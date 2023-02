Oberengstringen: Hier werden die Valentinstag-Gebäcke gebacken

Valentinstag Spitzbuben-Herzen, rote Meringues, Herzguetzli: So bereitet sich der Limmatbeck auf den Valentinstag vor Am 14. Februar ist Tag der Liebe. In der Bäckerei vom Limmatbeck in Oberengstringen entstehen deshalb besondere Gebäcke. Wir haben Bäckermeister Patrick Binder in seiner Backstube über die Schultern geschaut. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 13.02.2023, 15.00 Uhr

Patrick Binder produziert Valentinsleckereien in der Backstube vom Limmatbeck in Oberengstringen. Severin Bigler

Es riecht nach süssen Guetzli in der Backstube vom Limmatbeck in Oberengstringen. Es ist Freitag. Patrick Binder glasiert die letzten Spitzbuben-Herzen für den Valentinstag. Am Dienstag letzter Woche startete der Bäckermeister mit der Produktion der Valentinstagsleckereien. Nun steht der Grossteil von ihnen in den Auslagen der fünf Filialen.

An diesem Morgen werden die letzten Produkte für den Valentinstag am 14. Februar in der Backstube an der Zürcherstrasse gebacken. Patrick Binder, Bäckermeister und Eigentümer der Limmatbeck AG, begrüsst die Chauffeure. An seinen Händen klebt Mehl.

Einige der Spitzbuben-Herzen hat Binder bereits in den frühen Morgenstunden vorbereitet. Diese schiebt der Bäckermeister nun in den 220 Grad heissen Ofen. Dieser spendet nicht nur dem Gebäck die nötige Hitze, sondern gibt auch warme Luft in die Backstube ab. Während die Herzen im Ofen knusprig gebacken werden, stellt Binder einen Kübel mit Himbeerkonfitüre bereit.

Multitasking ist das A und O in der Backstube

Dann knetet Binder den Teig für die Linzertorten. Multitasking scheint in der Backstube das A und O zu sein. Mit einer Form sticht er Herzen aus. Den restlichen Teig rollt er zu einem Rand und nutzt ihn auch als Dekorationsgitter auf der Torte. Die Linzertorte verfeinert er mit einer Art Teigroller, der ein zusätzliches Muster in den Rand graviert.

Patrick Binder bedeckt den Boden der Linzertorten mit Konfitüre. Severin Bigler Die Herzen für die Linzertorte werden ausgestochen. Severin Bigler Der Rand wird separat gerollt und anschliessend mit dem kleinen Teigroller bearbeitet. Severin Bigler So sehen die Linzertorten aus, bevor sie gebacken werden ... Severin Bigler ... und danach eine Glasur erhalten. Severin Bigler Die fertigen Valentinstags-Linzertorten stehen auf der Ladentheke. Severin Bigler Bei den Spitzbuben werden zuerst die Herzen ausgestochen ... Severin Bigler ... bevor sie im Ofen knusprig gebacken werden. Severin Bigler Nach dem Backen werden die Unterteile der Spitzbuben-Herzen mit Konfitüre bestrichen ... Severin Bigler ... und bekommen im nächsten Schritt einen Deckel. Severin Bigler Die Spitzbuben-Herzen sind nun bereit für den Verkauf. Severin Bigler Sie glänzen dank der frischen Glasur. Severin Bigler Die Spitzbuben werden in den fünf Filialen im Limmattal ... Severin Bigler ... neben weiteren Valentinstagsgebäcken verkauft. Severin Bigler

Nach acht Minuten meldet sich der Ofen. Die Spitzbuben-Herzen sind fertig gebacken. Nun glasiert Binder die oberen Seiten. Den Boden bestreicht er mit der Konfitüre. Insgesamt 300 Spitzbuben-Herzen verlassen die Backstube in Oberengstringen an diesem Morgen. Diese seien ein Klassiker beim Limmatbeck, sagt Binder. «Gross und Klein mögen Spitzbuben.»

Eine Produktepalette voller Herzen

Der Valentinstag sei für die Bäckerei allerdings nicht so ein spezieller Tag wie beispielsweise für einen Blumenladen, sagt Binder. «Wir machen aber trotzdem gerne etwas Passendes zum Anlass.» Neben den Spitzbuben-Herzen und der Valentinslinzertorte gibt es in den Limmatbeck-Filialen auch Herzguetzli, Gugelhopf-Herzen, Pralinen in Herzform und rote Herzmeringues.

Was übrig bleibt, nicht nur am Valentinstag, geht an die «Äss-Bar» beim Bahnhof Stadelhofen in Zürich. Dort werden die Produkte verkauft. Jeden Tag hole jemand die Gebäcke vom Vortag ab, sagt der Bäckermeister. «Die Gebäcke sind ja nicht giftig.» Dass aber Valentinstagsschokolade zu Osterhasen verarbeitet werde, sei ein Mythos, sagt Binder. Die Produkte ein weiteres Mal aufzubereiten, koste mehr als die Neuproduktion.

«Es ist schön, etwas zu schenken», sagt Binder mit Blick auf den Valentinstag. Ihn erinnere der Tag aber auch an die Eröffnung der ersten Limmatbeck-Filiale in Spreitenbach vor 19 Jahren. Heute hat Binder 50 Angestellte. Auch an diesem Morgen kneten und formen die Bäckerinnen und Bäcker in Oberengstringen fleissig Zöpfe fürs Wochenende und treffen die letzten Vorbereitungen für den Tag der Liebe.

