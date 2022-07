Bezirksgericht Dietikon: Vandale ging mit Hammer auf 20 Autos los

Bezirksgericht Dietikon «Er hat sein Denkvermögen weggekifft»: Gericht verurteilt Vandalen, der mit Hammer auf 20 Autos losging Das Bezirksgericht Dietikon schickt einen jungen Schweizer, der unter anderem mit geklauten Autos auf Strolchenfahrt ging, in eine stationäre Massnahme. Louis Probst Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

«Also, das war ein eindrücklicher Morgen», meinte der Beschuldigte in seinem letzten Wort vor dem Urteil. Severin Bigler

«Dazu kann ich nichts sagen – das war einfach Blödsinn»,

erklärte der Beschuldigte auf die Frage von Bezirksgerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei nach den Gründen für die Autodiebstähle. Vorgeworfen wurde dem knapp 22-jährigen Schweizer eine Vielzahl von Delikten. Die 67 Seiten starke Anklageschrift listet Dutzende von Straftaten auf, die meist in engem Zusammenhang stehen.

Der Beschuldigte stahl Roller und Autos, die er dann, ohne Führerausweis und unter Drogen- und Alkoholeinfluss, lenkte. Dabei verletzte er Verkehrsregeln, widersetzte sich Halteaufforderungen der Polizei und verursachte spektakuläre Selbstunfälle.

Unterengstringen: Waffen aus Garage geklaut

Der Beschuldigte verübte zudem Einbrüche in Garagen und Keller. Dabei liess er nicht nur Alkoholika und Lebensmittel mitlaufen. In einer Garagenbox in Unterengstringen stiess er in einem Auto auf eine Pistole samt Magazin und 15 Schuss Munition, einen Schlagstock, Handschellen, einen Pfefferspray sowie den Waffengurt eines Polizisten. Weil er später Pistole und Schlagstock auf sich trug, wurde ihm auch «Vergehen gegen das Waffengesetz» vorgeworfen.

35'000 Franken Schaden nach den Hammerschlägen

Zur Last gelegt wurden ihm auch Vandalenakte. So schlug er 2018 an der Riedhofstrasse in Zürich mit einem Hammer an 20 Autos die Scheiben ein und richtete dabei einen Schaden von gut 35'000 Franken an. Schliesslich verstiess er auch gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und überdies wurden ihm auch Tätlichkeiten und weitere Delikte vorgeworfen.

Vor Gericht zeigte er sich letzten Freitag geständig. Er arbeite im Stundenlohn und wohne bei seiner kranken Mutter, die er bei der Bewältigung des Alltages unterstütze, erklärte er. Auf die Frage, wie es um den Drogenkonsum stehe, meinte er: «Einiges besser als auch schon.»

Das sagt das psychiatrische Gutachten

Zu vielen Fragen wollte er sich jedoch nicht äussern. Zum psychiatrischen Gutachten, das ihm eine Störung der Persönlichkeitsentwicklung attestiert und eine Massnahme für junge Erwachsene empfiehlt, sagte er: «Keine Ahnung, was da drinsteht.» Er zeigte sich aber offen für eine Massnahme. «Ich würde dort gerne eine Schreinerlehre machen», ver­sicherte er.

«Insgesamt ist das Verschulden als schwer zu betrachten», betonte der Staatsanwalt.

«Vorstrafen und Festnahmen vermochten den Beschuldigten nicht zu beeindrucken. Mit seinem Verhalten war er eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Eigentlich ist es ein Wunder, dass nichts passiert ist.»

Der Ankläger forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 48 Monaten, eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen sowie eine Busse von 3000 Franken und er sprach sich für die Anordnung einer Massnahme aus.

Der Verteidiger beantragte eine Freiheitsstrafe von 28 Monaten, davon 13 Monate unbedingt, wobei der Vollzug zu Gunsten einer Massnahme aufzuschieben sei. Für die restlichen 15 Monate sei der bedingte Vollzug zu gewähren. Das Verschulden sei zwar erheblich, so der Verteidiger. Er machte aber eine verminderte Schuldfähigkeit seines Mandanten geltend. Dabei verwies er auf das Gutachten und stellte fest:

«Der ­Beschuldigte hat sein Denk- und Empathievermögen weg­gekifft.»

Mit den Strolchenfahrten – dem sogenannten «Joyriding» – habe sein Mandant zwar eine Gefahr für die Öffentlichkeit geschaffen. Eine Freiheitsstrafe sei jedoch nicht geeignet, den Beschuldigten vom Delinquieren abzuhalten.

«Also, das war ein eindrücklicher Morgen»,

meinte der Beschuldigte in seinem letzten Wort. «Jetzt habe ich Zeit, das zu verarbeiten.»

Das Gericht sprach den jungen Mann des mehrfachen Diebstahls sowie einer Vielzahl weiterer Delikte schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 44 Monaten, einer Geldstrafe von total 1750 Franken und einer Busse von 2000 Franken. Zudem ordnete es die Einweisung in eine Institution für junge Erwachsene an. Dazu wird die Freiheitsstrafe aufgeschoben. Zudem muss er unter anderem die Verfahrenskosten tragen und einige Zivilforderungen bezahlen.

«Man sieht selten, dass jemand so unbeeindruckt durch ein laufendes Verfahren delinquiert»,

sagte die Gerichtspräsidentin. Das Gericht habe aber das frühe Geständnis und die Biografie des Beschuldigten berücksichtigt.

«Sie müssen sich bewusst sein, dass die Institution kein Hotel sein wird»,

redete sie dem jungen Mann ins Gewissen. «Das Gericht ist der Meinung, dass Sie eine allerletzte Chance bekommen sollen. Sie stehen heute am Scheideweg. Packen Sie die Chance – und danken Sie ihrem Verteidiger.»

