Urdorf/Schlieren Die einst beliebte Beiz öffnet nie mehr: Neue Wohnungen ersetzen das alte «Bahnhöfli» Schon seit längerer Zeit ist das Restaurant Bahnhöfli nicht mehr in Betrieb. Und jetzt wird das Ende endgültig: Die Restaurant-Räume werden zu Wohnungen umgebaut. 23.01.2022

Das Restaurant Bahnhöfli am Bahnhof Urdorf. Mara Aliotta

Es ist wohl eine traurige Nachricht für ehemalige Stammgäste: Das Restaurant Bahnhöfli, das seine Türen schon länger geschlossen hat, wird sie nie mehr für Gäste öffnen. Denn es ist geplant, das Lokal umzubauen. Neben einigen kleineren Anpassungen ist geplant, das ehemalige Restaurant im Erdgeschoss in zwei neue Wohnungen zu verwandeln. Das Baugesuch liegt noch bis am 3. Februar im Stadthaus Schlieren auf. Zur Erklärung: Sowohl das «Bahnhöfli» als auch der Bahnhof Urdorf liegen auf dem Gebiet der Stadt Schlieren; die Gemeindegrenze berührt eine Ecke des «Bahnhöfli»-Gebäudes.

Ein weiteres Traditionslokal verschwindet also. In Urdorf hat vor wenigen Jahren schon die «Pappel», in der 1941 die Gründungsversammlung des EHC Urdorf stattfand, für immer geschlossen. An seiner Stelle, neben der Bushaltestelle Niederurdorf, befinden sich heute drei Neubauten mit rund 29 Wohnungen. Vermarktet wird die Liegenschaft als «Wohnoase Pappel».

Das waren noch Zeiten, als das «Bahnhöfli» am Bahnhof Urdorf so für sich warb. Emanuel Per Freudiger (2012)

Restaurant raus – kleine Wohnungen rein

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants Bahnhöfli sollen in zwei Wohnungen umgebaut werden. Die erste Wohnung soll 46 Quadratmeter gross werden und im Bereich der ehemaligen Küche und des ehemaligen Speiseraums zu liegen kommen. Die zweite Wohnung ist mit geplanten 33 Quadratmetern etwas kleiner.

Der Umbau ist kein Millionenprojekt. Er soll insgesamt 57'000 Franken kosten, wie dem Baugesuch zu entnehmen ist. Der Umbau wird nicht ausgesteckt, da kein Anbau oder dergleichen geplant ist. Die neuen Bewohner werden nicht die ersten sein im Haus. Denn in den oberen Etagen des Gebäudes befinden sich bereits heute Wohnungen.

Hier zog es die Urdorferinnen und Urdorfer lange Zeit immer wieder hin: das «Bahnhöfli» beim Bahnhof Urdorf, hier auf einer alten, undatierten Aufnahme. zvg

Bauherr des Projekts ist der 34-jährige Diego Fontanella. Gemeinsam mit seinem Bruder Simone hatte er im Jahr 2017 das Restaurant übernommen. Sie waren damals voller Tatendrang. Die beiden wussten, dass zuvor einige Pächter daran gescheitert waren, das Lokal erfolgreich zu führen.

Der Plan der Fontanella-Brüder war, Gäste mit Würsten in das Traditionslokal zu locken. Dafür hatten sie bereits einen speziellen Wurstgrill gekauft und sich nach lokalen Produkten umgesehen, die sie im Betrieb verwenden wollten. Doch dieser Weg zeitigte offensichtlich keinen langfristen Erfolg.

Das war es also. Im «Bahnhöfli» werden nie mehr Gäste bedient. Aber das altehrwürdige Gebäude bleibt bestehen.

