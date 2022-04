Urdorf/Dietikon Zum achten Mal verurteilt seit 2020: Bezirksgericht schickt jungen Algerier für einen Jahr in den Knast Ein 24-jähriger abgewiesener Asylbewerber beklaute in Urdorf ausgerechnet jene Institution, die ihm half. Nun versucht es das Bezirksgericht Dietikon beim mehrfach vorbestraften Algerier mit mehr Härte. David Egger Jetzt kommentieren 20.04.2022, 20.36 Uhr

Statt im Rückkehrzentrum Urdorf lebt der Algerier nun in der Bündner Bergwelt – in der Justizvollzugsanstalt Cazis. Gian Ehrenzeller / Keystone

Da sein Asylgesuch abgelehnt wurde, hätte der Algerier die Schweiz schon längst verlassen müssen. Stattdessen lebte er im sogenannten Rückkehrzentrum (RKZ) in Urdorf, das früher Notunterkunft (NUK) hiess und im Volksmund auch schlicht als «Bunker» bekannt ist. Der Staat gewährt hier insbesondere Unterkunft, Essen und medizinische Versorgung.

«Genau die Institution, die ihm das gewährt, bestiehlt er. Das ist schon recht dreist und niedrig»,

stellte der Dietiker Bezirksrichter Benedikt Hoffmann am Mittwoch klar, als er den 24-jährigen Algerier zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilte.

Dazu kommt ein Landesverweis für sieben Jahre, der für die Schweiz und den gesamten Schengen-Raum gilt. Das Bezirksgericht folgte damit vollumfänglich dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte den Algerier wegen mehrfachem Diebstahl, mehrfachem Hausfriedensbruch und rechtswidrigem Aufenthalt angeklagt.

Der Eingang zum Rückkehrzentrum (RKZ) in Urdorf. Oliver Graf

Durch das Fenster verschaffte er sich Zugang ins Büro

In erster Linie ging es um die Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2022. Um Mitternacht war es, als der Algerier durch ein Fenster in das Betriebsbüro des RKZ Urdorf einstieg. Dort nahm er einen Ordner mit mehreren Billetten für den öffentlichen Verkehr an sich – laut Staatsanwaltschaft im Gesamtwert von 548 Franken und 80 Rappen. Zudem öffnete er im RKZ-Betriebsbüro eine Kasse, aus der er rund 80 Franken stahl. Eine Überwachungs­kamera verfolgte das Geschehen.

«An diesem Abend war ich sehr betrunken. Ich war mir meines Verhaltens nicht bewusst»,

liess der Beschuldigte die Arabisch-Dolmetscherin vor Gericht übersetzen. Zudem betonte er, dass er die Fahrkarten und das Geld später ja zurückgegeben habe. Wobei er zugab, dass er zumindest das Geld sicherlich behalten hätte, wenn er nicht aufgeflogen wäre.

Weiter sagte er zu Hoffmann: «Sie sitzen bequem auf Ihrem Stuhl und machen sich keine Sorgen. Ich aber muss mir ständig Gedanken machen und mache mir Sorgen, wann ich das nächste Mal die Haare schneiden kann oder wann ich das nächste Mal esse.» Beispielhaft sagte er zudem:

«Für einen Haarschnitt brauche ich 25 Franken und für Adidas-Schuhe 200 Franken.»

Zum Vorwurf des rechtswidrigen Aufenthalts meinte der Algerier, er habe nicht gewusst, dass er nicht legal in der Schweiz sei. «Er hatte die Wegweisungsentscheide erhalten und bestätigt, dass sie in einer für ihn verständlichen Sprache ausgehändigt wurden», stellte hierzu Richter Hoffmann bei der Urteilsverkündung klar.

Anwalt des Algeriers beantragte Freispruch

Der Verteidiger Boris Etter hatte gefordert, dass sein Mandant vollumfänglich freigesprochen wird. Unter anderem argumentierte er, dass es beim RKZ-Betriebsbüro keine Verbotsschilder oder dergleichen habe und sein Mandant nicht gewusst habe, dass er dieses Büro nicht betreten dürfe. Zudem gebe es keine Beweise für den Diebstahl. Und schliesslich sei er ein Flüchtling, der in Not gehandelt habe.

Das Bezirksgebäude in Dietikon. Severin Bigler

Das Plädoyer des Verteidigers überzeugte Richter Hoffmann nicht. Denn dass der Mann durchs Fenster ins Büro ging, spricht für sich. Und überhaupt, betonte Hoffmann, neben all den anderen Beweisen liege dem Gericht noch ein Beweismittel vor, das die Verteidigung in ihrem Plädoyer gar nicht erst erwähnt hat. Nämlich das grundsätzliche Geständnis des Beschuldigten.

«Ich weiss nicht, welche intellektuelle Verrenkungen man anstellen muss, um hier einen Freispruch zu beantragen»,

sagte er zu Verteidiger Etter. Und:

«Nein, er ist kein Flüchtling. Er ist ein abgewiesener Asylbewerber.»

Das Gericht berücksichtigte das Geständnis also. «Aber es ist nicht allzu viel wert, denn die Beweislage war von Anfang an sehr erdrückend», so Hoffmann. Zugunsten des Beschuldigten wurde zudem festgehalten, dass sowohl der Bargeldbetrag als auch der Wert der gestohlenen Billette in der Anklage womöglich etwas zu hoch angegeben waren. Auf das Strafmass hatte das letztlich aber kaum Einfluss.

Seit 2020 wurde er schon mal sieben verurteilt

Denn das Gericht beachtete auch die Vorstrafen. Die Liste ist beachtlich. Zuerst zum Jahr 2020: Im Januar wurde der Algerier wegen Diebstahls und Sachbeschädigung verurteilt. Im September wurde er gleich zweimal verurteilt – einmal unter anderem wegen Hinderung einer Amtshandlung sowie einmal wegen Hausfriedensbruchs und geringfügigen Diebstahls.

2021 sammelte er sogar vier Verurteilungen: Im April wegen Hehlerei und Hausfriedensbruchs, im Mai unter anderem wegen Diebstahls, im Juli wegen Missachtung einer Ausgrenzung und im September wegen Diebstahls und geringfügigen Diebstahls.

Nun, beim achten Urteil, war also gröberes Geschütz gefragt.

«Keine Strafe macht irgendeinen Eindruck auf ihn. Regeln sind ihm völlig egal. Das muss bei der Strafhöhe berücksichtigt werden»,

erklärte Hoffmann. Er sprach zudem von einer «auffälligen Uneinsichtigkeit».

Der Dietiker Bezirksrichter Benedikt Hoffmann. zvg

Die zwölfmonatige Freiheitsstrafe ist eine Gesamtstrafe für den angeklagten Sachverhalt und für zwei Freiheitsstrafen, aus denen der Algerier bedingt entlassen worden war, bevor er sie komplett abgesessen hatte.

Von den zwölf Monaten hat er seit seiner Verhaftung etwas mehr als drei bereits verbüsst – aktuell in der Justizvollzugsanstalt im bündnerischen Cazis. Vor Gericht sagte der Algerier, dass er dereinst nach der Haftentlassung die Schweiz verlassen werde. Ob er es diesmal tatsächlich tut, wird sich weisen.

Die Justizvollzugsanstalt in Cazis GR: Drei Monate Freiheitsstrafe hat der Algerier schon abgesessen, neun Monate hat er noch vor sich. Gian Ehrenzeller / Keystone

