Vandalismus Mann zerkratzt Auto eines Fahnders der Stadtpolizei Zürich Ein Mann hat am Donnerstagabend in der Stadt Zürich mit einem Gegenstand die Fahrzeugseiten mehrerer parkierter Autos zerkratzt. Eines davon gehörte einem Fahnder der Stadtpolizei Zürich, der sich zufällig noch im Fahrzeug befand und die Beschädigungen beobachtete. 22.04.2022, 11.49 Uhr

Ein Mann beschädigte am Donnerstagabend mehrere Fahrzeuge – darunter auch eines der Zürcher Stadtpolizei. Themenbild: David Egger

Der Fahnder folgte daraufhin dem Mann, der an der Kalkbreitestrasse zwei weitere Fahrzeuge zerkratzte, und forderte zeitgleich bei der Stadtpolizei Zürich Verstärkung an, wie diese am Freitag mitteilte. Der Täter begab sich in eine Liegenschaft, in der er kurz darauf festgenommen wurde. Es handelt sich um einen 40-jährigen Schweizer.