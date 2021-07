Werner De Luca: Nach 12 Jahren endet seine Zeit als Kanti-Rektor

Urdorf Zwölf Jahre als Rektor: «Stolz bin ich, dass ich den Erweiterungsbau der Kanti Limmattal aufgleisen konnte» Werner De Luca tritt per Ende Schuljahr als Rektor der Kantonsschule Limmattal zurück. Erhalten bleibt er den Schülerinnen und Schülern als Deutsch- und Philosophielehrer. Im Interview erzählt er von Meilensteinen, der Pandemie und einem Brotmesser. Sibylle Egloff 17.07.2021, 04.00 Uhr

Gibt sein Amt nach zwölf Jahren ab: Rektor Werner De Luca freut sich auf mehr Zeit für Familie und Hobbys.

Wegen einer Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren verabschieden Sie sich Ende Schuljahr als Rektor der Kantonsschule Limmattal. Wären Sie gerne länger im Amt geblieben?

Werner De Luca: Ich sehe die Beschränkung als eine sinnvolle Sache. Man sollte nicht ewig auf dem Sessel kleben. Zudem war ich bereits vor meinen zwölf Jahren als Rektor der Kantonsschule Limmattal zehn Jahre lang als Gesamtschulleiter an der Neuen Schule Zürich tätig. Ich finde, 22 Jahre sind genug. Es ist tatsächlich auch ein entspannendes Gefühl, nicht mehr die Gesamtverantwortung für die Schule tragen zu müssen. Ich freue mich darauf, mehr Zeit für Familie und Hobbys zu haben. Ich habe zum Beispiel vor, Klavier spielen zu lernen.

Was werden Sie an Ihrer Aufgabe vermissen und was weniger?

Mir werden der Austausch und die Gespräche mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Schulleitung fehlen. Und auch, dass ich die Schule mitprägen und gestalten konnte. Nicht vermissen werde ich, schwierige Personalentscheide zu fällen oder kantonale Sparmassnahmen durchzusetzen. Im Zusammenhang mit der Leistungsüberprüfung 2016 waren wir dazu gezwungen, während vier Jahren 100'000 Franken einzusparen. Dabei mussten etwa das Pflichtpensum der Sprachlehrpersonen erhöht und das Freifachangebot reduziert werden. Das war keine angenehme Aufgabe.

Auf welche Meilensteine blicken Sie in diesen zwölf Jahren zurück?

In meine Zeit als Rektor fiel die Umstellung der Führungs- und Organisationsstrukturen. Fachbereiche wurden eingeführt, denen je ein Prorektor oder eine Prorektorin vorsteht. Das hatte zur Folge, dass die Schulleitung weniger hierarchisch ausgerichtet und auf mehreren Schultern verteilt ist. Ich wurde sozusagen zum Primus inter Pares des Schulleitungsteams, also zum Erstgestellten eines gleichberechtigten Gremiums. Zu einem der Höhepunkte gehört für mich auch, dass wir ab dem Schuljahr 2015/2016 als einzige Kantonsschule im Kanton Zürich am Untergymi während der Probezeit ein zusätzliches naturwissenschaftliches Fach, das Fach Naturwissenschaften und Informatik, einführen konnten, um die Naturwissenschaften in einem sonst eher sprachenlastigen Stundenplan zu stärken. Stolz bin ich zudem darauf, dass ich die Vorbereitungen für den Erweiterungsbau der Kanti Limmattal begleiten und das Projekt aufgleisen konnte. Seit dem Jahr 2000 bemüht sich die Schule um eine Aula. Nun erhält sie bald eine. Die Bauarbeiten haben im Juli begonnen. Ich freue mich sehr darüber.

Ihre Amtszeit barg aber auch Herausforderungen. Besonders in den letzten eineinhalb Jahren während der Pandemie. Wie haben Sie die Krise erlebt?

Es war eine sehr arbeitsintensive Zeit, in der man stets auf Neues reagieren musste. Der Lockdown war da und der Fernunterricht musste innert kürzester Frist ermöglicht werden. Dazu gehörte auch, dass wir eine beträchtliche Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Laptops ausstatten mussten. Die wechselnden Sicherheitskonzepte und der damit verbundene Wechsel von Ganzklassen- zu Halbklassenunterricht war anspruchsvoll. Auch dass die Maturitätsprüfungen plötzlich entfielen, forderte uns. Hinzu kamen Entscheidungen, ob nun Exkursionen, Arbeitswochen oder Hauswirtschaftsunterricht durchgeführt werden oder nicht. Und über allem schwebte die ständige Sorge um die Gesundheit der Schulgemeinschaft. Wir mussten lernen, flexibel zu sein und einander zu vertrauen. Trotz schwieriger Bedingungen finde ich, dass die Kanti Limmattal dank Zusammenhalt und Loyalität die Pandemie gut gemeistert hat. Ich hätte nie gedacht, dass meine letzten eineinhalb Jahre als Rektor so aussehen würden. Doch man schickt sich in die Situation und macht das Beste daraus.

Die zwölf Jahre waren auch geprägt von schönen Momenten. Gibt es Geschichten oder Begegnungen, die Sie besonders berührt haben?

Ja, davon gibt es einige. Speziell im Gedächtnis bleibt mir eine Schülerin, die aufgrund von Mobbing-Erfahrungen die Schule wechseln wollte. Ich konnte sie davon überzeugen, dass sie an der Kanti Limmattal in einem ihr gewohnten Umfeld besser aufgehoben ist als an einem neuen Ort, an dem die Situation ähnlich schwierig sein könnte. Zu ihrer bestandenen Matura schenkte sie mir als Dank ein spezielles Brotmesser, bei der die Klinge das Panorama einer Bergkette darstellt. Jeden Sonntag beim Zopfanschneiden erinnert mich das von neuem an sie. Diese Dankbarkeit von Schülerinnen und Schülern zu spüren, die sich in schwierigen Momenten von einem getragen fühlen, ist wunderbar.

Hat sich in Ihrer Zeit als Rektor das Verhalten der Schülerinnen und Schüler verändert?

Ja, ich erlebe die heutige Generation von Schülern als sehr engagiert und grösstenteils als kritisch. Viele junge Menschen an unserer Schule haben sich für die Klimabewegung oder die Gleichstellung eingesetzt, einige wiederum haben die Themen kritisch hinterfragt. Man wagt heute vermehrt, seine Position kundzutun oder sich für etwas einzusetzen. Das sieht man auch an den Maturitätsarbeiten, in die unsere Schülerinnen und Schüler viel Arbeit und Zeit investieren. Für Lehrpersonen ist die kritische Meinungsäusserung natürlich anspruchsvoller im Unterricht. Doch die Kritik bei uns an der Kanti Limmattal erfolgt in anständiger, zivilisierter Form. Verändert hat sich sicherlich auch die Haltung der Eltern. Der individuelle Aspekt ist stärker ins Zentrum gerückt für die Kinder und die eigene Situation.

Was die Kantonsschulen generell anbelangt, sieht der Trend jedoch eher umgekehrt aus.

Ja, das ist so. In den letzten Jahren gab es eine Tendenz hin zur Harmonisierung. Grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Gymnasien im Kanton sind nicht erwünscht. Die Schulen sollen vergleichbarer werden. Als ich als Rektor begann, ging es noch darum, sich als Kantonsschule zu profilieren und hervorzuheben, beispielsweise durch Theateraufführungen, besondere Fächerangebote oder das schuleigene Corporate Design.

Was wird die Kantonsschule Limmattal künftig beschäftigen?

Neben dem Erweiterungsbau und mit ihm das Wachsen der Schule werden bestimmt zwei Projekte im Fokus stehen, welche für die Zukunft der Kanti Limmattal und der Gymnasien generell entscheidend und herausfordernd sind. Zum einen ist das das kantonale Projekt «Gymnasium 2022», das den Unterricht auf den Lehrplan 21 abstimmen, den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) stärken und neue Fächer einführen wird. Zum anderen handelt es sich um das Projekt «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität» des Bundes.

Ihr Nachfolger, der aktuelle Prorektor Andreas Messmer, wird sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Ist die Kanti Limmattal bei ihm in guten Händen?

Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Andreas Messmer ist gut auf das Amt und darauf, was auf ihn zukommt, vorbereitet. Er startete vor zwölf Jahren als Prorektor, als ich Rektor wurde. Er ist ein Garant für Kontinuität und im Gegensatz zu mir als Geistes- und Sozialwissenschafter ein Naturwissenschafter. Diese Abwechslung tut der Schule gut, zumal mein Vorgänger Max Ziegler ebenso ein Naturwissenschafter war. Ich wünsche Andreas Messmer viel Glück und Erfolg bei der steigenden Verantwortung.

Ganz verlassen werden Sie die Kanti Limmattal nicht. Sie werden weiterhin Deutsch und Philosophie unterrichten.

Genau. Das Zentrale an der Kanti Limmattal sind die Schülerinnen und Schüler und die bleiben mir ja zum Glück erhalten. Wichtig ist mir zudem, dass ich den Erweiterungsbau weiterbegleiten kann.

Zur Person Sandra Ardizzone Werner De Luca Werner De Luca ist 1960 in der Stadt Zürich geboren und aufgewachsen. Die Wurzeln seiner Familie liegen im Veneto in Italien. Sein Berufsleben startete er als Maschinenzeichner. Später absolvierte er die Matura für Erwachsene und studierte an der Uni Zürich italienische Sprach- und Literaturwissenschaften sowie deutsche Literatur und Philosophie. An der Uni Zürich erwarb er das Höhere Lehramtsdiplom für Deutsch und Italienisch. Vor seinem Engagement bei der Kanti Limmattal war De Luca als Gesamtschulleiter der Neuen Schule Zürich, einer Privatschule, tätig. 2009 startete er als Rektor der Kanti Limmattal und unterrichtete gleichzeitig Italienisch, Deutsch und Philosophie. Mittlerweile lehrt er nur noch die beiden letzteren Fächer. De Luca ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt mit seiner Familie in Zürich Witikon. (sib)