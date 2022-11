Urdorf: Diese Künstler stellen ihre Werke im Gemeindehaus aus

Urdorf/Schlieren Öl, Acryl und digital: Ihre Bilder schmücken bald das Urdorfer Gemeindehaus Heidi Linggi und Leonie Bachmann aus Urdorf, Oskar Rebstein aus Schlieren und Titus Federer aus Bellikon vereint ihre Passion zum Malen. Ihre Werke sind ab Freitag ausgestellt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Oskar Rebstein aus Schlieren und Heidi Linggi aus Urdorf präsentieren ihre Bilder vom 4. November bis 8. Dezember im Gemeindehaus Urdorf. Mathias Förster

Oskar Rebstein wischt über sein Smartphone. Immer wieder zeigt er Fotos seiner Werke. Eine Bleistiftzeichnung vom Ferienort Rigi Kaltbad, ein Porträt seiner Ehefrau mit Pastellkreide, strahlende Eiszapfen. «Dieses habe ich gerade am Wochenende fertiggestellt. Es muss nun ein halbes Jahr lang trocknen», sagt der 82-Jährige aus Schlieren zu seinem jüngsten Werk, das eine in sich zerfallene Kugel in grüner Farbe abbildet. In seinem Leben hat Rebstein schon gut 900 Gemälde erschaffen. 19 davon hängen ab Donnerstag im Urdorfer Gemeindehaus.

Die Gemeindeverwaltung wird zur Kunstgalerie. Neben Rebstein stellen drei weitere Personen ihre Werke aus. Heidi Linggi aus Urdorf steuert 16 abstrakte Acrylbilder bei. Ölgemälde und digitale Zeichnungen der 18-jährigen Leonie Bachmann aus Urdorf werden ebenfalls zu sehen sein. Beiden Frauen gemein ist nicht nur ihr Wohnort, sondern auch die Tatsache, dass sie ihre Werke zum ersten Mal einem grösseren Publikum präsentieren. Titus Federer aus Bellikon komplettiert die Ausstellung, die von der Kulturkommission Urdorf organisiert wird, mit seinen Öl- und Acrylbildern, die vornehmlich Orte oder gefühlsweckende Situationen zeigen.

«Ich bin gespannt, welche Rückmeldungen ich auf meine Bilder bekomme», sagt Heidi Linggi im Vorfeld der Ausstellung. Für sie sei die Ausstellung im Gemeindehaus eine gute Plattform, um mit ihrer Kunst erstmals in die Öffentlichkeit zu treten. Der Verkauf ihrer Werke steht für sie nicht im Vordergrund. Linggi malt schon seit vielen Jahren und hat verschiedene Techniken in Kursen kennen gelernt. Neben der Malerei fertigt sie auch kleine Skulpturen aus gefalteten Büchern oder erschafft Aliens aus Styropor und weiteren Materialien, die ihr Bastelfundus hergibt.

Eine wichtige Stütze in Zeiten der Trauer

Eine wichtige Stütze war ihr das Malen in der schwersten Phase ihres Lebens. «Als mein Mann vor zwei Jahren verstarb, hat mir die Kunst sehr geholfen. Ich konnte mir die Trauer und den Frust von der Seele malen», sagt sie. Er war der Grund, weshalb die gebürtige Aargauerin vor 25 Jahren nach Urdorf gezogen war. Malen mache sie glücklich, sie könne damit ihre Batterien aufladen, sagt Linggi, die von 1968 bis 1997 mit der Swissair um die Welt flog und zudem 28 Jahre lang für eine amerikanische Unternehmensberatungsfirma arbeitete.

Abstrakte Acrylmalerei: ein Bild aus Heidi Linggis Sammlung. zvg

Eine Botschaft will sie mit ihren Werken nicht vermitteln. «Ich male für mich, für meine Seele.» Dabei hört die Seniorin meist Popmusik. «Manchmal tanze ich auch beim Malen und knalle die Farbe auf die Leinwand», sagt sie und lacht.

«Beim Musikhören entsteht auch Oskar Rebsteins Kunst. Sein kreatives Schaffen wird oft von klassischer Musik begleitet. «Sie inspiriert mich und gibt mir neue Ideen. Musik u»nd Malen ist fast das Gleiche, es sind immer Töne», sagt der Künstler. Rebstein entdeckte seine Passion bereits in der Kindheit. Auch ihm half sie, über Schicksalsschläge hinwegzukommen. «Meine Mutter starb, als ich elf Jahre alt war, mein Vater, als ich 19 war. Seine Eltern so früh zu verlieren und als Kind bereits so viel Verantwortung zu übernehmen, hat mich geprägt», erzählt Rebstein.

Landschaft: Dieses Bild stammt aus der Sammlung von Oskar Rebstein. zvg

Gerne wäre er Grafiker geworden. «Doch die Vormundschaftsbehörden fanden, dass ich etwas Anständiges lernen müsse. Deshalb habe ich mich zum Tapezierer und Dekorateur ausbilden lassen.» Seine Leidenschaft verfolgte der gebürtige Zürcher stets in seiner Freizeit. Ausgestellt hat er bereits 20-mal, darunter auch im Gemeindehaus in Spreitenbach, wo er früher wohnte, oder im Stadthaus in Schlieren.

Die Natur inspiriert ihn

Beim Malen werde er regelmässig zum Zuschauer, sagt Rebstein. «Der Pinsel bewegt sich dann wie von selbst. Ich rede mit dem Bild und das Bild redet mit mir», beschreibt er die besondere Verbindung mit der Kunst. Neben der Musik holt sich Rebstein Inspiration in der Natur. «Dabei schaue ich auf die natürlichen Kompositionen wie zum Beispiel Steine, die auf dem Boden liegen.» Er freut sich auf seine erste Ausstellung nach einer mehr als zehnjährigen Pause. «Schön wäre es, wenn ich ein paar Bilder verkaufen und mir mit dem Geld eine kleine Freude bereiten könnte.»

Vernissage: Der Anlass findet am Donnerstag, 3. November, von 18 bis 20 Uhr auf der Gemeindeverwaltung Urdorf statt. Anschliessend können die Werke vom 4. November bis 8. Dezember während der Öffnungszeiten der Verwaltung besichtigt werden.

