner. Somit wurde die 20’000-Einwohner-Marke auch 2021 nicht geknackt. Als Grund für die Zunahme im Jahr 2020 gab Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) damals den Bezug dreier grosser Gebäude im Rietpark sowie weiterer Liegenschaften im Reitmen an.

Auch in Dietikon war der Zuwachs 2021 klein. Nachdem in den beiden Jahren davor 394 respektive 463 neue Einwohner gezählt wurden, sind es nun nur noch deren 30. Wie Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) festhält, werde die Entwicklung der Einwohnerzahl – Ende 2021 betrug sie 27’855 – massgeblich durch die Bautätigkeit und die Verfügbarkeit von Wohnraum beeinflusst.

«Das Statistische Amt des Kantons Zürich hat erst kürzlich nachgewiesen, dass die Abwanderung aus den beiden grossen Städten in die stadtnahe Agglomeration zugenommen hat», so Bachmann. Dieser Umstand sowie die Vorgaben der kantonalen Raumplanung und die damit verbundene Entwicklung der Stadt Dietikon würden mit Sicherheit dazu führen, dass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren ansteigen werde. Konkrete Zahlen würden sich aber nicht abschätzen lassen, so Bachmann. Dies unter anderem, weil nicht vorhersehbar ist, ob Rechtsmittel oder etwa Lieferengpässe die Planungen und Bauvorhaben allenfalls verzögern.

In Aesch wurden «relativ viele» Todesfälle verzeichnet

Gar ein Rückgang um 15 Personen wird derweil in Aesch verzeichnet. Grund dafür sei, «dass im letzten Jahr keine grösseren Neubauten bezogen wurden», wie der Aescher Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) sagt. Dazu habe man «relativ viele» Todesfälle verzeichnet. Grundsätzlich gebe es aber immer gewisse Schwankungen.

Ende Jahr wurden in Aesch 1’692 Einwohner gezählt. Geknackt werden soll die 2000er-Marke laut Plan erst im Jahr 2025. «Dies ist nach wie vor realistisch», so Jahn. Allerdings wird es laut ihm auch heuer keine grossen Sprünge geben – vor 2023 würden keine grössere Überbauungen in Betrieb genommen.

Noch im letzten Jahr war es Oberengstringen, das als einzige Gemeinde einen Rückgang verzeichnete. Dies lag am Abriss mehrerer Gebäude im Gebiet Lanzrain, wie Gemeinderatspräsident André Bender (SVP) erklärte. Heute hat die Gemeinde 6’799 Einwohner. Geroldswil wiederum liegt bei 5’153 Einwohnern. Noch Ende 2020 wurde die 5000. Einwohnerin geehrt. Des Weiteren wurden in Weiningen 4’862 Einwohner, in Birmensdorf 7'042 und in Oetwil 2’555 Einwohner gezählt. Dazu kommen 2’951 Personen in Bergdietikon und 4'103 in Unterengstringen. Insgesamt wohnen 1096 Personen neu in den Limmattaler Gemeinden. Noch im Jahr 2020 wurden 2109 neue Einwohner verzeichnet.

Total verzeichneten die Gemeinden des Bezirks Dietikon und die Gemeinde Bergdietikon Ende 2021 zusammen 97'966 Einwohner. Der Meilenstein von 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Region rückt immer näher.

Hinweis: Es handelt sich bei den genannten Zahlen um solche der kommunalen Einwohnerkontrollen. Die Zahlen der statistischen Ämter des Kantons Zürich und des Kantons Aargau werden erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

