Bezirksgericht Dietikon: Freispruch im Glücksspiel-Fall

Urdorf/Dietikon Glücksspielautomaten waren illegal – aber Beschuldigter erhält Freispruch Nachdem in einem Urdorfer Lokal Glücksspielautomaten gefunden wurden, ist das Verfahren vor dem Bezirksgericht nun abgeschlossen. Fazit: Die Beweismittel der Eidgenössischen Spielbankenkommission waren nicht verwertbar, da sie nicht gemäss den Regeln der Strafprozessordnung erstellt worden waren. David Egger 22.06.2021, 04.38 Uhr

Wer illegalem Glücksspiel den Garaus machen will, braucht auch das nötige Quäntchen Glück. Die Kantonspolizei hatte es. Im März 2015 war sie wegen des Verdachts auf Vergehen gegen das Ausländergesetz in ein Urdorfer Clublokal ausgerückt. Bei der Hausdurchsuchung fand sie Glücksspielautomaten. Das Clublokal hatte keine Konzession für die Automaten; sie waren illegal. Ein Glückstreffer für die Polizei.

Aber der 60-jährige Serbe, der mutmasslich die zehn Glücksspielautomaten im Urdorfer Clublokal hat aufstellen lassen, wird nicht bestraft. Das Bezirksgericht Dietikon hat ihn am Montagnachmittag freigesprochen. Das seit über sechs Jahren laufende Verfahren der Eidgenössischen Spielbankenkommission fand damit seinen aus Sicht der Ermittler wohl eher unglücklichen Abschluss.

Gericht verzichtet auf Gutachten

Die Gerichtsverhandlung hatte bereits am Dienstag, 8. Juni, stattgefunden. Der beschuldigte Serbe aus Dietikon tauchte zwar im Gerichtssaal auf, hatte aber ein Arztzeugnis dabei, das bescheinigte, dass er nicht vom Gericht befragt werden kann. Der Verteidiger hielt zwar noch sein Plädoyer; er forderte einen Freispruch. Aber danach brach das Gericht die Verhandlung ab. Es müsse zuerst noch ein Gutachten erstellt werden, das klärt, ob der Mann verhandlungsfähig ist.

Auf ein solches Gutachten hat das Bezirksgericht nun verzichtet, wie Bezirksrichter Benedikt Hoffmann am Montag im Gerichtssaal offenbarte. Dem Beschuldigten wurde es nun erlassen, im Gerichtssaal zu erscheinen, wiederum aufgrund eines Arztzeugnisses. «Aufgrund der bisherigen ärztlichen Befunde ist die Chance gross, dass er nicht verhandlungsfähig ist. Das müsste zu einer Einstellung des Verfahrens führen», sagte Hoffmann. Nichtsdestotrotz kam das Gericht zum Schluss, dass es urteilen kann – ein Freispruch. Das hat mit den Beweismitteln zu tun. Hoffmann sagte:

«Ganz entscheidend sind die Aussagen des Beschuldigten selber, ohne die ein Schuldspruch in diesem Fall nicht möglich ist.»

Das Problem: Der Beschuldigte hatte nur die letzte Seite des Einvernahmeprotokolls der Ermittlungsbehörden unterschrieben.

«Gemäss Strafprozessordnung ist es aber eine Gültigkeitsvoraussetzung, dass alle Seiten unterschrieben sind»

sagte Richter Hoffmann. In der Tat heisst es in Artikel 78 der Strafprozessordnung klipp und klar:

«Nach Abschluss der Einvernahme wird der einvernommenen Person das Protokoll vorgelesen oder ihr zum Lesen vorgelegt. Sie hat das Protokoll nach Kenntnisnahme zu unterzeichnen und jede Seite zu ­visieren.»

Die Eidgenössische Spielbankenkommission, die für das Ermittlungsverfahren verantwortlich war, hatte diese Regel offensichtlich vergessen.

Ganze Einvernahme als nicht verwertbar beurteilt

«Alle Aussagen, die man als ­Geständnis werten könnte, sind auf nicht unterschriebenen Seiten», sagte Hoffmann. Kommt hinzu, dass auch die erste Seite nicht unterschrieben war, die die sogenannte Belehrung enthält, mit der der Beschuldigte jeweils grundsätzlich über das Verfahren und die ihm vorgeworfene Tat informiert wird. Da diese Seite nicht unterschrieben war, gilt nun die ganze Einvernahme als nicht verwertbar.

Richter Hoffmann erklärte, dass dieser Mangel zwar geheilt werden könnte, indem man den Mann nochmals einvernehmen würde. Allerdings ist genau das aufgrund der medizinischen Situation des Mannes derzeit nicht möglich, ausser man würde ein Gutachten erstellen lassen, das je nachdem doch noch seine Verhandlungsfähigkeit bescheinigt. «Jetzt muss man aber sehen, um was es hier geht», so Hoffmann. Die beantragte Strafe – insbesondere eine Busse von 11500 Franken – sei zwar nicht tief, aber letztlich gehe es um eine Übertretung.

«In meinen Augen wäre es nicht verhältnismässig, ein aufwendiges Gutachten für nur eine Aussage erstellen zu lassen, die der Mann wahrscheinlich nicht wiederholen würde.»

Das habe auch der erste Verhandlungstag gezeigt – dort bestätigte der Mann nur seine Personalien, ansonsten schwieg er.

Der Lapsus kostet den Staat eine fünfstellige Summe

Aufgrund des Freispruchs muss der Mann also keine 11500 Franken Busse, keine Ersatzforderung von 3000 Franken und keine Verfahrenskosten in Höhe von rund 15000 Franken zahlen. Stattdessen zahlt der Staat seine Verteidigungskosten von rund 9000 Franken. Und gibt, wenn das Clublokal das fordert, diesem die 63 Franken Bargeld zurück, die in den Glücksspielautomaten drin waren, als sie beschlagnahmt wurden. Immerhin: Die schon länger rechtskräftig als illegal beurteilten Glücksspielautomaten gibt der Staat nicht zurück. Sie werden voraussichtlich vernichtet.