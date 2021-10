Urdorf: Zwei Manager helfen Sozialhilfebezüger bei Stellensuche

Urdorf Zwei ehemalige Manager helfen Sozialhilfebezügern bei der Stellensuche Marcel Nef und Patrick Marti führten einen Detailhandelskonzern, nun haben sie ein Unternehmen in Urdorf gegründet, um Sozialhilfebeziehenden eine Stelle zu vermitteln. Sie sind aber überrascht, dass sich nicht mehr Leute bei ihnen melden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 16.10.2021, 04.20 Uhr

Sie wechselten die Seite: Patrick Marti und Marcel Nef vermitteln Sozialhilfebeziehenden eine Stelle. Valentin Hehli

Vom Manager zum Arbeitsvermittler. Nach einigen Jahren in der Chefetage eines Schweizer Detailhandelskonzerns haben Marcel Nef und Patrick Marti eine Kehrtwende gemacht und in Urdorf ein Unternehmen zur Arbeitsvermittlung für Sozialhilfebeziehende gegründet. «Ich bereue es keine Sekunde und bin stolz, seit August Teil der Psycons Group zu sein», sagt Marti. Zuvor war er in der Leitung von Mobility und zuletzt CEO von Media Markt Schweiz. Sein damaliger Personalverantwortlicher Marcel Nef gründete im Oktober 2020 die Psycons Group. Nun wollen die beiden ihre Kontakte aus der Privatwirtschaft nutzen, um Sozialhilfebeziehenden einen sicheren Job zu vermitteln. «88 Prozent unserer Klienten haben nach dem Programm einen Job», sagt Nef mit einem stolzen Lächeln im Gesicht.

Mit Programm meint er die drei Monate, in denen die Klienten jobspezifisch geschult werden und dann ein zweimonatiges Praktikum bei ihrem «künftigen» Arbeitgebenden absolvieren.

Eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt ist ein hohes Ziel. Nef sagt:

«Bei uns fliessen auch öfters einmal Tränen.»

Das komme etwa dann vor, wenn die Leute ihre Lebensziele formulieren sollen. «Viele haben gar keine Visionen oder grosse Ziele mehr», sagt Nef. Wenn jemand sage, er wolle einfach von der Sozialhilfe wegkommen, interveniert Nef. «Das schaffen wir schon zusammen, aber das sollte bestenfalls ein Teilziel sein», sagt der ausgebildete Arbeitspsychologe dann jeweils. Auf den Flipcharts stehen nun unter anderem folgende Ziele: «Ein Festival durchführen», «eine Schnapsbrennerei gründen», «Teamleiterin werden».

Durchhaltewille ist gefordert

Es gehe im Programm aber nicht darum, dass man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nur wohlwollend auf die Schulter klopfe. Bei Psycons seien die Absolventen bereits vom ersten Tag an gefordert. «Wenn die Leute hören, dass sie schon am ersten Abend eine Präsentation halten sollen, dann kriegen die einen schon mal weiche Knie», sagt Nef.

Doch wer durchhalte, werde belohnt: Von den bisher rund 100 Abgängern ihres Programms habe erst jemand den Job wieder verloren. Die anderen seien erfolgreich und glücklich an ihren Stellen, drei davon hat die Psycons Group gleich selbst angestellt. «Wenn so jemand wieder eine Stelle erhält, ist er so motiviert, dass er meist sehr gut arbeitet und keinesfalls abspringen will», sagt Nef. Das sei auch für die Arbeitgeber ein grosser Vorteil.

Es harze jedoch bei den Anmeldungen der Sozialdienste. «Das hat uns erstaunt. Wir rechneten mit einer regelrechten Anmeldeflut. Schliesslich rekrutieren wir ja eigentlich Personal für unsere Wirtschaftspartner», sagt Marti. Ein Grund könne der Preis sein, dieser liegt mit insgesamt rund 7500 Franken leicht über dem Durchschnitt. «Sollte jemand nach drei Monaten aber nicht vermittelt worden sein, erhält er als Garantie drei Monate Jobcoaching gratis dazu», sagt Nef. Dagegen dauerten die meisten landläufigen Programme über sechs Monate, wobei noch kein Coaching einberechnet sei. «Damit sind die anderen Anbieter am Ende teurer als wir», sagt Marti.

Gemeinde Urdorf meldete bereits 22 Personen an

Die Gemeinde Urdorf arbeitet seit der Unternehmensgründung mit der Psycons Group zusammen. Das Modell des Unternehmens sei verglichen mit anderen Arbeitsintegrationsprogrammen einmalig. «Der Sozialdienst Urdorf hat bereits 22 Personen angemeldet», sagt Janine Blum, Abteilungsleiterin Sozialdienst. Davon hätten insgesamt sieben Personen eine Anstellung erhalten, die sie teilweise oder vollständig aus der Sozialhilfe löste. «In den anderen Fällen meldeten sich die Personen bei Psycons ab, da die starke Ausrichtung auf den ersten Arbeitsmarkt für diese Menschen noch nicht geeignet und dieser Schritt zu früh war», sagt Blum.

In Urdorf beziehen zurzeit 225 Personen Sozialhilfe, davon sind 74 Personen noch minderjährig. Von der restlichen Gruppe sind lediglich um die 30 Personen arbeitsfähig. Bei der Integration hapere es oftmals daran, dass sich die Situationen der Angemeldeten teilweise unerwartet ändern oder dass die Fähigkeiten und Ressourcen der Klienten nicht von Anfang an in vollem Umfang erkannt und erfasst wurden. «Das führt dazu, dass die Programme die Betroffenen über- oder unterfordern.»

Anrufe in der Nacht gehören dazu

Die Integration ist auch für die Psycons Group ein Abenteuer. «Der erste Klient, den wir erhielten, lebte zuvor vier Jahre auf der Strasse», sagt Marti. Bevor das Programm losging, habe er erst einmal einen neuen Haarschnitt erhalten. Nach dem zweiten Anlauf habe die Arbeitsvermittlung geklappt. Nun arbeite er als Verkäufer. Natürlich sei der Weg von Hochs und Tiefs gezeichnet. «Einmal rief mich ein Teilnehmer in der Nacht an und sagte, er werde nun eine Flasche Jack Daniels trinken und morgen bestimmt nicht arbeiten», sagt Nef. Da habe er ihm länger zureden müssen, bis er sich von diesem Plan abbringen liess.

Alle Teilnehmenden haben Nefs private Handynummer, auf dieser können sie ihn im Notfall auch am Sonntagabend erreichen. Das gehöre zum Job. «Das Vertrauen der Klienten kann schnell wieder verspielt sein. Deshalb müssen wir da sein», sagt Nef. Natürlich sei das auch herausfordernd, doch die schönen Momente überwiegten. Den ersten Klienten, den die beiden Unternehmer vermittelt haben, nennen die beiden Manager «unseren Sohn». Nef fügt hinzu: «Er hat mir letztens, zum einjährigen Bestehen der Psycons Group, gratuliert und uns gedankt.» Das sind die Momente, die die beiden in ihrer Kehrtwende bestätigen.

Sozialhilfe im Limmattal Nicht alle Sozialhilfebeziehenden haben die gleichen Voraussetzungen zur Eingliederung. Rund 47 Prozent aller Personen, die 2019 schweizweit Sozialhilfe bezogen, sind AHV- oder IV-Beziehende, die zusätzlich Sozialgelder benötigen. Rund 34 Prozent erhalten wirtschaftliche Sozialhilfe und 19 Prozent bezogen Sozialleistungen, wie Alimentenbevorschussungen oder Wohnbeihilfen. Die Komplexität der Sozialhilfe zeigt sich am Beispiel Dietikons, das lange als Hochburg für Sozialhilfebeziehende galt. Momentan leben in der Bezirkshauptstadt rund 1300 Sozialhilfebeziehende, davon sind rund 130 im stadtinternen Wiedereingliederungsprogramm. «Erfahrungsgemäss bringen nicht mehr als ein Drittel der Leute die Voraussetzungen mit, um in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Die anderen sind entweder zu jung, zu alt oder gesundheitlich zu stark angeschlagen», sagt Sozialvorstand Philipp Müller (FDP). Dabei ist Dietikon nicht auf externe Integrationsprogramme angewiesen. Die Stadt gliedert die Sozialhilfebeziehenden mittels der an die Sozialabteilung angehängten Fachstelle für Arbeitsintegration wieder ein. «Das ist gut, da wir so alles aus einer Hand machen und eng mit den Sozialarbeitenden zusammenarbeiten können», sagt Müller. Dietikon arbeitet bei der Integration mit grossen Temporärbüros, verschiedensten Unternehmen aber auch mit stadtinternen Organisationen, wie etwa dem Pflegezentrum und der Infrastrukturabteilung, zusammen. Bei den vermittelten Jobs gehe es darum, langfristig zu helfen und eine stabile Lösung zu suchen. «Etwa die Hälfte der Leute im Programm findet eine Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt», sagt Müller. (lyl)