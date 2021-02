Limmattal Der Lockdown und spontane ­Männer fordern zum Valentinstag Floristinnen Der Valentinstag wird die Blumengeschäfte im Limmattal voraussichtlich auf Trab halten. Weil die Coronapandemie zusätzliche Unsicherheit mit sich bringt und viele Männer eher spontan einkaufen, können die Floristen nur schwer einschätzen, wie gross der Ansturm sein wird. Carmen Frei 12.02.2021, 04.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Blumenprinz in Dietikon bereitet Geschäftsführerin Michaela Leiser die roten Rosen für den Valentinstag vor. Bild: Severin Bigler

Die Blumenläden im Limmattal bereiten sich auf den Valentinstag am kommenden Sonntag vor. Die Floristinnen und Floristen dürfen trotz zweitem Lockdown im Vorfeld und am 14. Februar ihre Blumen verkaufen. Doch wie erfolgreich der Tag der Liebenden für sie wird, ist alles andere als einfach vorauszusehen, wie eine Umfrage bei regionalen Blumengeschäften zeigt.

Die Spontankäufe hätten bei ihr sowieso zugenommen, sagt Charlotte Kuhny, Inhaberin von Blumen-Kuhny in Dietikon. «Wir müssen da sein und im Laden präsentieren», sagt sie. Allgemein könne sie nicht klagen, es laufe gut. Der Valentinstag sei immer ein sehr spontaner Einkaufstag, deshalb wisse sie nicht, wie er dieses Jahr ablaufe. «Und es ist wirklich der Rote-Rosen-Tag», betont sie. Sie erwarte aber, dass vor allem Personen, die in der Nähe ihres Blumenladens arbeiten, nicht wie üblicherweise vorbeikommen, da viele im Homeoffice arbeiten.

Am Sonntag zum Ferienbeginn – das macht eine Prognose schwierig

Beim Blumenprinz im Dietiker Limmatfeld ist Geschäftsführerin Michaela Leiser noch unsicher. «Es ist schwierig zu sagen, da der Valentinstag dieses Mal auf ein Wochenende und auf den Ferienbeginn fällt», begründet Leiser. Allgemein rechnet sie mit gleich viel Kundschaft wie im letzten Jahr. Die Sonntagsöffnung verteile den Andrang hoffentlich besser. «Aber vielleicht gibt es auch Schlangen wie am Muttertag», sagt sie. Einige Kunden, die auch schon länger warten mussten, würden nun vorbestellen. «Aber die meisten erscheinen zwei, drei Tage vorher», sagt Leiser. Am Valentinstag kämen mehr Männer, und diese seien eher spontaner beim Einkauf.

Nicht nur rote Rosen werden am Valentinstag im Dietiker Geschäft Blumenprinz verkauft. Auch andere thematische Blumenkreationen stehen bereit. Bild: Severin Bigler

Wartezeiten möglich: Die meisten Blumenläden sind eher klein

«Die Leute können nicht ins Wellness und keinen Kinobesuch unternehmen oder ein schönes Abendessen geniessen. Auch Ausflüge sind schwierig. Was bleibt, ist das Zuhause zu geniessen und es sich schön zu machen», sagt Esther Ciprian, Inhaberin der Blumen Aurora GmbH in Urdorf. «Ich bin mir sicher, jetzt wollen die Leute etwas Schönes und Blumiges für zu Hause. Da die meisten Blumenläden im Limmattal nicht sehr gross sind, kann es zu Wartezeiten vor dem Geschäft kommen. Bei so kalten Temperaturen ist das nicht angenehm.» Sie rät, die Blumen vorher zu bestellen. So müsse man diese nur noch abholen, denn mit den Corona-Schutzmassnahmen sei es zusätzlich speziell.

Eva Phillips, Geschäftsführerin von «Blumen Frisch» in Urdorf, rechnet mit spontaner Kundschaft. «Am Valentinstag haben wir nie sehr viele Vorbestellungen. Aber viele Leute kommen spontan vorbei,» sagt sie. Auch sie erwartet, an den letztjährigen Umsatz heranzukommen. Die Leute hätten sich inzwischen an den herrschenden Zustand gewöhnt. «Vielleicht kommen sogar mehr Leute, da sie nicht in die Ferien oder in das Restaurant gehen», meint Phillips. «Viele kaufen dann vielleicht ein schönes Blüemli und machen sich zu Hause einen schönen Abend.»

Die meisten Blumen gehen am Samstag und am Sonntag über den Ladentisch

Auch Olivia Hoffmann vom Gartencenter Hoffmann in Unterengstringen sagt, dass sich der Absatz vor allem auf den Tag selbst konzentriert. «Wir haben Stammkunden, die gerne bei uns vorbeikommen. Sie wollen sich bei uns inspirieren lassen, die Blumen selbst sehen und riechen», sagt Hoffmann. Dieses Jahr sei dies aufgrund von mehreren Faktoren schwierig. «Es herrscht Corona, es ist Sonntag und es ist kalt», sagt sie. Wie die Kunden darauf reagieren werden und ob sie rausgehen oder eher zu Hause bleiben, stehe darum in den Sternen.

Die roten Rosen sind nach wie vor sehr beliebt – und werden von den Blumengeschäften auch entsprechend vorbestellt. So auch beim Gartencenter Hoffmann. Bild: zvg

Sandra Bopp von der «Blumen Oase» in Oetwil denkt ebenfalls, dass sich erst am Samstag und Sonntag zeigen wird, wie der Valentinstag dieses Jahr für die Blumenläden läuft. Sie sagt:

«Die Kunden kommen sicher eher spontan. Es ist aber schwierig abzuschätzen.»

Sie sei froh, dass die Blumengeschäfte überhaupt geöffnet bleiben können. «Wenn ich da auf andere Branchen schaue, können wir uns glücklich schätzen.»

Es muss nicht immer rot sein: Mit Herzen verzierte Sträusse stehen ebenfalls bereit. Bild: Severin Bigler

Anina Caprez, Geschäftsführerin von «Himmelblau Blumen & Meeer» in Birmensdorf ist auch froh, am Sonntag öffnen zu können. Sie betont aber:

«Viele meinen, wir machen dann den Umsatz des Jahres. Das ist nicht so.»

Der Valentinstag sei allgemein schwierig zu planen, weil die vorwiegend männliche Kundschaft die Blumen nicht vorbestelle, sie aber im Vorfeld frühzeitig die Bestellungen beim Blumenhändler aufgeben müsse. Ihre zentrale Lage an der Zürcherstrasse lade zudem viele zum Spontaneinkauf ein.

Der «Blumenplanet» in Schlieren hat bereits einige Vorbestellungen erhalten. «Die Kunden kennen vom letzten Frühling das Problem des Anstehens», sagt Geschäftsführerin Brigitte Alder. Sie weise auch darauf hin, um Wartezeiten zu verkürzen. «Der letzte Muttertag war eine Explosion in der Schweiz. Jetzt weiss natürlich niemand: Passiert das am Valentinstag auch?» In der Coronazeit könne sie sich nicht mehr auf Erfahrungswerte verlassen. «Sonst ist für uns ein Valentinstag am Sonntag eher schlecht. Durch die veränderte Situation kann man annehmen, dass die Leute mehr in Blumen investieren.»

Im zweiten Lockdown läuft es bei den Blumenläden gut

Insgesamt läuft es den Blumenläden zurzeit trotz Corona-Einschränkungen gut. «Ich kann nicht klagen», meint Charlotte Kuhny von Blumen-Kuhny. «Sträusse braucht es immer.» Die Kunden seien gerade bei den Blumen im Moment eher spendabel. «Die Nachfrage ist noch höher als sonst», sagt Michaela Leiser vom «Blumenprinz».

Auch Brigitte Alder vom «Blumenplanet» findet: «Ich glaube, dass wir zu den wenigen Coronagewinnern gehören.» Sie hätten mehr Umsatz im normalen Verkauf, dafür würden aber die vielen lukrativen Grossanlässe wegfallen.

Das Zuhause wird mit Blumen verschönert

Vor allem in den letzten Wochen bemerkte Olivia Hoffmann vom Gartencenter Hoffmann, dass es gut lief. «Die Leute sind zu Hause und holen sich ein Blümchen, um ihr Daheim zu verschönern», sagt sie. Esther Ciprian von der Blumen Aurora GmbH merkt geschäftlich keinen grossen Unterschied, die Kunden würden aber mehr Wert auf Farben legen.

Anina Caprez von Himmelblau Blumen & Meeer findet, dass die Blumenläden im Moment von der Situation profitieren können. Sie meint:

«Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.»

Wenn aber alle anderen Geschäfte wieder aufgingen, könne sich dies schnell ändern. Blumen seien auch ein Luxus, den sich die Kunden im Moment gönnten, da nicht viel anderes möglich sei.