Autos lackieren ist die Passion der 14-jährigen Urdorferin Carina

Urdorf/Schlieren «Meine Eltern waren zuerst sehr skeptisch»: Sie hat in der Autolackiererei ihre Passion gefunden Die 14-jährige Sekundarschülerin Carina Lima Ribeiro aus Urdorf arbeitet im Rahmen des Jugendprojekts Lift regelmässig in der Karosserie und Lackiererei des Porsche Zentrums Zürich in Schlieren. So will sie ihre Chancen auf eine Lehrstelle erhöhen. Virginia Kamm 29.06.2022, 16.00 Uhr

Pascal Haller, Leiter Karosserie und Lack im Porsche Zentrum Zürich in Schlieren, Sekschülerin Carina Lima Ribeiro und die Lift-Verantwortliche der Schule Urdorf Karin Ferrario. Sandra Ardizzone

Autoteile schleifen, putzen, lackieren und polieren: Das ist für die 14-jährige Urdorferin Carina Lima Ribeiro besser als Freizeit. Die Sekundarschülerin ist Teil des nationalen Jugendprojekts Lift, bei dem die Schule Urdorf seit August 2015 mitmacht. Dieses soll ausgewählten Schülerinnen und Schülern durch wöchentliche Modullektionen und lokale Wochenarbeitsplätze, wo sie normalerweise fünf bis zehn Wochen im Einsatz sind, den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Seit rund zwei Monaten verzichtet Carina deshalb auf ihren freien Mittwochnachmittag und lernt im Porsche Zentrum Zürich in Schlieren das Handwerk des Autolackierens kennen.

Für Carina ist es schon der zweite Wochenarbeitsplatz im Rahmen des Jugendprojekts Lift. Zuvor habe sie eine Weile in der Urdorfer Wirtschaft zur Sonne im Service gearbeitet, erzählt sie. Ihr jetziger Arbeitsplatz gefalle ihr aber viel besser – so gut sogar, dass sie sich schon mit ihrer Bewerbung für eine Lehrstelle befasst. Nach den Sommerferien kommt sie ins letzte Jahr der Sekundarstufe. Bis dann wird sie sich bei einem Stundenlohn von fünf Franken weiterhin ein Sackgeld verdienen. Dass sie dafür ihren freien Nachmittag opfern muss, störe sie nicht, sagt sie. «Ich komme mittlerweile ebenso gerne ins Porsche Zentrum, wie ich mit meinen Kolleginnen Zeit verbringe.»

In der Karosserie und Lackiererei des Porsche Zentrums Zürich durfte Carina mittlerweile schon fast alles einmal ausprobieren. Während des Besuchs der «Limmattaler Zeitung» putzt sie zuerst ein Autoteil von einem Porsche Cayenne, das zuvor geschliffen worden ist. Oftmals handelt es sich bei den Teilen, die sie bearbeiten darf, nur um Übungsteile. Später überprüft sie zusammen mit einer Mitarbeiterin im dritten Lehrjahr bei einem Auto mit Hilfe von Farbkärtchen, ob die richtige Lackfarbe für das Fahrzeug berechnet wurde. Die Farbe stimmt nicht, also muss die Mischung am Computer angepasst werden. Schliesslich darf Carina die richtige Mischung abwägen und die Farbe aus einer Maschine rauslassen.

Carina putzt sorgfältig ein Autoteil eines Porsche Cayennes. Sandra Ardizzone Seit rund zwei Monaten arbeitet die 14-jährige Sekundarschülerin im Rahmen des Jugendprojekts Lift im Porsche Zentrum Zürich in Schlieren. Sandra Ardizzone Beim Schleifen ist eine Schutzmaske nötig. Sandra Ardizzone Hier überprüft die Urdorferin mit Hilfe von Farbkärtchen, ob die ausgewählte Lackfarbe stimmt. Sandra Ardizzone Ihr Wochenarbeitsplatz gefällt Carina so gut, dass sie sich schon um ihre Bewerbung für eine Lehrstelle kümmert. Sandra Ardizzone Lackfarbe rauszulassen und mit der Poliermaschine zu arbeiten, gefällt Carina am besten. Sandra Ardizzone

«Am meisten Spass macht es mir, mit der Poliermaschine zu arbeiten und die Lackfarbe rauszulassen», sagt Carina. Dass sie im Porsche Zentrum Zürich, wo auch Oldtimer sowie Rennautos und Motorräder behandelt werden, mehr männliche als weibliche Arbeitskollegen hat, stört sie nicht. Sie fühle sich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wohl. «Es arbeiten immer mehr Frauen in der Autolackiererei», sagt Pascal Haller, der im Porsche Zentrum den Bereich Karosserie und Lack mit rund 20 Personen leitet. «Ich würde mich freuen, wenn sich mehr junge Frauen für den Beruf entscheiden würden.»

Auf die Idee, das Schlieremer Porsche Zentrum als Wochenarbeitsplatz auszusuchen, ist Carina durch Karin Ferrario gekommen. Die Heilpädagogin ist an der Schule Urdorf für das Jugendprojekt Lift verantwortlich. «Zuerst wusste ich gar nicht, was der Beruf Carrosserielackiererin ist», sagt Carina. Für Autos habe sie sich aber schon vorher interessiert. Der Weg zu ihrem Wochenarbeitsplatz war kein einfacher: «Meine Eltern waren zuerst sehr skeptisch, weil Carrosserielackiererin kein typischer Frauenberuf ist», sagt sie. Dank Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit durch Ferrario hat es schliesslich doch geklappt.

«Für mich ist es so schön zu sehen, dass sich ein früher sehr schüchternes Mädchen jetzt in einem Männerbetrieb behaupten kann.»

Seit sie im Porsche Zentrum arbeite, sei Carina richtig aufgegangen. «Durch die Wochenarbeitsplätze müssen die Schülerinnen und Schüler über ihren eigenen Schatten springen und können ausserhalb der Schule Erfahrungen sammeln.» Neben Carina nehmen zurzeit vier weitere Urdorfer Schülerinnen am Jugendprojekt Lift teil. Eine davon arbeitet im Urdorfer Schönheitssalon Inside Beauty Loft, eine andere im Urdorfer Blumengeschäft Blumen Aloha Nold.

«Ich arbeite gerne mit Jugendlichen zusammen», sagt Haller, der auch langjähriger Handballtrainer ist. Im Betrieb ist er für Carina sowie für die Lehrlinge zuständig. Wichtig sei ihm, dass die Jugendlichen nicht nur zuschauen, sondern auch anpacken dürfen. Das Porsche Zentrum Zürich in Schlieren bietet schon seit 2015 Wochenarbeitsplätze im Rahmen des Jugendprojekts Lift an. «Wir wollen den Jugendlichen helfen, sich im Alltag zurechtzufinden», sagt er. So könnte er sich auch vorstellen, einer ehemaligen Lift-Schülerin eine Lehrstelle zu geben.

