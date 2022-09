Neuer Präsident für Behinderten-Institution Solvita aus Urdorf

Urdorf/Dietikon Wegen steigender Schülerzahlen sagt der neue Solvita-Präsident: «So viele weitere Plätze an der Heilpädagogischen Schule zu schaffen, verursachte grosses Kopfzerbrechen» Johannes Felber tritt die Nachfolge von Peter Voser als Präsident des Stiftungsrats der Behinderteninstitution Solvita in Urdorf an. Im Doppelinterview blicken die beiden auf bisherige Höhepunkte und Hürden und erzählen von künftigen Herausforderungen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Der neue und der alte Präsident der Stiftung Solvita aus Urdorf: Johannes Felber (links) löst Peter Voser (rechts) ab. Mathias Förster

Ein herzliches Lachen erfüllt das Treppenhaus, in dem man immer wieder auf Menschen trifft, die einem freundlich grüssen. Der neue Stiftungsratspräsident der Solvita Johannes Felber und sein Vorgänger Peter Voser steigen leichtfüssig die Stufen hoch. Ziel ist der Verwaltungsbereich im fünften Stock. Dort werden die Geschicke der Stiftung gelenkt. Der Stiftungsrat der 48 Jahre alten Institution für Menschen mit Behinderung, deren Hauptsitz sich seit 2001 an der Grubenstrasse 3 in Urdorf befindet, hat sich Ende August neu konstituiert. «Der Stiftungsrat setzt sich aus Gemeinderatsmitgliedern der 25 Gemeinden aus den Bezirken Dietikon und Affoltern zusammen. Die kommunalen Erneuerungswahlen im Frühling haben für Veränderungen gesorgt, sodass auch unser Gremium neu aufgestellt werden musste», sagt Peter Voser. Der ehemalige Schlieremer Stadtpräsident nutzte diese Gelegenheit, um sich von seinen Ämtern als Stiftungsratspräsident und Präsident des Stiftungsratsausschusses zu verabschieden. «Ich habe mich zwölf Jahre lang für die Stiftung eingesetzt. Es war an der Zeit, diese ehrenamtliche Tätigkeit in andere Hände zu geben. Dies auch, weil ich bereits 71 Jahre alt bin und etwas kürzertreten möchte.»

Die Stiftung Solvita engagiert sich für Menschen mit einer Behinderung. Was haben Sie persönlich für einen Bezug zu Personen mit einer Beeinträchtigung?

Peter Voser: Mein Bruder hatte das Downsyndrom. Das ist mitunter ein Grund, warum ich mich für Solvita starkgemacht habe, weil ich eine gewisse Nähe zu solchen Einrichtungen habe. Es war aber auch meine Arbeit als Politiker, die mich dazu brachte, Stiftungsratspräsident zu werden. Als ich 2010 als Stadtpräsident von Schlieren zurücktrat, wurde ich angefragt, ob ich mir ein Engagement für die Stiftung vorstellen könnte.

Johannes Felber: In meinem engsten Umfeld gibt es niemanden, der aufgrund einer Beeinträchtigung auf eine Institution angewiesen ist. Ich kam mit der Stiftung von Amtes wegen in Berührung. Als Mitglied des Dietiker Stadtrats und Sozialvorstand wurde ich 2002 von meinen Kolleginnen und Kollegen in den Stiftungsrat der Solvita gewählt. Seit 2010 sitze ich überdies im Stiftungsratsausschuss. Es ist eine schöne Tätigkeit, sich für Menschen mit einer Behinderung einzusetzen. Die Firma Synics AG, die elektronische Industriegeräte entwickelt und produziert, haben mein Geschäftspartner und ich im November 2021 nach 34 Jahren verkauft. Für eine gesicherte Übergabe unterstütze ich den neuen Inhaber mit einem reduzierten Pensum, was mir die Freiheit gibt, mich dieser neuen Aufgabe zu widmen.

Herr Voser, sind Sie zufrieden mit der Wahl Ihres Nachfolgers?

Voser: Es ist nicht immer leicht und selbstverständlich, jemanden zu finden, der deine Aufgaben weiterführt. Johannes ist als langjähriger Stiftungsrat die am besten qualifizierte Persönlichkeit für diesen Job. Er kennt die Themen und Herausforderungen, welche die Stiftung beschäftigen. Ich bin daher sehr zufrieden und beruhigt, dass man sich für Johannes entschieden hat.

Sie haben Herausforderungen angesprochen. Was wird die Stiftung in Zukunft auf Trab halten?

Voser: Aufgrund des Bevölkerungswachstums im Limmattal werden weitere Schulplätze in der Heilpädagogischen Schule Limmattal in Dietikon, die von unserer Stiftung betrieben wird, notwendig. Alle Kinder und Jugendliche am heutigen Standort unterzubringen, ist eine schwierige Aufgabe.

Felber: Für das Schuljahr 2023/2024 müssen wir 62 Schülerinnen und Schülern einen Platz bieten können. Aktuell besuchen 53 Kinder und Jugendliche die Schule. Kurzfristig so viele weitere Plätze zu schaffen, verursachte grosses Kopfzerbrechen. Irgendwie konnte das nun möglich gemacht werden. Es bedeutet jedoch nichts anderes, als zusammenzurücken. Weil wir den Standort nicht ausbauen können und die Schülerzahl auch weiterhin steigen wird, wird mich die Raumplanung der Heilpädagogischen Schule auch künftig fordern. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Suche nach guten und effizienten Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen anspruchsvoll. Ebenfalls gespannt bin ich auf die Umsetzung des dieses Jahr angenommenen Selbstbestimmungsgesetzes im Kanton Zürich. Dieses ermöglicht es Menschen mit Behinderung, über ihren Leistungsbezug zu bestimmen. Das heisst, dass sie sich beispielsweise die Institution, in der sie arbeiten oder wohnen, selbst aussuchen können.

Voser: Für die Solvita heisst das, dass wir herausfinden müssen, was sich die Betroffenen wünschen, und dementsprechend unser Angebot gegebenenfalls danach ausrichten müssen.

Der neue Stiftungsrat der Solvita Limmattaler und Affoltemer Gemeinderatsmitglieder Der Stiftungsrat der Institution für Menschen mit Behinderung mit Sitz in Urdorf setzt sich aus Exekutivmitgliedern der 25 Gemeinden aus den Bezirken Dietikon und Affoltern zusammen. Aufgrund der Erneuerungswahlen im Frühling 2022 kam es zu Mutationen in den Gremien. Von den insgesamt 40 Mitgliedern sind dieses Jahr 19 Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte neu in den Stiftungsrat delegiert worden. Neben Präsident Peter Voser gaben auch der Urdorfer alt Gemeindepräsident Werner Gutknecht, die im März abgewählte Geroldswiler Sozialvorständin Veronika Neubauer und die ehemalige Birmensdorfer Sozialvorsteherin Annegret Grossen ihr Amt ab. Der frühere Dietiker Stadtrat Johannes Felber fungiert neu als Präsident der Stiftung und des Stiftungsratsausschusses. Katharina von Arx aus Affoltern am Albis wurde als Vizepräsidentin wiedergewählt. Im neu konstituierten Stiftungsratsausschuss wirken überdies Jean-Jacques Bertschi (bisher) vom Wettswiler Verein Insieme-plus-Sport, der neue Aescher Gesellschaftsvorstand Mischa Kaiser (neu), der Weininger Sozialvorstand Heinz Brunner (neu), der langjährige Urdorfer Finanzvorstand Thomas Hächler (neu), Sozialvorsteherin Gisèle Stoller Laubi aus Aeugst am Albis (bisher) sowie die neue Schlieremer Stadträtin Songül Viridén (neu). Als Geschäftsführer amtet weiterhin Markus Feil. (sib)

Das Angebot der Stiftung ist mit der Heilpädagogischen Schule, mit dem Wohnheim in Urdorf mit Wohn- und geschützten Arbeitsplätzen, dem Götschihof in Aeugstertal mit Wohn- und geschützten Arbeitsplätzen sowie dem Servicezentrum in Urdorf mit geschützten Arbeitsplätzen bereits sehr breit. Wie viel müssten Sie anpassen, um alle Wünsche der Betroffenen zu erfüllen?

Felber: Die rund 600 Menschen, die unsere Leistungen beanspruchen, sind glücklich. Sie fühlen sich wohl. Ich denke, dass wir unserem Stiftungszweck, dem Interesse der behinderten Menschen an einer ihnen angemessenen Ausbildung und an einem sinnvollen und glücklichen Leben, nachkommen. Wir konzentrieren uns nicht auf ihre Defizite, sondern auf ihre Fähigkeiten, und versuchen, diese zu fördern. Das gelingt uns sehr gut.

Voser: Und nicht nur die Menschen mit Behinderung sind glücklich, sondern auch unsere 300 Mitarbeitenden. Wir haben ein sehr gutes und stabiles Klima. Personalfluktuationen sind selten. Unsere Angestellten bleiben lange bei uns, viele können wir ins Kader holen.

Und wie geht es der Stiftung finanziell?

Voser: Finanziell bewegen wir uns auf sehr stabilem Grund. Wir erhalten jedes Jahr um die 200'000 Franken Spenden und machen hin und wieder auch Erbschaften. Manchmal erhalten wir sogar Zuwendungen von Menschen, die nicht direkt betroffen sind oder jemanden in der Familien haben, der beeinträchtigt ist. Das ist ein schönes Zeichen.

Felber: Unser Anspruch ist, einen eigenwirtschaftlichen und bedarfsgerechten Betrieb zu führen und nicht auf Beiträge der Gemeinden angewiesen zu sein. Das schaffen wir auch dank unseres effizienten und guten Personals.

Herr Voser, was waren die Höhepunkte in Ihrer Amtszeit?

Voser: Es gibt zahlreiche erwähnenswerte Ereignisse wie etwa das Fest zum 40-Jahr-Jubiläum der Stiftung 2014. In Erinnerung bleibt mir zum Beispiel auch die Teilnahme am Schlierefäscht 2015. Der Erlös aus dem Verkauf der «roten Nasen» von 22'000 Franken kam der Stiftung zugute. Schön ist es auch, dass es uns gelungen ist, dem Leitsatz der Invalidenversicherung «Arbeit oder Eingliederung vor Rente» zu folgen und mehr Personen mit Handicaps in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Dafür haben wir 2014 den Bereich «Berufliche Massnahmen und Integration» erweitert. 2020 wurde dafür dann sogar ein eigenes Ressort gebildet.

Herr Felber, auf was freuen Sie sich?

Felber: Ich freue mich auf den Austausch mit der Geschäftsleitung, dem Stiftungsrat, dem Kanton Zürich oder der Invalidenversicherung. Generell bereitet es mir Freude, mich weiterhin für die Stiftung einzusetzen, um dafür zu sorgen, dass Menschen mit einer Behinderung im Bezirk Dietikon und Affoltern einen Lebensraum erhalten, in dem sie sich anerkannt und geborgen fühlen.

Peter Voser Mathias Förster Notar, Politiker und Lehrbeauftragter Peter Voser ist 1951 geboren und in Schlieren aufgewachsen. Er absolvierte eine Notariatslehre auf dem Notariat in Schlieren und arbeitete danach auf diversen zürcherischen Notariaten. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich und erlangte das Wahlfähigkeitszeugnis zum Notar. Von 1993 bis zu seiner Pensionierung wirkte er als Leiter des Notariats, Grundbuch- und Konkursamtes in Zürich Wiedikon. Überdies war er von 2013 bis 2021 Lehrbeauftragter an der Universität Zürich für Notariatsrecht. Aktuell ist er als Chefredaktor der «Schweizerischen Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht» tätig und verfasst daneben Texte zur lokalen und regionalen Geschichte. Voser war von 1994 bis 2002 Finanzvorsteher von Schlieren und amtete für die FDP von 2002 bis 2010 als Schlieremer Stadtpräsident. 2021 übernahm er das Präsidium des Vereins Wabe. Wabe steht für «Wachen und Begleiten Kranker und Sterbender». Voser ist zweifacher Vater und dreifacher Grossvater. Er lebt mit seiner Frau in Schlieren. (sib)

Johannes Felber Mathias Förster Geschäftsführer, Politiker und Elektroingenieur Johannes Felber ist 1959 geboren und in Dietikon aufgewachsen. Er absolvierte eine Lehre als Maschinenmechaniker und liess sich zum Elektroingenieur ausbilden. 1988 gründete er seine eigene Firma Synics AG in Regensdorf, die elektronische Industriegeräte entwickelt und produziert. Im November 2021 ist das Unternehmen mit zehn Mitarbeitenden verkauft worden. Von 1986 bis 1998 sass Felber für die CVP im Dietiker Gemeinderat, davon war er sechs Jahre lang Mitglied der Rechnungsprüfungskommission. Von 1994 bis 1995 amtete er als Gemeinderatspräsident. Von 2002 bis 2014 wirkte er als Sozialvorstand im Stadtrat von Dietikon. So war er unter anderem Präsident der Vormundschaftsbehörde und Präsident des Sozialdiensts Limmattal. Felber ist Vater zweier Söhne und einer Tochter. Er lebt mit seiner Frau in Dietikon. (sib)

