Urteil Gericht will Kinderkrippe schliessen – es soll eine geeignete Leitung fehlen Einer Kinderkrippe im Limmattal droht die Schliessung: Nach vielen verschieden Verfahren vor verschiedenen Stellen müsste sie gemäss einem Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts Ende April 2021 dichtmachen. Der Entscheid kann aber noch vor Bundesgericht angefochten werden. Oliver Graf 03.02.2021, 12.52 Uhr

Kinderzahnbürsten in einer Betreuungsstätte: Damit Kinderkrippen öffnen dürfen, bedarf es einer Bewilligung. Im Limmattal liegt ein Anbieter seit langem mit den Behörden im Clinch. Bild: Themenbild: Keystone

Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich ist klar: «Die Kinderkrippe wird per 30. April 2021 wegen Nichterfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen geschlossen.» Ein erneutes Gesuch könne nicht zu einer provisorischen Weitergeltung der Bewilligung führen. «Ein solches Gesuch kann nur die Neueröffnung einer Krippe zum Gegenstand haben.»

Damit nähert sich ein jahrelanger Streit um die Betriebsbewilligung der Krippe ihrem Ende. Gemäss aktuellem Urteil des Verwaltungsgerichts begann der Clinch um die Betriebsbewilligung zwischen dem zuständigen Gemeinderat und der privaten Krippenleitung im Jahr 2014. Beim Gemeinderat gingen damals Schreiben von Mitarbeitenden und Eltern ein, welche der Leitung Vorwürfe machten.

Befehlston gegenüber Kindern

Die leitende Person A. halte sich, wenn die Kinder auf einem Spielplatz sind, in einem nahen Café auf und überlasse die Betreuung der Lernenden und der Praktikantin, lautete einer der Vorwürfe gemässe eines früheren Urteils des Verwaltungsgerichts vom März 2017. Zudem wurde in den Schreiben laut Urteil unter anderem auch kritisiert, dass A. gegenüber den Kindern einen Befehlston an den Tag lege und zu Drohungen greife.

Der Gemeinderat liess daraufhin die Krippe von einer externen Expertin prüfen. Laut deren Bericht war die geäusserte Kritik teilweise gerechtfertigt. Sie empfahl verschiedene Massnahmen. So wurde A. beispielsweise verpflichtet, sich einer «Abklärung über die persönlichen, pädagogischen und führungsbezogenen Voraussetzungen» zu unterziehen.

Zwei Gutachterinnen regen Anpassungen an

A. wehrte sich gegen diese Auflage. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich lehnte die entsprechende Beschwerde schliesslich im März 2017 ab. Daraufhin wurden zwei Gutachterinnen eingesetzt.

Gestützt auf deren Bericht erteilte der Gemeinderat im August 2018 eine provisorische Betriebsbewilligung, die nur bis Ende Jahr galt. Eine neuerliche, darüber hinaus geltende Bewilligung stellte er in Aussicht, falls verschiedene Auflagen erfüllt würden. Der Gemeinderat verlangte unter anderem:

«Einstellung einer Krippenleitung / Gruppenleitung, welche in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu A. steht und welche über ausreichend Erfahrung und fachlich aktuelles Wissen im Bereich der Betreuung von Babys und kleinen Kinder verfügt.»

Im Weiteren sollte das pädagogische Konzept überarbeitet werden und «Aussagen zum Umgang mit Säuglingen, zu pädagogischen Werten und Haltungen, zum Bild vom Kleinkind sowie zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung» enthalten. Auch die Arbeitsabläufe und die Vorgaben bezüglich pädagogischen Handelns in den Bereichen Nähe und Distanz, Hygiene, feinfühlige und wertschätzende Kommunikation und Zeit in der Natur sollten gemäss Gemeinderatsvorgaben angepasst werden.

Gemeinderat lässt sich mit Entscheid zu viel Zeit

A. ersuchte in der Folge im November 2018 um eine unbefristete Betriebsbewilligung ab 1. Januar 2019. Da der Gemeinderat nicht rasch reagierte, hiess der Bezirksrat eine Rechtsverzögerungsbeschwerde von A. gut und bewilligte die Weiterführung der Kinderkrippe aufsichtsrechtlich bis am 26. Juni 2019. Im Mai sprach sich der Gemeinderat dann gegen das hängige Bewilligungsgesuch von A. aus und legte die Schliessung der Krippe per 27. Juni 2019 fest.

Die Krippe konnte allerdings über diesen Termin hinaus geöffnet bleiben: Denn A. wollte den gemeinderätlichen Beschluss wiederum nicht auf sich sitzen lassen und beschritt erneut den juristischen Weg. Der Bezirksrat wies den im Juni 2019 eingegangenen Rekurs aber im August 2020 ab. Zum selben Ergebnis gelangte nun das Verwaltungsgericht im Januar 2021.

Schliessung ist für Gericht verhältnismässig

Dass die Krippe nun auf Ende April 2021 schliessen soll, hält das Verwaltungsgericht für keine unverhältnismässige Anordnung. In seinem aktuellen Urteil verweist es darauf, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren mehrmals Bewilligungen mit verschiedenen Auflagen erteilt habe. Sie habe zudem «fachkundige Hilfe vermittelt».

Die im Mai 2019 erfolgte Verweigerung der Betriebsbewilligung erweist sich für das Verwaltungsgericht als rechtmässig. Und damit fehle es nun an einer Bewilligung für den Krippenbetrieb. «Da dieser ausserdem seit mehreren Jahren lediglich mit provisorischen beziehungsweise aufsichtsrechtlichen Bewilligungen und überdies – wie sich nun gezeigt hat – ohne bewilligungsfähige Krippenleitung aufrechterhalten worden war, gilt es diesen zeitnah zu schliessen», schreibt das Gericht in seinem Urteil.

Mit diesem Urteil muss das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen sein. Es ist noch nicht rechtskräftig. Gegen den Entscheid des Verwaltungsgericht kann Beschwerde am Bundesgericht erhoben werden.